"На повороте растерялся": что случилось с Т-34 на параде

В ЮВО дали оценку инциденту с Т-34 на параде в Севастополе

В Севастополе во время военного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, танк Т-34 остановился на повороте, вблизи зрителей. Пропустив остальную колонну боевых машин, он двинулся дальше. В ЮВО отметили, что этот инцидент не представлял собой угрозу жизни местных жителей.

В инциденте с танком Т-34 в Севастополе никто не пострадал, сообщили в Южном военном округе (ЮВО), передает «Интерфакс».

"Никаких инцидентов, представляющих какую-либо опасность для зрителей, в ходе выдвижения исторического парадного расчета механизированной колонны к месту проведения 24 июня военного парада в городе-герое Севастополе не было», - говорится в сообщении округа.

Военные отметили, что экипаж танка, который возглавлял механизированную колонну на параде Победы при повороте «максимально снизил обороты двигателя и совершил остановку", - приводит агентство заявление.

По словам представителя ЮВО, "остановка танка Т-34 произошла на безопасном удалении от зрителей и не повлияла на движение остальной колонны военной техники". "После завершения проезда механизированной колонны экипаж танка Т-34 продолжил движение своим ходом", - заключили в военном округе.

Ранее региональные СМИ, ссылаясь на зрителей парада, сообщили, что танк Т-34, который сохранился со времен Великой Отечественной войны и был отреставрирован специально к празднованию Дня Победы, не вписался в поворот и почти врезался в зрителей.

«Танк неожиданно не смог повернуть и поехал прямо. Зрители не ожидали такого и не успели отойти. К месту подбежала военная полиция, танк остановили и заглушили»,

- приводит издание «Подъем» слова местного жителя.

Об этом инциденте также сообщила радиостанция «Эхо Москвы», ссылаясь на очевидца. По его словам, танк сначала задымился, а затем остановился в нескольких метрах от зрителей. Радиостанция передает, что после того, как военную машину починили, она смогла проехать несколько метров.

В среду, 24 июня, по всей России прошли парады, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Так, в Севастополе, Симферополе, Керчи и Новороссийске приняли участие порядка 5 тыс. военнослужащих Черноморского флота.

Парад войск прошел в городе-герое Севастополе. Там прошли пешие парадные расчеты, а также пролетела авиация и проехала историческая техника. Кроме того, прошла механизированная колонна современных вооружений, которая состояла из почти 90 единиц техники, в том числе и боевых машин периода войны.

Историческая техника, которая была показана на параде, располагается на постоянной основе в музее на Сапун-горе, передает РИА «Новости».

Директор Музея обороны Севастополя Николай Мусиенко отметил в комментарии агентству, что инцидент с Т-34 произошел из-за человеческого фактора, а не из-за неисправности боевой машины.

"Двигатель не сломался, просто молодой парень сидел за рычагами, на повороте немного растерялся, выбрал неверный радиус, поэтому пришлось остановиться. Это не современная машина, на которой он наверняка блестяще ездит, потому что ребят отбирали достойных. Танку 75 лет, управлять им сложно», - обратил внимание собеседник РИА «Новости».

По его словам, водитель остановился, чтобы пропустить всю колонну, а затем «своим ходом завершил шествие техники». «Это тяжелый танк, 40 тонн, чтобы управлять им, нужны длительные тренировки. Я думаю, ребята учтут этот досадный нюанс, а историческая техника будет и дальше принимать участие в параде", - добавил Мусиенко.

По данным агентства, в севастопольском параде, помимо танков, приняли участие и отреставрированные самоходные установки времен войны, в том числе и легендарная «Катюша». После 24 июня они будут на выставке в мемориальном комплексе на Сапун-горе.

Но не все регионы были готовы провести праздничные мероприятия в честь юбилея Победы из-за эпидемиологической обстановки. Так, парад не прошел в Пятигорске, в Пензенской области власти решили перенести празднование на более поздний срок. В Кремле к такому решению местных властей отнеслись с пониманием, так как "губернаторам, как говорил президент, «на местах» виднее, как на самом деле обстоят дела», отметил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

Ангелина Мильченко