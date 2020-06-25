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Деловая газета "Взгляд"

Китай заявил протест США

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Пекин
Пекин.
Источник изображения: © Fotolia / Savvapanf Photo

Пекин решительно выступает против планов Вашингтона по размещению ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил официальный представитель минобороны Китая, старший полковник У Цянь.

"Китай выступает решительно против размещения Соединенными Штатами ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", – приводит его слова ТАСС.

"Если США продолжат придерживаться этого плана по размещению, то для Китая это станет провокацией "прямо на пороге его дома". Китайская сторона не будет сидеть сложа руки и примет все необходимые решительные ответные меры", – пообещали в китайском военном ведомстве.

У Цянь также предостерег Японию и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) от размещения американских ракет средней дальности на их территории.

Накануне представитель администрации США высокого ранга на брифинге, посвященном предстоящему визиту президента Польши Анджея Дуды в Вашингтон, сообщил, что американские власти рассматривают возможность переброски части выводимых из Германии американских войск в другие страны Европы, а также в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР).

" Некоторые [воинские части] могут быть развернуты в регионах Индийского и Тихого океанов, другие – потенциально в иных частях Европы, какие-то – вернутся в конечном счете в Соединенные Штаты", – сказал он.

Еще в декабре прошлого года командующий ВВС США в Тихом и Индийском океанах генерал Чарльз Браун поддержал идею размещения ракет средней или меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, это "было бы полезно" и изменило бы "расчеты, касающиеся происходящего в регионе".


Ольга Никитина

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Индия
Китай
Польша
США
Япония
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