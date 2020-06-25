Германская зенитная самоходная установка для борьбы с малыми БЛА

Как сообщают немецкие ресурсы, германский Бундесвер в декабре 2019 года выдал контракт на разработку и поставку ему десяти зенитных самоходных установок по программе Qualifizierte Fliegerabwehr на базе колесного бронетранспортера GTK Boxer с колесной формулой 8х8, предназначенных специально для борьбы с малыми беспилотными летательными аппаратами. Испытания первых образцов системы должны быть начаты "в течение года", а поставка всех должна быть произведена к концу 2021 года.

Изображение перспективной германской зенитной самоходной установки по программе Qualifizierte Fliegerabwehr на базе колесного бронетранспортера GTK Boxer (8х8), предназначенной специально для борьбы с малыми беспилотными летательными аппаратами (с) Hensoldt

ЗСУ Qualifizierte Fliegerabwehr должна быть оснащена дистанционно управляемым боевым модулем Protector норвежской группы Kongsberg с 40-мм автоматическим гранатометом Heckler & Koch с управляемым дистанционным подрывом гранат, предназначенным для поражения БЛА.

Для обнаружения и целеуказания на машине размещена разработанная компанией Hensoldt (бывшая Airbus DS Electronics and Border Security) малогабритная РЛС Spexer 2000 3D Mk III с неподвижной АФАР Х-диапазона для обнаружения малых воздушных целей. Масса РЛС 40 кг, обзор по азимуту 120 градусов (±60°), аненна имеет размеры 600 х 400 мм. РЛС излучает от одного до 16 пучковых сигналов с изменяемой частотой обновления сигнала, дальность действия луча с частотой обновления 7,5 сек позволяет обнаруживать цели на дистанции до 40 км, в то время как в режиме ближнего обнаружения могут излучать 16 лучей с частотой обновления 0,3 сек, что позволяет обнаруживать даже сверхмалые БЛА на дистанции до 2,5 км. Одновременно возможно сопровождение "более 300 целей". В дальнейшем предполагает модернизация данной РЛС для создания на ее основе комплекса активной защиты для бронетехники.

Kongsberg получила контракт стоимостью 24 млн евро на поставку десяти комплектов дистанционно управляемого боевого модуля Protector в рамках данной программы. Системы по программе Qualifizierte Fliegerabwehr должны быть поставлены для германского контингента Объединенной оперативной группы повышенной готовности (Very High Readiness Joint Task Force - VJTF) Сил быстрого реагирования НАТО, которую Германия возглавит в 2023 году.

Изображение боевого модуля Kongsberg Protector с 40-мм автоматическим гранатометом Heckler & Koch с управляемым дистанционным подрывом гранат и антенны РЛС обнаружения и целеуказания Hensoldt Spexer 2000 3D Mk III на перспективной германской зенитной самоходной установке по программе Qualifizierte Fliegerabwehr на базе колесного бронетранспортера GTK Boxer (8х8), предназначенной специально для борьбы с малыми беспилотными летательными аппаратами (с) Hensoldt