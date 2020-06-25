Войти
Военно-промышленный курьер

Точность стрельбы артустановок обеспечит «Планшет»

565
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Новый комплекс управления огнем артиллерии «Планшет-А» создан в интересах Минобороны РФ, он прошел госиспытания.

Об этом заявил Интерфаксу представитель Ростеха.

«По заданию Минобороны РФ холдинг «НПО «Высокоточные комплексы» практически за год создал перспективный малогабаритный комплекс управления огнем артиллерии «Планшет-А». Работы велись за собственные средства предприятия-разработчика - АО «ВНИИ «Сигнал». Комплекс успешно прошел государственные испытания, заключен первый государственный контракт на его поставку в войска», - сказали в госкорпорации.

В Ростехе сообщили, что «Планшет-А» построен на отечественной элементной базе, включая процессор.

Он обеспечивает быстрое развертывание артиллерийского подразделения, позволяет в минимальные сроки провести расчет установок для стрельбы и их корректировку, может управлять всеми видами минометов, буксируемой артиллерии, а также РСЗО. Стыкуется со всеми отечественными приборами наблюдения и разведки.

Презентация комплекса широкой аудитории запланирована на форуме «Армия-2020».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Высокоточные комплексы
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
25.06.2020
В РФ создали новый комплекс для управления артиллерийским огнем - Ростех
03.07.2019
Санкции склоняются к капитуляции
27.06.2019
Гендиректор Рособоронэкспорта: Россия готова поставить С-400 новым заказчикам
25.06.2019
Минобороны закупит ЗРК "Сосна" на замену "Стреле-10"
21.01.2019
Министерство обороны России закупит еще более 150 боевых машин пехоты БМП-3
10.06.2015
Любовь с первого выстрела
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.06 11:48
  • 8
Обнародована информация о перспективном боевом модуле “Эпоха”
  • 25.06 11:39
  • 1
Кризисная воронка
  • 25.06 11:25
  • 4
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 25.06 11:23
  • 73
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 25.06 10:09
  • 65
Пройдя испытания боем, «Армата» готова выйти на мировой рынок
  • 25.06 09:06
  • 1
Беспилотники для военных активно создаются в России - Ростех
  • 25.06 08:51
  • 9
Началась финальная сборка Ил-114-300
  • 25.06 08:27
  • 14
Россия откажется от РЛС Балхаш в Казахстане
  • 25.06 06:55
  • 1
Германская зенитная самоходная установка для борьбы с малыми БЛА
  • 24.06 23:37
  • 5
Путин дебютировал как историк: 9 000 слов лжи, теорий заговора и полуправды (Berlingske, Дания)
  • 24.06 22:45
  • 35
Американские читатели: вижу, русские все еще летают на антиквариате!
  • 24.06 19:45
  • 3
«Нудоль» и «Прометей»: когда армия получит новые системы
  • 24.06 14:25
  • 9
«Если не победим Индию, будем жалеть»: как в Китае оценили бои на границе
  • 24.06 13:22
  • 3
Эксперт назвал невозможным создание боевых лазеров
  • 24.06 12:14
  • 3
Россия предложила Индии комплексное решение по модернизации парка истребительной авиации