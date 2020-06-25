Точность стрельбы артустановок обеспечит «Планшет»

Новый комплекс управления огнем артиллерии «Планшет-А» создан в интересах Минобороны РФ, он прошел госиспытания.

Об этом заявил Интерфаксу представитель Ростеха.

«По заданию Минобороны РФ холдинг «НПО «Высокоточные комплексы» практически за год создал перспективный малогабаритный комплекс управления огнем артиллерии «Планшет-А». Работы велись за собственные средства предприятия-разработчика - АО «ВНИИ «Сигнал». Комплекс успешно прошел государственные испытания, заключен первый государственный контракт на его поставку в войска», - сказали в госкорпорации.

В Ростехе сообщили, что «Планшет-А» построен на отечественной элементной базе, включая процессор.

Он обеспечивает быстрое развертывание артиллерийского подразделения, позволяет в минимальные сроки провести расчет установок для стрельбы и их корректировку, может управлять всеми видами минометов, буксируемой артиллерии, а также РСЗО. Стыкуется со всеми отечественными приборами наблюдения и разведки.

Презентация комплекса широкой аудитории запланирована на форуме «Армия-2020».