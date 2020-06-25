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WarSpot

Сербия ждет от России «подарочные» танки

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Источник изображения: warspot.ru

Россия продолжает «дарить» Сербии военную технику. Вчера, 23июня, информационное агентство «РИА Новости» сообщило о том, что посол Сербии в России Мирослав Лазански анонсировал скорую поставку танков и бронемашин из России.

По словам Мирослава Лазански, уже до конца года ВС Сербии получат 11 боевых машин, в числе которых Т-72Б3 и БРДМ-2. Всего же Россия «подарит» вооруженным силам Сербии 30 танков Т-72Б3 и столько же машин БРДМ-2.

Танк Т-72Б3

Источник изображения: ria.ru

По условиям соглашения от 2016 года, Сербия получила шесть истребителей МиГ-29. Также вскоре начнется поставка 30 танков и 30 бронированных боевых машин из состава ВС РФ. Техника достанется сербской армии «в подарок», Минобороны Сербии выделит лишь средства на текущий ремонт истребителей и их модернизацию.

Сербия обратилась к России с запросом на поставку самолетов и другой военной техники в январе этого года (после того, как Хорватия запросила у США оперативно-тактические ракеты MGM-140 ATACMS). По мнению представителей Минобороны Сербии, закупка Хорватией ракет, дальность действия которых достигает 300 км, изменит баланс сил на Балканах. Исходя из этого, сербское правительство приняло решение о закупке вооружений, которая позволит восстановить сербско-хорватский военный паритет.

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Хорватия
Продукция
БРДМ-2
МиГ-29
Т-72
Т-72Б
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