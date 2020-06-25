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Российская субмарина прошла на фоне Святой Софии

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Источник изображения: vpk-news.ru

В проливе Босфор запечатлены четыре боевых корабля Черноморского флота - подводная лодка «Ростов-на-Дону», большой десантный корабль «Азов», корвет «Дмитрий Рогачёв» и ракетный фрегат «Адмирал Макаров». Редкие кадры выложили в twitter жители Турции.

Подводная лодка «Ростов-на-Дону» прошла черноморские проливы в рамках выполняемого перехода на судоремонтное предприятие на Северо-западе России для планового текущего ремонта. 

Как подчеркнули в пресс-служба Южного военного округа, при прохождении проливных зон российские подлодки наряду с надводными кораблями и судами обеспечения действуют в строгом соответствии с международным правом.

Вслед за субмариной через пару часов проливом Босфор курсом на Средиземное море проследовал большой десантный корабль Черноморского флота «Азов».

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