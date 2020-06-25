Хитрость Путина или национальная гордость: мировые СМИ о параде в Москве

Источник изображения: сайт президента РФ

Военный парад в Москве, приуроченный к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, встретил неоднозначные оценки в мировых средствах массовой информации. Как и следовало ожидать, западные СМИ оценили мероприятие критически.

Так, сайт "Би-Би-Си" отметил зрелищность и торжественность мероприятия, но не забыл акцентировать внимание на теме коронавируса, указав, что пандемия в России все еще не закончилась, и на предстоящем голосовании по конституционным поправкам. Посыл понятен: показать российского президента безответственным лидером, которому собственный рейтинг важнее эпидемиологической безопасности в стране.

Практически также отреагировала и The Guardian, разместив фоторепортаж с парада на Красной площади.

Россия проводит свой отложенный в День Победы военный парад, несмотря на рост числа случаев заражения коронавирусом,

- подчеркивает издание.

Также западная пресса практически в каждом материале, посвященном состоявшемуся в Москве параду, обращает внимание на то, что он состоялся при общем запрете на проведение массовых мероприятий и на факт участия в нем военнослужащих без масок. Мэр Москвы Сергей Собянин, по мнению зарубежных СМИ, был вынужден сделать исключение для праздничного парада во имя успеха поправок к Конституции, досрочное голосование по которым начнется завтра.

Не случайно, что торжественное мероприятие проходит за день до начала голосования по конституционным поправкам Путина. Прежде, чем россияне пойдут к урнам для голосования, им следует напомнить о статусе России как мировой державы. Это небольшая хитрость, которая должна увеличить явку избирателей и обеспечить большую долю голосов за поправки, что фактически оставит Путина у власти на неопределенный срок,

- пишет Die Welt.

Источник изображения: сайт президента РФ

Турецкое Anadolu оказалось более нейтральным в оценке парада. Издание отметило лишь то, что в связи с эпидемиологической ситуацией парады в российских городах было решено проводить без зрителей. Хотя, на самом деле, это решение далеко не для всех регионов.

А вот издание The Times of India близко в оценке парада в Москве к западным СМИ:

За два десятилетия своего правления Путин использует наследие победы Советского Союза во Второй мировой войне для усиления патриотических настроений и поддержки своего правительства.

Примерно о том же пишет и «Аль-Джазира», подчеркивая, что Владимир Путин опирается на советские победы для утверждения и сохранения собственной политической власти.

Зато положительную реакцию парад в Москве вызвал у китайской прессы. И это не случайно, учитывая дружественные отношения между странами в целом и факт участия китайского парадного расчета в московском параде в частности.

Источник изображения: сайт президента РФ

Чем сложнее и опаснее время, тем большее значение приобретает военный парад для поднятия боевого духа — такова традиция русского народа. Люди прошлого были очень отважны, поэтому нынешние поколения живут спокойно. Военный парад в честь победы является наследием национального боевого духа и демонстрацией национальной военной мощи,

- пишет китайский военный историк генерал-майор Сю Янь в издании «Хуаньцю шибао».

О колоссальном значении парада на Красной площади для российского национального самосознания рассказывает китайским читателям сегодня и издание Sohu, опубликовавшее и статью, и фоторепортаж с прохождения по центральной площади Москвы китайского парадного расчета.

Стремительный темп развития российской армии, новейшие танки и маневренные истребители являются предупреждением для тех стран, которые пытаются переписать историю Второй мировой войны в последние годы. Россия никому не позволяет вмешиваться в историю Второй мировой войны. Россия всегда будет помнить события тех лет,

- подчеркивает Sohu.