Фрегат «Адмирал Макаров» усилит группировку ВМФ в Средиземном море

Фрегат Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Макаров», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр», совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море и пополнит постоянное соединение Военно-морского флота в регионе, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

«Фрегат «Адмирал Макаров» Черноморского флота (ЧФ) начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря. Корабль войдет в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота», — говорится в сообщении.

Указано, что для экипажа корабля это уже второй переход из Черного в Средиземное море за этот год.

12 июня стало известно, что в состав Военно-морского флота России вошла стратегическая атомная подлодка «Князь Владимир» . Экипаж субмарины прошел обучение по новейшим программам в Учебном центре ВМФ. По словам главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова, испытания подводной лодки прошли успешно и она готова к эксплуатации.

В конце марта сообщалось, что новейшие фрегаты проекта 22350 типа «Адмирал Горшков» развернут на Черноморском флоте. Для размещения кораблей базы флота будут обеспечены береговой инфраструктурой. В арсенале фрегатов — носители крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковых «Циркон». По оценке экспертов, эти корабли станут важной сдерживающей силой в регионе.