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Известия.ru

Парад Победы в Москве сняли из космоса

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Источник изображения: Фото: Роскосмос

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снимок парада Победы в Москве, снятый спутником «Ресурс-П». Торжественное мероприятие к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне состоялось ранее в среду, 24 июня.

Фото было сделано в 10:45 мск. На снимке запечатлен центр российской столицы и движущаяся по Красной площади военная техника. Фотография опубликована в Twitter-аккаунте «Роскосмоса».


Снимок парада Победы в Москве, снятый спутником «Ресурс-П».
Источник: Роскосмос

Парад Победы на Красной площади завершился ранее в этот день. Перед началом мероприятия президент России Владимир Путин поздравил россиян с 75-летием Победы и отметил, что «народ СССР смог победить тотальное зло и мы обязаны беречь и отстаивать честную правду о Великой Отечественной войне».

На парад прибыли делегации других стран во главе с их лидерами. Среди высоких гостей парада Победы — главы Абхазии, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.

После парада вместе с Владимиром Путиным они возложили цветы к Вечному огню и почтили память Неизвестного Солдата, после чего состоялся торжественный прием в Кремле.

Ранее парад оценили ветераны, летчики пилотажной группы «Стрижи» и глава государства.

Акция «Бессмертный полк» пройдет 26 июля, в День Военно-морского флота РФ. 9 мая шествие было организовано в онлайн-режиме.

О боевой технике, которую не покажут на параде, но без которой выиграть войну было бы невозможно, — в спецпроекте «Известий» «Машина времени» https://parade75.iz.ru/

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