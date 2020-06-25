Парад на Красной площади сфотографировали из космоса

Российский спутник «Ресурс-П» сфотографировал военный парад, который состоялся 24 июня в Москве на Красной площади, приуроченный к 75-й годовщине победы Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.#75летПобеды #ПарадПобеды #ОрбитальныеГруппировки pic.twitter.com/TXExSxyVJ8 — РОСКОСМОС (@roscosmos) June 24, 2020

Российский спутник "Ресурс-П" сфотографировал военный парад в Москве в честь 75-й годовщины Победы. Сделанный с высоты 475 километров снимок опубликовал Роскосмос.

"Ресурс-П" - серия гражданских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. С 2013 года запущены три спутника. Полученные с них данные используются при составлении и редактировании карт, для контроля за состоянием окружающей среды, разведки месторождений полезных ископаемых. На борту размещены оптико-электронный комплекс, гиперспектральная и широкозахватная мультиспектральная съемочная аппаратура.

В параде Победы на Красной площади участвовало более 13 тысяч человек, свыше 200 единиц боевой техники. В небе над Москвой прошли 75 самолетов и вертолетов - по числу лет, прошедших со дня победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

Антон Валагин