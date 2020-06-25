Китай завершил развёртывание глобальной навигационной системы Beidou

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Китай закончил развертывание навигационной системы Beidou, запустив на орбиту 23 июня последний спутник третьего поколения, тем самым доведя количество аппаратов Beidou-3 в орбитальной группировке до 35. Об этом сообщает SpaceNews.

Как сообщается, последний спутник Beidu-3 был запущен 23 июня в 04:43 по мск. вр. с космодрома Сичан (провинция Сычуань) с помощью ракеты-носителя Long March 3B. Ракета вывела спутник на геопереходную орбиту. Космический аппарат после отделения успешно раскрыл солнечные панели.

Напомним, что развертывание спутниковой навигационной системы Beidou началось в 2000 году. Изначально на орбиту выводились спутники первого поколения, затем второго, а уже третьего. Сначала система Beidou была региональной и покрывала сигналом азиатско-тихоокеанский регион, но с введением третьего поколения она стала глобальной. Третье поколение состоит из 35 спутников на геостационарной, геосинхронной наклонной и средней околоземной орбитах. Открытый сигнал обеспечивает точность позиционирования около двух метров, а зашифрованный сигнал для военных, предположительно, увеличивает точность до примерно десяти сантиметров.

О предварительном развертывании навигационной системы Beidou сообщалось в 2018 году, после того как Китай запустил на орбиту 19 спутников по плану "18+1". То есть 18 спутников были выведены на среднюю орбиту и один – на геостационарную.