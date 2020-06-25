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Военное обозрение

Болтон: Трамп называл Украину стеной между США и Россией

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Источник изображения: topwar.ru

Президент США Дональд Трамп не хотел выделять Украине деньги на военные нужды. Он считал, что их просто разворуют.

Об этом пишет в своей опубликованной вчера книге «Комната, где это произошло: мемуары Белого Дома» бывший советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Отставной чиновник упоминает, как однажды Дональд Трамп назвал Украину «стеной между США и Россией». Собственно, целый раздел книги Болтона был посвящен Украине. Например, он рассказал там, как президент США долго не хотел никак реагировать на Керченский инцидент, когда три украинских военных корабля вместе с экипажами были задержаны россиянами за нарушение госграницы.

Трамп назвал Украину «стеной» между двумя странами, когда шло обсуждение военной помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов. Он не хотел давать ни копейки, справедливо полагая, что выделенные средства всё равно разворуют. Тогда президент США предложил оригинальный выход: увеличить сумму помощи до 300 миллионов долларов, но заставить заплатить эти деньги НАТО:

Позвоните Столтенбергу, и пусть он добьется, чтобы заплатили в НАТО. Скажите: «Президент на вашей стороне, но деньги должны прийти из НАТО».

По словам Болтона, Дональд Трамп неоднократно говорил, что Киев является для США помехой при налаживании нормальных отношений с Россией. Однажды он даже заявил, что пророссийский президент Украины мог бы предотвратить Третью мировую войну. Бывший советник Трампа утверждает, что эти слова он высказал в личной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
NATO
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