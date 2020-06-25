«Лучше маршировать, чем воевать»: в Индии отреагировали на участие в параде Победы индийских и китайских военных

Источник изображения: topwar.ru

В индийской прессе вышли первые материалы, посвящённые военному параду на Красной площади. По понятным причинам, индийскую сторону интересует прохождение в парадном строю своих военнослужащих, которые в составе достаточно большой делегации прибыли в российскую столицу.

Напомним, что индийские военные трёх видов войск под командование майор А.Гурка из сикхского полка лёгкой пехоты прошли по брусчатке главной площади Москвы наряду с военнослужащими целого ряда стран.

Наибольшего внимания индийской прессы удостоился тот факт, что индийские военнослужащие впервые после известного конфликта в долине Галван (спорные с КНР территории Ладакх) прошли по одной площади с военнослужащими армии Китая. По поводу этого обстоятельства многие индийские читатели высказались в весьма позитивном ключе, отмечая, что Россию и впредь необходимо рассматривать как надёжного партнёра и государство, которое всерьёз настроено на недопущение вооружённого конфликта между Индией и КНР.

Из комментариев к репортажам индийских каналов и к роликам индийских видеоблогов:

Можно говорить что угодно, но только в России сегодня есть возможность для индийских и китайских военных не биться на палках, а идти торжественно и величественно, как и подобает настоящим воинам.

Это знаковое событие. Они участвовали в военном параде в России, и там же участвовали китайцы. Достойно уважения по отношению и к военным, и к организаторам. Время совсем не простое.

Лучше маршировать, чем воевать.

При этом прозвучали и небезынтересные высказывания о том, что индийским военным якобы «был отдан приоритет» при прохождении парадным маршем. Посыл в том, что индийские военнослужащие прошли вперёд китайских. Правда, те, кто в Индии обратил на это особое внимание, не поняли простую вещь: парадные расчёты иностранных государств шли в порядке следования первых букв названия их стран в русском алфавите (так называемый олимпийский принцип по языку принимающей стороны).

Источник изображения: topwar.ru

Китай привёз в Москву парадный расчёт почётного караула НОАК. Расчётом командуют генерал-майор Бао Цзиминь и старший полковник (китайское воинское звание) Хань Цзэ.