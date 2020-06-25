Загадочный «Импульс»

В 2020 году отечественному танкостроению исполняется 100 лет. За этот век было разработано множество самых различных конструкций. Конечно, особое внимание исследователи уделяют боевым машинам, а между тем, бронетехника – это куда более широкое понятие. Среди прочего можно выделить крайне интересное и, вместе с тем, такое же неизвестное направление как пожарные танки — машины, созданные не для разрушения, а для спасения. Их история в СССР началась вскоре после Великой Отечественной. Первые конструкции были откровенным экспромтом, однако спустя пару десятков лет за разработку пожарных танков взялись на государственном уровне. Причиной, побудившей руководство Минобороны озадачиться этой тематикой, стали пожары на складах-арсеналах, наносившие огромный ущерб и приводившие к гибели людей.

Горим!

По заданию Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны СССР в начале 1970-х годов 482-м конструкторско-технологическим центром бронетанковой техники (482-й КТЦ, г. Киев), совместно с Всесоюзным научно-исследовательским институтом противопожарной обороны МВД СССР (ВНИИПО, г. Балашиха) на базе устаревшего к тому моменту среднего танка Т-54 была разработана гусеничная пожарная машина ГПМ-54. Её серийное производство было налажено на 17-м бронетанковом ремонтном заводе (17-й БТРЗ, г. Львов). Однако эффективность ГМП-54 оставляла желать лучшего. Машина имела очень большой удельный расход воды, и для тушения ей зачастую приходилось въезжать с самый очаг пожара. Последнее обстоятельство в силу особенностей конструкции танковой базы неоднократно приводило к гибели как самой машины, так и экипажа. ГРАУ требовалась новая, более совершенная ГПМ, и таковой стал «Импульс».

Гусеничная пожарная машина ГПМ-54. Фото С. Попсуевича из архива автора Источник изображения: warspot.ru

Забегая вперёд, отметим, что 50-ствольный «Импульс» своим внешним видом весьма впечатляет неискушённую публику, отчего в интернете накопилась масса публикаций по этой теме. Большинство из них представляют собой компиляцию непроверенных или просто недостоверных фактов. Пишут что «Импульс» — это собрат тяжёлой огнемётной системы «Буратино»» или даже «пожарная реактивная система залпового огня», о том, что он создавался как конверсионная техника для народного хозяйства, но в то же время применялся при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, о том, что он лихо тушит нефтяные скважины, о том, что его разработчик переехал из Украины в Россию, где налажено производство «Импульсов» в больших количествах. Одновременно часто указывают на то, что выпущено таких машин было менее десятка. В общем, сплошные байки и легенды. А как было на самом деле? Давайте разбираться.

Метод Захматова

Гусеничная бронированная пожарная машина (ГБПМ) «Импульс» была создана в рамках ОКР «Торможение» по заданию ГРАУ МО СССР, выданному в 1988 году, для дистанционного тушения с относительно безопасных расстояний (до 100 метров) горящих штабелей боеприпасов.

Предпосылкой к её созданию послужила успешная отработка нового метода пожаротушения, предложенного Владимиром Дмитриевичем Захматовым. В 1977 году Захматов окончил Куйбышевский (ныне Самарский) политехнический институт по специальности «Химия и технология высокомолекулярных соединений» и специализации «Пороха и твёрдое ракетное топливо» и впоследствии почти четыре года работал инженером-руководителем баллистических испытаний артиллерийских систем и твёрдотопливных ракетных двигателей на Чапаевском опытном заводе измерительных приборов (ЧОЗИП). Так официально назывался один из советских артиллерийско-боеприпасных полигонов промышленности, ныне это ФКП «Приволжский государственный боеприпасный испытательный полигон».

Научная деятельность Захматова по изучению свойств взрывчатых веществ и материалов, начатая ещё в годы учёбы, на полигоне была дополнена большим практическим опытом. В 1980 году Владимира пригласили в Институт электросварки им Е.О. Патона, где в то время шли активные исследовательские работы над разработками методов сварки взрывом. Владимир Дмитриевич вспоминал:

«В период 1980–1982 гг. я до 250 дней ежегодно работал в составе команды Института электросварки им Е.О. Патона НАН Украины на газонефтепроводах от Уфы до Тюмени. Мы отрабатывали технологию взрывной вырезки повреждённых, аварийных участков газонефтепроводов, взрывной приварки отводов и вварки новых труб на место повреждённых. Мы принимали участие в ликвидации всех крупных аварий на газопроводах, нефтепроводах в указанные годы… Аварий было немало, но не больше, чем в аналогичных широтах Америки и Канады. Это были аварии в основном по причинам нарушения техники безопасности и технологии укладки трубопроводов в трудных геологических условиях болот. Я отвечал за пожаровзрывобезопасность взрывных технологий при ремонте трубопроводов и внедрил там компактное устройство, надёжно предотвращающее пожары и взрывы на газопроводах».

В 1981 году В.Д. Захматовым был создан, изготовлен и испытан на полигоне Газпрома под Москвой с помощью сотрудника кафедры профессора И.М. Абдурагимова первый распыляющий выстрелом или залпом огнегасящее вещество многоствольный пожарный модуль на полозьях. Испытания проходили совместно с одноствольным модулем пневмоимпульсного распыления ПП-200 — тяжёлым, маломаневренным, но до сих пор, за неимением лучшего, используемым устройством.

Суть метода пожаротушения, предложенного Захматовым, заключалось в комплексном воздействии на очаг пожара сразу нескольких факторов. Прежде всего, это огнегасящее действие собственно огнегасящего порошка, воды или природных материалов – пыли, песка, земли, грязи, снега. Вторичным воздействием становились сбивание пламени за счёт отрыва его фронта от горючей нагрузки, дробление фронта пламени на отдельные участки, не способные самостоятельно поддерживать горение, замещение атмосферного кислорода в зоне горения инертными газообразными продуктами взрыва. Под действием ударной волны при залповой стрельбе генерировались локальные газопылевые, газоводяные и газопесчаные вихри, кинетическая энергия которых была достаточна для преодоления мощного пламени сразу на большой площади. Гибкость регулирования параметров тушения обеспечивалась за счёт варьирования количества одновременно выстреливаемых зарядов.

Простейший многоствольный пожарный модуль на полозьях, распыляющий огнегасящие вещества выстрелом или залпом. Залп из восьми стволов выстреливает 160 кг порошка на дальность до 60 метров Источник изображения: warspot.ru

Второй, уже 8-ствольный, модуль Захматова был изготовлен за два дня с помощью военнослужащих полка гражданской обороны в Киеве в рамках подготовки к Всесоюзным сборам руководства ГО СССР в сентябре 1982 года. На полигоне полка ГО в сосновом лесу Конча-Заспа под Киевом модуль прошёл многократные испытания и успешно показал себя как перспективная армейская установка для комплексной ликвидации последствий аварий и катастроф. Успешно демонстрировалось создание газопорошкового вихря, эффективно тушащего разливы нефтепродуктов, струй газа из разгерметизированных аварийных резервуаров, трубопроводов, осаждение взрывоопасных и токсичных облаков.

С этими идеями в 1983 году Захматов пришёл на должность младшего научного сотрудника в Отделение геодинамики взрыва Института геофизики Национальной академии наук Украины (НАНУ). Уже в следующем 1984 году он защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук на тему «Разработка способов взрывной подачи огнетушащих порошков в очаг пожара» по специальности «Противопожарная техника и техника безопасности» в Учёном совете Московского института пожарной безопасности (Высшая инженерно-техническая пожарная школа МВД СССР). С 1985 года Захматов стал заведующим сектором ОКТБ Института теплофизики НАНУ.

В ночь на 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошёл мощный взрыв, за которым последовал пожар. Всё это сопровождалось выбросом большого количества радиоактивных материалов. Чрезвычайная ситуация потребовала срочной мобилизации учёных самых разных специальностей. Захматов вспоминал:

«Я приехал в Чернобыль 1 мая днём, а вечером 2 мая была испытана первая подвесная огнетушащая бомба, состоящая из связки пяти мешков, заполненных мокрым грунтом (грязью), водой с пенообразователем или песком и распылительными зарядами из тротиловых шашек. В испытаниях бомба показала высокую огнетушащую эффективность — от 100 до 250 м²/с при высоте подрыва от 8 до 15 м. Высокая точность бомбы обеспечивалась малым временем распыления, поэтому легко создавался огнетушащий поток, накрывающий очаг из раскачивающейся бомбы, без зависания вертолёта над очагом. Бомба крепилась к вертолёту на тросе длиной 100–120 м. А чтобы при взрыве тросом не захлестнуло вертолётные винты, дополнительно подвешивался груз массой не менее 150 кг… После отработки и внедрения методики прицеливания и подрыва бомбы экипажи вертолётов получали при полете малые дозы радиации. В июне применение данной технологии была расширено до распыления вязких составов (“нефтяной бурды”), локализующих радиоактивную пыль на сложных поверхностях, в зонах, недоступных для других средств локализации. Всего за май-июнь 1986 г. я побывал в Чернобыльской зоне не менее 8 раз».

В.Д. Захматов с огнегасящими бомбами, испытанными в зоне Чернобыльской АЭС 2 мая 1986 года Источник изображения: warspot.ru

За это время был так же разработан и успешно многоствольный модуль на салазках, использующий принцип импульсного пожаротушения. Он был предназначен для пожарной охраны в режиме длительного ожидания энергетического оборудования на участках с высокими уровнями радиации:

«В начале июля по решению правительственной комиссии я был командирован в Москву для доклада в ЦК КПСС о новых способах тушения пожаров и локализации активной пыли в труднодоступных зонах, а также о перспективах создания принципиально новой, универсальной техники многоплановой защиты. В результате было дано поручение Министерству оборонной промышленности и Министерству машиностроения выделить три завода: в Перми «Мотовилиха» – для производства опытной партии многоствольных установок; в г. Чапаевске — заводы «Полимер» и «ЧОЗИП» – для производства подвесных бомб. С многоствольными установками дело затянулось на 2 года, а опытная партия бомб (2000 шт.) была изготовлена до конца августа 1986 г. и отправлена в Чернобыльскую зону. Однако я уже туда не попал по состоянию здоровья. В этот же период я был одним из научных руководителей разработки огнетушащей бомбы в НПО «Базальт» (Москва), а руководителем темы был заместитель директора по научной работе НПО «Базальт» д. т. н. профессор В. Н. Минаев, оппонировавший в 1990 году на защите моей докторской диссертации в Казанском НИИХП. Эта диссертация до сих пор находится в спецбиблиотеке «Базальта»».

Вопрос с изготовлением партии из 7 штук 9-ствольных установок на базе двухосных лафетов 37-мм зенитных автоматов был решён в Киеве на опытном производстве Института технической теплофизики АН Украины. По информации Захматова, эти установки были отправлены в Чернобыльскую зону и были там использованы для пожарной защиты трансформаторных подстанций в районе аварийного 4-го энергоблока.

9-ствольная установка на двухосном лафете зенитной пушки Источник изображения: warspot.ru

С 1987 года В.Д. Захматов занимает должности заведующего сектором, лабораторией, а затем и отделом оборонных технологий в Институте проблем материаловедения НАНУ. В 1990 году в Учёном совете Казанского НИИХП и Политехнического университета Владимир Дмитриевич защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора технических наук на тему «Разработка взрывных систем импульсной многоплановой защиты» по специальностям «Технология специальных продуктов» 05.17.10 и «Физика горения и взрыва» 01.04.17.

Первый «Импульс»

«В 1988–1989 гг. я работал периодически в Славутиче над совершенствованием многоствольных установок на лафетах и боеприпасов к ним. Эти установки планировалось использовать в качестве вспомогательных, буксируемых пожарными автомобилями или стационарных модулей для объектовых систем пожарной защиты, автоматизированных или с ручным управлением. Однако в дальнейшем эта тема не получила должного финансирования и не была доведена до опытно-промышленного производства» — такова предыстория начала работ непосредственно над пожарным танком или, как его называли официально, «Пожарной машиной импульсного воздействия».

В ходе ОКР «Торможение», научным руководителем которой являлся В.Д. Захматов, на Львовском танкоремонтном заводе (17-й БТРЗ) в 1989 году была разработана и собрана пожарная машина импульсного воздействия (ПМИВ) «Импульс», она же «Импульс-1», представлявшая собой 40-ствольный модуль на шасси танка Т-55.

40-ствольная экспериментальная установка «Импульс-1» на шасси танка Т-55 Источник изображения: warspot.ru

Выбор шасси определялся с одной стороны экономической целесообразностью (использовались снимаемые с вооружения танки), унификацией (распространённая, хорошо отработанная и известная база, отсутствие проблем с запчастями), а также необходимостью противостояния импульсу отдачи при залповой стрельбе. Шасси было подвергнуто минимальным изменениям.

Из боевого отделения были убраны ставшие ненужными боеукладки, за счёт чего увеличился его свободный объем, что в свою очередь способствовало бы ускоренной эвакуация экипажа в случае возгорания самой машины; сохранены фильтры очистки воздуха от токсичной и радиоактивной пыли, аэрозолей и броня, защищающая от снарядов, обрушений и крупных осколков. Замена башни с орудием на многоствольный модуль позволила облегчить машину примерно на 5 т, повысить её скорость и манёвренность. Многоствольный модуль представлял собой вращающееся основание, установленное на штатный танковый погон, на котором была смонтирована рама с блоком стволов и приводом вертикального наведения. Ствол установки «Импульс» являлся именно стволом, а не пусковой трубой, в отличие от РСЗО. Так что те, кто отождествляют «Импульс» с машинами типа БМ ТОС-1, сильно не правы.

«Импульс-1» на демонстрационном показе 04.06.2003 Источник изображения: warspot.ru

Калибр ствола 200 мм, или, если быть совсем точным, 201,2 мм. Такое значение определялся арифметическим путём – из внешнего диаметра трубы равного 219 мм вычитается удвоенная толщина стенки 8,9 мм по ГОСТ 949-71 на баллоны стальные малого и среднего объёма для газов на рабочее давление 19,6 МПа (200 кгс/см²). Да-да! По одной из версий, стволы для «Импульса» делались из обычных газовых баллонов путём отрезания их дна. Вместо вентиля на конической резьбе ввинчивался электрозапал, а заряжание происходило с дульной части. Так что если уж и сравнивать «Импульс» с чем-то, то правильнее будет сравнивать его с «Царь-пушкой». В стволы вначале вкладывался распылительный заряд метательного пороха с электровоспламенителем, а затем метаемое огнегасящее вещество. В качестве последнего можно было применять практически всё что угодно: различные жидкости, растворы, гели, порошки и сыпучие материалы, включая природные – песок, пыль, грязь, глину или даже снег. Масса распыляемого огнегасящего материала составляла от 20 до 30 кг на ствол. При этом в зависимости от их плотности и влажности эти вещества заряжались либо в специальных легкоразрушаемых контейнерах (жидкие, вязкие или порошковые); либо просто засыпались в канал ствола, фиксируемые с обеих сторон пыжами (как дробь или соль в патроне дробовика).

Конструкция блока многоствольного модуля Источник изображения: warspot.ru

Такая машина обеспечивала беспрецедентные возможности для быстрого маневрирования вокруг очага пожара, кратковременного захода в опасные зоны, недоступные для обычной пожарной техники.

Установка успешно испытывалась при тушении сложных очагов горения. Например, овраг длиной 30 м, глубиной 2 м, заполненный резиновыми покрышками 300-500 шт., на которые разлито около 1 т дизельного горючего и 100-150 л бензина. Очаг был потушен после 8 залпов, по 10 стволов каждый, с дистанции от 10 до 35 м.

Экспериментальным путём было установлено, что для машины типа «Импульс», наиболее мощным и эффективным является залп из 10 стволов, позволяющий за 1-2 секунды сбить пламя на площади от 500 до 1100 м². Предельная дальность тушения таким способом: до 50 м — разливов нефтепродуктов, до 70 м — штабелей дерева, до 100 м — газовых фонтанов с дебитом до 1×106 м³ и давлением до 140 атм. Эксперименты с упомянутым газовым фонтаном позволили определить примерную вероятность тушения фонтана: с дистанции 25 м — 100%, 50 м — до 80%, 75 м — до 60%, 100 м — до 40%. При этом основную роль в определении вероятности тушения играла аэродинамическая обстановка на траектории движения потока и наличие отражающих конструкций вокруг скважины. Слитный залп из двух установок «Импульс», по 10 стволов из каждой, обеспечивает 100 % тушение газового фонтана с дебитом до 2,5×106 м³ и давлением до 200 атм с дистанции 50–75 м и 60% — с дистанции 100 м. Таким образом «Импульс» оказался весьма ценной машиной не только для военных, но и для обеспечения пожарной безопасности на объектах народного хозяйства.

«Импульс-2» и «Импульс-2М»

Дальнейшие работы по отработке конструкции машины в 1990 году были перенесены в Киев в 482-й КТЦ и 7-й БТРЗ. Здесь машина получает индекс «Изделие 054». Ведущим инженером по ней назначен Е.И. Донской.

Опытный образец пожарной машины «Импульс-2». Обращает внимание первоначальный вариант конструкция рубки и опор многоствольного модуля. Фото А. Селина из архива автора Источник изображения: warspot.ru

Главным отличием «Импульс-2» от предыдущего образца, стала многоствольная установка. Количество стволов в ней было увеличено до 50, что позволило делать 5 залпов из 10 стволов без перезарядки. Была переконструирована рубка оператора. Она стала проще и технологичнее. Упрощён и стал более надёжным привод вертикального наведения. Антенна радиостанции, стоявшая на «Импульс-1» на многоствольном модуле спереди справа и зачастую мешавшая производству выстрелов, была перенесена в кормовую часть.

Ещё одним значительным и очень заметным отличием стала смена базового шасси. На «Импульсе-2» было использовано шасси танка Т-62.

Однако проведённые испытания выявили недостатки. В частности, новый многоствольный модуль оказался не очень удачным по своей конструкции. Его габаритная высота и масса оказались слишком большими. Возникли вопросы по устойчивости машины, её вертикальному габариту и… по перезарядке. Верхние стволы перезаряжать вручную (а другого способа и не предусматривалось) было проблематично. Потребовались переделки.

«Импульс-2М» на заводе в Киеве до отправки на испытания в Кубинку Источник изображения: warspot.ru

На новом этапе работ разработчики ещё раз изменили рубку, существенно перепроектировали конструкцию блока стволов, его раму и механизм вертикального наведения. Для преодоления завалов на пути выдвижения, «Импульс-2М» оснастили бульдозерным оборудованием БТУ-55. Работы по данному варианту были завершены в 1991 году, после чего машина была направлена на испытания в 38-й НИИ МО СССР. Тут она после «развода» России и Украины, вдруг ставших независимыми, и осталась. Опять же, благодаря тому обстоятельству, что опытный экземпляр «Импульс-2М» попал на Кубинку, он и получил такую, достаточно большую известность в России.

«Импульс-2М» на одном из демонстрационных показов в Кубинке. Середина 1990-х гг. Фото С. Нетребенко из архива автора Источник изображения: warspot.ru

Техническое описание и характеристики

Назначение машины. Пожарная машина импульсного воздействия предназначена для тушения пожаров различных классов на наземных объектах. Обеспечивает выполнение следующих задач:

подача огнегасящей смеси в очаг пожара при помощи установки метания;

выполнение землеройных работ с целью локализации очагов пожаров, расчистки завалов и оборудования проходов.

ПМИВ «Импульс-2М», вид на корму Источник изображения: warspot.ru

Пожарная машина может быть использована в различных климатических условиях при температуре воздуха от −40 °С до +40 °С. Хранение машины с заправленной водой ёмкостью системы орошения допускается при положительной температуре окружающего воздуха.

Технические данные машины. Общие данные:

база – танк Т-62

масса с полной нагрузкой, т — 36

экипаж, чел. – 2

среднее удельное давление, МПа (кгс/см²) – 0,077 (0,77)

Основные размеры, мм:

длина – 7440

ширина – 3380

высота – 3805

длина опорной поверхности – 4230

ширина колеи – 2640

Клиренс – 430

Средняя скорость, км/ч:

по грунтовой дороге – 22…27

по бездорожью — 10

ПМИВ «Импульс-2М», вид на правый борт Источник изображения: warspot.ru

Максимальная скорость по шоссе, км/ч – 45

Расход топлива на 100 км пути, л

по грунтовой дороге – 300

по бездорожью – 350

Запас хода по топливу, км:

по грунтовой дороге – 200

по бездорожью – 170

Максимальная скорость движения при срезании верхнего слоя грунта, км/ч – 10

Максимальный угол подъёма, град. – 30

Максимальный угол крена, град. – 20

Глубина брода, м – 1.3

Ширина рва, м – 2,6

Высота стенки, м – 0,8.

Двигатель. Тип — V-образный, 12-цилиндровый, четырёхтактный, быстроходный, бескомпрессорный дизель жидкостного охлаждения. Марка – В-55В. Максимальная мощность при частоте вращения 33,3с-1 (2000 об/мин), кВт (л.с.) – 426,6 (580). Максимальный крутящий момент при частоте вращения 20…20,8 с-1(1200 …1250 об/мин), Н.м (кгс.м) – 2400+/- 50 (240 +/- 5)

Минимально устойчивая частота вращения коленчатого вала, с-1 (об/мин) – 8,3…10 (500-600). Масса двигателя, кг – 920

Система питания двигателя топливом. Применяемое топливо – дизельное летнее (Л-0,2-40), зимнее (З-0,2 минус 35, минус 45), арктическое (А-0,2). Вместимость топливных баков, л – 550. Ручной топливоподкачивающий насос РНМ-1, топливоподкачивающий насос БНК-12ТК, топливный насос высокого давления НК-10, Топливные фильтры: грубой очистки – сетчатый, тонкой очистки – войлочный или картонный сдвоенный.

ПМИВ «Импульс-2М», вид на левый борт Источник изображения: warspot.ru

Система питания двигателя воздухом. Воздухоочиститель ВТИ-4, двухступенчатый, с эжекционным удалением пыли.

Система смазки. Применяемое масло – МТ-16П. Заправочная вместимость системы, л – 77. Заправочная вместимость масляного бака, л – 55. Заправочная вместимость наружного масляного бака, л – 35. Маслозакачивающий насос — МЗН-2. Масляный насос – шестерёнчатый. Масляные фильтры – МАФ, с двумя проволочно-щелевыми секциями очистки масла и МЦ-1, маслоочиститель роторного типа. Масляный радиатор – трубчатый, площадь поверхности охлаждения, 9 м².

Система охлаждения. Тип – жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией. Заправочная ёмкость – 77 л. Водяной насос – центробежный, вентилятор – центробежный, радиатор – трубчатый, площадь охлаждения – 66 м². Применяемая охлаждающая жидкость — вода (летом), низкозамерзающая жидкость (зимой).

Система подогрева. Тип – жидкостная, с принудительной циркуляцией. Подогреватель – форсуночный, с электрическим (основным) и ручным (аварийным) приводом.

Система запуска двигателя. Основная система – воздухопуск, с зарядкой баллонов от компрессора. Дополнительная система – электрический стартер СТ-16М. Компрессор АК-150СВ, трёхступенчатый, двухцилиндровый. Рабочее давление, создаваемое компрессором, МПа (кгс/см²) – 15 (150). Время накачки баллона – 30…45 мин. Число и ёмкость баллонов – два по 5 л.

Эксплуатационный режим работы двигателя:

Температура охлаждающей жидкости, °С:

Рекомендуемая – 70…90

Кратковременно допускаемая – 105

Температура масла, , °С:

Рекомендуемая – 70…90

Кратковременно допускаемая – 110

Давление масла, Мпа (кгс/см²):

На эксплуатационном режиме 0,6…1,0 (6…10)

На минимально устойчивой частоте вращения коленчатого вала – не менее 0,2 (2)

Эксплуатационная частота вращения коленчатого вала двигателя, с-1 (об/мин) – 26,67…31,67 (1600…1900)

Максимальная частота вращения коленчатого вала двигателя, с-1 (об/мин) –33,3 (2200)

Силовая передача. Гитара – повышающий шестерёнчатый редуктор. Передаточное число от двигателя к коробке передач – 0,7. Применяемое масло МС-20 или МС-20С, объем масла в картере – 6–7 литров. Главный фрикцион многодисковый, сухого трения сталь по стали. Масса главного фрикциона – 100 кг.

Коробка передач с постоянным зацеплением зубьев шестерён, с синхронизаторами на 3, 4 и 5 передачах и приводом к вентилятору и компрессору. Число передач: пять вперёд и одна назад. Применяемое масло – МС-20 или МС-20С. Объем масла в картере – 13 л. Масса коробки передач – 546 кг.

Механизм поворота – планетарные, двухступенчатые, с блокировочными фрикционами. Блокировочные фрикционы – многодисковые, сухого трения сталь по стали. Минимальный радиус поворота при остановке рычага ПМП: в 1-м положении – 8,91 м, во 2-м положении – 2,64 м. Применяемая смазка – смесь (50% смазки Литол-24 и 50% масла МС-20 или МС-20С). Объем смазки в каждом ПМП – 2,5 л. Масса механизма поворота – 145 кг. Бортовые передачи – понижающие редукторы с цилиндрическими и планетарными рядами. Применяемая смазка – ЦИАТИМ-208. Масса смазки в каждой бортовой передаче – 4,5 кг. Масса бортовой передачи – 326 кг.

Ходовая часть. Движитель – гусеничный, с задним расположением ведущих колёс. Гусеницы – резинометаллические, мелкозвенчатые. Количество траков в каждой гусенице (новой) – 97 шт. Ширина трака 580 мм. Масса одной гусеницы – 1655 кг. Ведущие колеса со съёмными венцами. Количество зубьев венца ведущего колеса – 14 шт. Масса ведущего колеса – 126 кг. Направляющие колеса – литые, с металлическими ободами. Масса направляющего колеса – 110 кг. Опорные катки – сдвоенные, с резиновыми шинами (по пять катков с каждого борта). Масса опорного катка – 265 кг. Подвеска – индивидуальная, торсионная. Амортизаторы – гидравлические. Жидкость для амортизатора – АЖ-170 или спиртоглицериновая смесь (90% глицерина и 10% этилового спирта). Масса жидкости в амортизаторе – 1,3…1,5 кг.

Электрооборудование. Система – однопроводная. Напряжение сети при неработающем двигателе – 24 В; при работающем двигателе – 26,5…28,5 В. Источники электрической энергии: аккумуляторные батареи – четыре штуки, свинцово-кислотные 6-СТЭН-140М. Общий электрический заряд батарей – 280 А.ч. Масса одной батареи с электролитом – 64 кг. Электрический генератор Г-6,5С постоянного тока. Мощность – 6,5 кВт. Номинальное напряжение – 28 В. Номинальный ток нагрузки – 230 А. Масса – 46 кг.

Средства связи: радиостанция Р-173, танковое переговорное устройство Р-124.

Ствол, в котором вышибной заряд и огнетушащий снаряд размещён в общей герметичной оболочке. Патент RU 2008048 C1 от 09.10.1992 г. Цифрами обозначены: 5 – ствол в виде полой гладкостенной трубы; 7 – герметичная оболочка, выполненная из легкоразрушаемого под воздействием на неё взрывной волны материала, например картона или малопрочной хрупкой пластмассы; 8 – огнетушащий состав; 9- вышибной заряд; 10 – пыж; 11 – прокладка; 12 – пыж (в качестве пыжей 10 и 12 могут быть использованы твёрдые дисковые прокладки); 13 – воспламенитель; 14 – держатель воспламенителя; 15-электрические контакты; 16- индивидуальный амортизатор Источник изображения: warspot.ru

Система. Количество стволов в установке для метания – 50 шт.; Угол возвышения оси канала ствола +15°; Угол поворота платформы — 360°; Привод наведения стволов в горизонтальной и вертикальной плоскостях – электрический, ручной. Скорость наведения установки в вертикальной плоскости – 1 град/с, в горизонтальной – 0,07…16 град/с. Управление стрельбой – электродистанционное с пульта управления. Исполнительный двигатель горизонтального наведения – МИ-13ФС. Мощность – 0,8 кВт. Исполнительный двигатель вертикального наведения – МПБ-54. Мощность – 2 кВт.

Ствол, в котором вышибной заряд и огнетушащий состав размещены в отделениях оболочки. Патент RU 2008048 C1 от 09.10.1992 г. Цифрами обозначены: Огнетушащий состав 8 и вышибной заряд 9 могут быть заключены в разных герметичных отделениях 7а и 7b оболочки 7, причём в отделении 7а между его стенкой и огнетушащим составом 8 установлен дополнительный пыж 17 Источник изображения: warspot.ru

Система орошения. Вместимость бака — 0,18 м³. Двигатель – МВП-2 с водяным насосом. Мощность двигателя – 300 Вт. Производительность насоса – 100 л/мин.

Противопожарная система. Тип – унифицированная. Автоматическая, трёхразового действия. Количество баллонов с хладоном 13В1 – 3 шт. Количество термодатчиков – 7 шт. Ручной огнетушитель ОУ-2 – 1 шт.

Фильтровентиляционная установка. Нагнетатель – центробежный, с инерционной сепарацией воздуха. Электродвигатель нагнетателя – МВ-67. Потребляемый ток – 55 А. Мощность – 800 Вт. Степень очистки воздуха – 90%. Производительность по воздуху – 110 л/с.

Навесное оборудование. Бульдозер БТУ-55 Размеры отвала, мм: длина – 3363; высота — 1100 . Заглубление отвала с установленной лыжей, мм – 0, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200. С убранной лыжей (наибольшее опускание режущей кромки отвала от опорной поверхности гусениц) – 450 мм. Средняя скорость при срезании грунта – 3…6 км/ч. Привод отвала – электрогидравлический. Гидронасос НШ39-2. Электродвигатель – стартер СТ-16М (специально доработанный). Масса бульдозера – 1400 кг.

Ствол, в котором в герметичной оболочке размещён только огнетушащий состав. Патент RU 2008048 C1 от 09.10.1992 г. Цифрами обозначены: Для тушения локальных очагов, удалённых более чем на 100 м от места нахождения установки, в герметичную оболочку 18 помещают только огнетушащий состав 8. Оболочка 18 вместе с вышибным зарядом 9, отделённым от неё пыжом 10 и прокладкой 11, заключена в цилиндрический корпус 19 с обтекаемой головной частью 20, в которой размещён воспламенитель 13. По всей длине корпуса 19 вдоль его продольной оси на расстоянии друг от друга расположены распылительные заряды 21, закреплённые на детонирующем шнуре 22, концы которого связаны с воспламенителем 13 и инициатором 23, соединённым с электрическими контактами 15. Распылительные заряды 21 могут иметь различную форму, а их взаимное расположение выбирают в зависимости от требуемой конфигурации распыления. Соотношение массы вышибного заряда 9 к массе распыляемого огнетушащего состава 8 составляет 0,1-0,005 Источник изображения: warspot.ru

Состав машины. Пожарная машина состоит из следующих составных частей: корпуса; силовой установки; силовой передачи; ходовой части; электрооборудования; средств связи; противопожарного оборудования; фильтровентиляционной установки; системы орошения; специального оборудования; системы (многоствольного модуля); комплекта инструмента, запасных частей и принадлежностей.

Устройство пожарной машины. Пожарная машина выполнена на базе танка Т-62 и обладает высокой проходимостью и манёвренностью. При переоборудовании среднего танка под пожарную машину в его конструкцию внесены следующие изменения: с базы снята башня с артсистемой; в кормовой части боевого отделения исключена боеукладка и на её месте установлен водяной бак системы орошения; не устанавливаются наружные топливные баки и средний топливный бак в боевом отделении; на погон башни установлена поворотная платформа с рубкой и многоствольной системой пожаротушения; в носовой части установлен бульдозер БТУ-55 для выполнения мероприятий по локализации очага пожара. Экипаж машины состоит из двух человек: механика-водителя и оператора системы пожаротушения.

По назначению и расположению механизмов и оборудования машина разделена на три отделения: отделение управления, отделение оператора, силовое отделение.

Отделение управления расположено слева в носовой части корпуса. В нем размещаются сиденье механика-водителя, перед которым на днище корпуса установлены рычаги управления планетарными механизмами поворота и педаль подачи топлива. На верхнем наклонном листе носовой части корпуса перед сиденьем механика-водителя расположены педали управления главным фрикционом и остановочными тормозами, бустер гидропневматического привода управления главным фрикционом. В носовой части корпуса в отделении управления крепятся пенал для ЗиП электрооборудования, ящик для сухого пайка, бачек для питьевой воды и запасная призма прибора наблюдения водителя. Справа от сиденья расположен стеллаж аккумуляторных батарей, на стенке которого крепятся торцевой ключ и вентилятор с выключателем. Сверху стеллажа аккумуляторных батарей укреплены: щиток механика-водителя, реле-регулятор, фильтр радиопомех, счётчик моточасов, зажимы розетки внешнего запуска, выключатель батарей. На днище корпуса справа от сиденья установлены: кран переключения топливных баков, топливоподкачивающий насос, кулиса коробки передач, бачок для питьевой воды, ручной огнетушитель. Ящик с ТВНО-2. Слева от сиденья на борту корпуса укреплены: рычаг ручной подачи топлива, спидометр, сектор с ручкой привода управления жалюзи, электропневмоклапан ЭК-48 системы очистки смотровых приборов механика-водителя, электропневмоклапан ЭК-48 гидропневмопривода главного фрикциона, баллоны со сжатым воздухом, отстойник с манометром и краном отбора воздуха, фильтр, понижающий редуктор, электропневмоклапан ЭК-48 системы воздушного запуска двигателя. Внизу по борту проходят тяги приводов управления. Над сиденьем в крыше корпуса имеется люк механика-водителя. К стакану штока крышки люка крепится концевой переключатель ПС-35 блокировки выстрела при открытом люке механика-водителя. Сзади штока на подбашенном листе установлен блок питания ТВНО-2. Впереди люка установлены два призменных прибора наблюдения с пневможидкостной очисткой верхних стёкол и створчатые фонари освещения. Слева от смотровых приборов механика-водителя на подбашенном листе установлен кран с маховичком переключения очистки смотровых приборов. Слева от люка на подбашенном листе корпуса укреплены клапан выпуска воздуха из системы питания двигателя топливом, плафон освещения с выключателем, аппарат танкового переговорного устройства и розетка для подключения переносной лампы и обогрева стёкол щитка колпака механика-водителя. В стеллаже аккумуляторных батарей установлены четыре аккумуляторные батареи, которые со стороны отделения оператора прикрыты съёмным щитком. Сзади сиденья механика-водителя на днище корпуса крепится ящик с инструментом, а также имеется люк запасного выхода, на крышке которого крепится лопата. Между стеллажом аккумуляторных батарей и правым бортом корпуса расположены два бака-стеллажа. В носовой часта корпуса перед стеллажом аккумуляторных батарей и баками-стеллажами находится передний топливный бак. По днищу отделения управления проходят торсионные валы подвески. На левом рычаге ПМП расположен щиток управления БТУ, справа внизу от механика-водителя расположена коробка управления БТУ.

Блок стволов Источник изображения: warspot.ru

Отделение оператора расположено в средней части корпуса и в рубке. Сиденье оператора расположено на вращающемся полу в передней части на оси машины. Перед оператором в рубке расположено смотровое окно с закрывающейся броневой крышкой, для её закрытия справа от окна размещена рукоятка с приводом.

Силовое отделение расположено в кормовой части корпуса машины и отделено от отделения оператора герметичной перегородкой. В нем размещены двигатель, гитара, воздухоочиститель, центрифуга МЦ-1, главный фрикцион, коробка передач с компрессором, планетарные механизмы поворота, вентилятор системы охлаждения, масляный бак, влагомаслоотделитель, кран выпуска отстоя из влагомаслоотделителя, автомат давления АДУ-2С, баллоны ППО, валы управления ПМП и главным фрикционом, и вертикальный валик привода коробки передач. На картере гитары установлен электрический стартер. Над коробкой передач и механизмами поворота размещены водяной и масляный радиаторы, а на вентиляторной перегородке крепится плунжерный шприц-пресс. На броневой крыше над водяным радиатором расположены входные, а на балке кормы выходные жалюзи. Для обслуживания агрегатов предусмотрены люки в крыше над силовым отделением, над воздухоочистителем и двигателем и люк на балке кормы над вентилятором, а также люки в днище корпуса. По днищу корпуса в силовом отделении проходят торсионные валы.

По обе стороны корпуса машины смонтированы бортовые передачи, ведущие колеса, опорные катки, направляющие колеса и гусеницы. Сверху гусениц находятся надгусеничные полки. К надгусеничным полкам закреплены бортовые экраны.

Затворы стволов с электропроводкой системы управления огнём Источник изображения: warspot.ru

На левой надгусеничной полке находятся ящик ЗИП машины, сигнал, два запасных трака, лопата, дом, тросы для самовытаскивания и ленты для крепления дополнительных бочек с топливом. На правой надгусеничной полке крепятся буксирные тросы и серьга для их соединения и два дополнительных трака. На верхнем лобовом листе корпуса приварены два буксирных крюка и установлены фары прибора ТВНО-2 и фара со СМУ. На верхней и нижнем лобовых листах корпуса приварены кронштейны и установлен бульдозер БТУ-55. Сзади корпуса имеются кронштейны для крепления бочек с топливом и бревна. На кормовом листе корпуса приварены два буксирных крюка. Впереди и сзади по бокам корпуса размещены габаритные фонари, а сзади – розетка для подключения переносной лампы.

Снаружи машины на подбашенном листе установлен вращающийся погон с установленной на нем поворотной платформой. В передней части поворотной платформы приварена рубка. В кормовой части установлены две опоры, на которых смонтирована многоствольная система пожаротушения. Между опорами на поворотной платформе размещён люк оператора. На правой половине рубки установлен подъёмный механизм многоствольной системы.

Броневой корпус предназначен для размещения и защиты экипажа, агрегатов и механизмов от поражения огнём. Для пожарной машины использован корпус среднего танка Т-62. При переоборудовании корпуса танка Т-62 под корпус для пожарной машины, в него внесены следующие конструктивные изменения:

переделаны надгусеничные полки и перегородка силового отделения;

на верхнем наклонном листе носа корпуса приварены детали крепления бульдозера БТУ-55;

в днище корпуса изменено количество лючков. Исключён лючок для слива топлива из среднего топливного бака, установлена пробка для слива жидкости из бака системы орошения.

В верхней чести бортов над гусеницами приварены полки, защищающие корпус и систему от забрызгивания грязью во время движения машины. К над гусеничным полкам крепятся сплошные бортовые экраны, передние и задние грязевые щитки. Сплошные бортовые экраны секционные, все секции состыкованы между собой, а также с передними я задними грязевыми щитками.

Крыша корпуса состоит из переднего и заднего листов, съёмной крыши над двигателем, откидной крыши над радиаторами с входными жалюзи, откидной крыши над вентилятором и выходных жалюзи, закрытых сеткой. В заднем листе крыши сделано отверстие для вывода трубки орошения системы и вварена горловина с крышкой для заправки жидкости в бак системы орошения. В переднем и заднем листах крыши сделана кольцевая выточка и просверлены отверстия для установки и крепления погона системы, на котором смонтирована пусковая установка для запуска снарядов пожаротушения.

Приборы наблюдения и ориентирования. Для наблюдения из машины перед люком механика-водителя установлены два прибора наблюдения ТНП-160. Они предназначены для наблюдения за дорогой и местностью. Состоят из двух призм, помещённых в металлический корпус, защитного стекла и резинового налобника. Приборы защищены броневыми крышками. В случае повреждения прибор наблюдения заменяется новым. Прибор механика-водителя ТВНО-2 предназначен для наблюдения за дорогой и местностью при вождении машины ночью. В комплект прибора ТВНО-2 входят: прибор наблюдения, блок питания БТ-6-26 и фары ФГ-125 с герметизированным инфракрасным светооптическим элементом.

Теоретический чертёж ПМИВ. Вид слева Источник изображения: warspot.ru

Топливные баки. В машине установлены три топливных бака — носовой топливный бак, правый и левый баки-стеллажи. Все топливные баки через топливораспределительный кран включены в общую систему питания двигателя топливом. Передний топливный бак ёмкостью 280 л установлен в носовой части корпуса машины справа от сиденья механика-водителя. Правый бак-стеллаж ёмкостью 145 л и левый ёмкостью 125 л установлены в носовой чисти машины после переднего топливного бака, справа от сиденья механика-водителя. Общая заправочная ёмкость всех баков составляет 550 л. Для заправки системы питания машины топливом баки-стеллажи имеют заправочные горловины. В заливных горловинах баков устанавливаются сетчатые фильтры, а сами горловины закрываются пробками. В пробке заправочной горловины левого бака-стеллажа имеется отверстие для сообщения беки с атмосферой и поплавок с иглой. При полностью заправленном баке поплавок всплывает и закрывает иглой отверстие в пробке, тем самым предотвращая выплёскивание топлива из бака. Сливается топливо из баков через сливные клапаны, установленные в их днищах. Доступ к сливным клапанам осуществляется через лючки в днище корпуса машины.

Приборы освещения и сигнализации: фары, передние и задние габаритные фонари, плафоны, светильники, переносная лампа, звуковой сигнал. Дополнительно в машине установлены: две фары ФГ-127, расположенные на пакете пусковой установки впереди снизу; два габаритных светильника ГСТ-64-К на пакете пусковой установки сведи сверху; система дорожной сигнализации (включающая в себя коробку дорожной сигнализации ВДС1-2С и датчик Д-20, расположенные в корпусе машины на переднем наклонном броневом листе, а также выключатели В-45М и ППН-45, расположенные на щитке механика-водителя и используются для управления системой дорожной сигнализации. В отличие от танка Т-62 передние и задние габаритные фонари установлены с увеличенными линзами.

Щиток механика-водителя установлен на стеллаже аккумуляторных батарей и отличается от щитка механика-водителя танка Т-62 установкой выключателя В-45М включения электродвигателя насоса системы орошения вместо выключателя системы ТДА и отдельной панелью с переключателем поворотов «влево” или «вправо» и сигнальной лампочкой.

Распределительный щиток башни установлен на кормовом листе кабины поворотной платформы и отличается от распределительного щитка башни танка Т-62 установкой выключателей В-45М включения фар ФГ-127 и освещения азимутального указателя вместо выключателей освещения и обогрева прицела ТШ-2Б-41 и отсутствием выключателей электроспусков пушки и пулемёта.

Теоретический чертёж ПМИВ. Вид сверху Источник изображения: warspot.ru

Машина оборудована средствами внешней и внутренней связи. Для обеспечения внешней связи в ней устанавливается ультракоротковолновая радиостанции Р-173, а для внутренней связи — танковая переговорное устройство Р-124М на два абонента. Радиостанция Р-173 предназначена для обеспечения двухсторонней радиосвязи во время движения и на стоянке. Она установлена на правом листе кабины поворотной платформы. ТПУ Р-124М предназначено для внутренней телефонной связи между членами экипажа и выхода командира и механика-водителя на внешнюю связь через радиостанцию Р-173. В комплект ТПУ Р-124М входят аппарат А-1 командира, аппарат А-2 механика-водителя, два нагрудных переключателя и шлемофоны с ларингофонной гарнитурой. Аппараты ТПУ в машине размещены: А1 – справа от сиденья командира возле кронштейна радиостанции Р-173 в кабине поворотной платформы; А-2 – справа от механика-водителя на подбашенном листе корпуса машины.

Система. Система пожаротушения предназначена для тушения пожаров различных классов путём подачи огнегасящей смеси в очаг пожара при помощи установки для метания. Она состоит из установки для метания, электрического оборудования, пультов управления. Установка для метания предназначена для доставки огнегасящей смеси в очаг пожара. Действие основано на выстреливании огнегасящей смеси в очаг пожара из стволов установки для метания за счёт энергии газов от сгорания порогового заряда. Наведение стволов установки для метания на очаг пожара производится при помощи поворотного и подъёмного механизмов, управление, которыми осуществляется от пульта управления. Для наведения в горизонтальной плоскости используется механизм поворота башни танка Т-62, установленный на поворотной платформе слева от оператора. Для наведения в вертикальной плоскости применяется червячный редуктор с электродвигателем МПБ-54. Редуктор установлен в отделении оператора на крыше рубки справа от оператора. Наведение установки для метания, кроме того, может осуществляться в ручном режиме при помощи механизмов. Установка для метания состоит на корпуса, пятидесяти стволов с затворами, электрооборудования и подъёмного механизма. Корпус служит для установки комплекта стволов и представляет собой сварную конструкцию коробчатого типа с цапфами для установки на поворотную платформу. В нижней части корпуса приварена рама с направляющими для соединения его с механизмом подъёма. Стволы устанавливаются в отверстия корпуса и крепятся через резиновые амортизаторы к заднему листу специальными гайками. Носовая часть трубы ствола свободно опирается на передний лист корпуса. В хвостовой части затвора ствола установлен разъем для подвода электрического сигнала к пиропатрону. Электрооборудование корпуса установки для метания включает в себя комплект приводов с разъёмами для подвода электрических сигналов к разъёмам стволов. Разводка проводов производится через трубки к коробкам, установленным на заднем листе корпуса. Поворотная платформа предназначена для размещения и крепления установки для метания, подъёмного и поворотного механизмов, пультов управления, средств связи, электромагнитного усилителя, стопора. Она установлена на подбашенный лист корпуса через погон башни танка Т-62. Сварена из деталей, изготовленных на стального сортового и листового проката. К платформе приварены две опоры под установку для метания. В передней части платформы устанавливается подъёмный механизм.

Поворотный механизм предназначен для наведения установки для метания на очаг пожара в горизонтальной плоскости. Наведение осуществляется поворотом платформы. Устройство и работа поворотного механизма полностью как у танка Т-62.

Подъёмный механизм предназначен для наведения стволов установки для метания на очаг пожара в вертикальной плоскости. Подъёмный механизм обеспечивает также предварительную установку корпуса установки для метания на угол возвышения в пределах + 15° относительно горизонтальной плоскости. Состоит из редуктора с электроприводом и трубы подъёма. Редуктор подъёмного механизма предназначен для передачи крутящего момента от электродвигателя к ходовому винту трубы подъёма. Он состоит из электродвигателя, картера с крышкой, ведущего вала, цилиндрической пары шестерён, червячного колеса, червяка, маховика ручного привода, азимутального указателя. Редуктор устанавливается на кронштейны, приваренные к крыше рубки поворотной платформы. Труба подъёма предназначена для преобразования крутящего момента червячного колеса в поступательное движение осей подъёма. Ока включает в себя трубу и ходовой винт с установленной на нем гайкой. В гайку завинчиваются две оси с подшипниками. Опорами ходового винта в его верхней и нижней частей служат радиально-упорные подшипники. Хвостовик ходового винта соединён с осью червячного колеса черва муфту.

Теоретический чертёж ПМИВ. Вид спереди и сзади Источник изображения: warspot.ru

Электрооборудование системы стрельбы и наведения служит для:

обеспечения наведения системы в горизонтальной и вертикальной плоскостях электроприводами от пульта управления оператора;

производства выстрела из установки для метания с пульта управления оператора;

производства выбора количества выстрелов в залпе и набора групп стреляющих стволов;

контроля количества произведённых выстрелов;

предохранения от случайных выстрелов, при открытых люках механика-водителя и оператора.

Схема электрооборудования стрельбы предусматривает возможность одновременной стрельбы из 10 и менее стволов. При наборе на пульте управления стрельбой более 10 выстрелов, происходит автоматический сброс набора.

Электрооборудование системы стрельбы и наведения состоит из следующих основных элементов: пульта управления; пульта управления стрельбой; электромашинного усилителя; коробки распределительной; электродвигателей вертикального и горизонтального наведения; контактов люка оператора, механика-водителя и стопора поворотной платформы; электромонтажного комплекта.

Пульт управления служит для обеспечения наведения в горизонтальной и вертикальной плоскостях и производства выстрела. Пульт размещён в отделении оператора на кронштейне поворотной платформы перед сиденьем оператора на продольной оси машины. Наведение системы в горизонтальной плоскости осуществляется поворотом пульта, а в вертикальной плоскости — поворотом рукояток пульта (к себе — от себя). Для производства выстрела на рукоятках под большими пальцами рук имеются кнопки.

Пульт управления стрельбой служит для производства выбора количества выстрелов в залпе и набора групп стреляющих стволов, а также для контроля количества произведённых выстрелов. Он установлен на поворотной платформе слева от пульта управления на кронштейне. Состоит из корпуса с размещёнными в нем печатными платами, контакторами KM-50Д, КМ-200Д, реле ВЛ-59, ТКЕ-53ПД. На передней панели корпуса расположены:

50 светодиодов для отображения информации о наличии заряженных пиропатронов в затворах стволов;

50 светодиодов контроля за набором групп стволов для производства выстрелов;

50 кнопок КН1-1 для осуществления набора групп стволов;

автомат защиты сети АЗР-60 для включения пульта стрельбы в бортовую сеть;

кнопка НА3.604.008 сброса произведённого набора групп стволов;

тумблер ТВ2-1 для контроля наличия заряженных пиропатронов в затворах стволов;

предохранитель ПУЗО-З.

Электромашинный усилитель является усилителем мощности и предназначен для усиления электрического сигнала до величины, необходимой для работы исполнительного двигателя. Он установлен на поворотной платформе на кронштейне.

Распределительная коробка предназначена для размещения пускораспределительных элементов системы наведения в горизонтальной плоскости. Она размещена в отделении оператора на вращающемся полике.

Электродвигатели горизонтального и вертикального наведения. Исполнительный двигатель горизонтального наведения типа МИ-1ЗФС предназначен для перемещения поворотной платформы относительно корпуса машины. Размещён на механизме поворота. Исполнительный двигатель вертикального наведения типа МПБ-54 предназначен для перемещения установки для метания в вертикальной плоскости. Он размещён на редукторе подъёмного механизма. Крепление двигателя и редуктору осуществляется при помощи стяжных хомутов. Электродвигатель постоянного тока, напряжение электропитания 24 +/- 2,4 В, частота вращения 141,5 с-1 (8500 об/мин), режим работы повторно-кратковременный.

Производство выстрела из установки для метания. Для производства выстрела необходимо:

включить приводы управления наведения в горизонтальной и вертикальной плоскости включить выключатель «Контроль зарядов”, при этом должны загореться лампочки «Заряжен” на передней панели пульта управления стрельбой, сигнализирующие о наличии заряженных пиропатронов в затворах стволов; нажатием кнопок 1…50 в любой последовательности на передней панели пульта управления стрельбы произвести набор выбранных стволов для стрельбы. При этом должны загореться лампочки «Набор», соответствующие выбранным стволам. при нажатии кнопки на левой рукоятке пульта управления под большим пальцем должна загореться лампочка «Готов» на пульте управления стрельбой. Не отпуская кнопки, нажать на аналогичную кнопку на правой рукоятке пульта управления, при этом должен произойти залп из выбранных стволов. После залпа на пульте управления стрельбой должны погаснуть лампочки «Заряжен” и «Набор» соответствуйте стволам, из которых произведён залп; для производства последующих залпов, набор производить в указанном выше порядке, при этом выбор стволов осуществлять только тех, у которых горит лампочка «Заряжен».

Выключение приводов наведения и пультов управления производится в последовательности, обратной включению.

Стандартный многоствольный модуль ММ-50 пожарных машин «Импульс-2М / 3 / 3М» Источник изображения: warspot.ru

50-ствольный модуль системы «Импульс» на Киевском БТРЗ. По своей конструкции данный образец серьезно отличается от ММ-50, устанавливаемых на машины «Импульс — 2М/ −3 / – 3М. Для какой машины он создавался, автору выяснить пока не удалось. Фото С. Попсуевича из архива автора Источник изображения: warspot.ru

Система орошения служит для охлаждения носовой части корпуса пожарной машины снаружи, при действии ее вблизи очагов пожара, путём разбрызгивания воды на передний наклонный лист корпуса и поворотную платформу. Она состоит из бака, насоса с электродвигателем, системы трубопроводов с рассеивателем, электромонтажного комплекта и выключателя.

Съемное навесное оборудование. Бульдозер БТУ-55 устанавливается на носовой части корпуса машины. Бульдозер БТУ-55 предназначен для производства землеройных работ с целью локализации очагов пожаров, расчистки завалов и оборудования проходов. Бульдозер состоит из отвала, толкающей рамы, опорной лыжи с кронштейном, верхних рычагов, электрогидропривода и деталей крепления бульдозерного оборудования ко корпусу машины. Привод навесного оборудования электрогидравлический. Подъем и опускание отвала, а также перевод его в транспортное положение производится при помощи системы, состоящей из гидроцилиндра, шток которого шарнирно соединен с отвалом, электродвигателя, гидронасоса, бака для рабочей жидкости, трехпозиционного золотника с электромагнитным управлением, трех двухпозиционных электромагнитных кранов, предохранительного клапана, обратного клапана и трубопроводов.

Питание электродвигателя и других потребителей электроэнергии бульдозерного оборудования осуществляется от бортовой сети машины напряжением 24В.

Управление подъемом и опусканием отпала осуществляется механиком-водителем машины со своего рабочего места при помощи переключателя и кнопки, расположенных на щитке управления, установленном на левом рычаге привода управления планетарными механизмами поворота. Во время подъёма и опускания отвал может, при необходимости, фиксироваться в любом положении, благодаря наличию в электросистеме электромагнитного золотника со средним запертым положением.

Отвал имеет два положения: рабочее и транспортное. Отвал, переведенный в транспортное положение, закрепляется по-походному при помощи двух винтовых стяжек, затем поршень гидроцилиндра переключается в плавающее положение. Винтовые стяжки одним концом закрепляются за крюки на отвале, а другим за стойки, имеющиеся на машине.

Для ограничения и регулирования глубины резания отвал имеет опорную лыжу, которая переводится в транспортное положение при помощи двух съемник штырей и укладывается вдоль отвала.

«Импульс-3» и «Импульс-3М»: опытно-промышленная серия

К моменту отправки «Импульс-2М» на испытания в Россию, на киевском БТРЗ вовсю шла работа по сборке пожарных машин опытно-промышленной партии. Но перспективы их закупок в связи с исчезновением основного заказчика – ГРАУ МО СССР, были туманны. 482-й КТЦ как и все советские БТРЗ, в рамках провозглашенной М.С.Горбачевым «демилитаризации» и «конверсии» ещё в 1989 году перешли на хозрасчетные рельсы. В 1991 году они практически полностью лишились госзаказа. Между тем финансирование «Торможения» и создание «Импульса» в период с 1988 по 1991 годы уже составило 2,15 млн. рублей. Прикрывать работы над, в принципе нужной темой, потратив такие деньги было откровенно жалко. Поэтому все дальнейшие работы проводились уже на чисто коммерческой основе, как конверсионные, народно-хозяйственного назначения. Начались активный поиск новых заказчиков и маркетинговые мероприятия.

ГБПМ «Импульс-3» Источник изображения: warspot.ru

Машины опытно-промышленной партии получили новое наименование: «Импульс-3» и «Импульс-3М». Их активно сватали предприятиям с опасными производствами. Прежде всего нефте-газового и химического комплексов. Позже была попытка продвинуть ГБПМ как лесопожарную машину. Заявлялось: ««Импульс-3М» оснащен бульдозерными ножами и может пройти по лесу до очага пожара, потушить его, используя возимый запас огнетушащего агента или негорючие природные материалы, способные в тонкораспылённом состоянии эффективно тушить очаги лесного пожара. При этом важна экологическая чистота тушения при использовании материалов, взятых недалеко от места пожара. Очень важно, что природные материалы при взаимодействии с пламенем выделяют наименьшее количество паров, аэрозолей, уносимых восходящим дымом». Однако следует обратить внимание, что в данном случае речь идет не о тушении леса как такового, а только об очаге возгорания до которого ещё нужно добраться. На это даже при танковой подвижности «Импульса» потребуется значительное время, за которое возгорание перерастет в масштабный площадной пожар. Естественно никаких опытов и проверок этой идеи на практике не производилось.

Для обеспечения безопасности машины при работе на крупных пожарах, где несмотря на расстояние выстрела, тепловое излучение могло воспламенить сам танк, по желанию заказчика их могли оборудовать импульсными системами, охлаждающими броню тонкораспыленной водой снаружи и тушащими возгорания в обитаемом и моторном отсеках, либо создающих при распылении пенообразный теплопоглащающий слой. Также предлагалось оснастить машину навесными тепло отражательными экранами из тонких металлических листов, крепящихся на стойках на расстоянии 5-10 см от брони. Предлагалось так же теплоотражающее окрашивание поверхностей машины «серебрянкой». Оснащение «Импульса» бульдозером так же стало опционным.

ГБПМ «Импульс-3М» на Киевском БТРЗ Источник изображения: warspot.ru

Из мелких отличий, на которые стоит обратить внимание, например моделистам, можно отметить перенос радиоантенны в кормовой части многоствольного модуля с правой стороны на левую. Стоит отметить, что помимо КТЦ и 7-го БТРЗ в качестве соисполнителя к работам по опытно-промышленной партии привлекался Донской ремонтно-механический завод.

Гусеничные бронированные пожарные машины «Импульс-3» (по документам иногда проходили как «Импульс-3-Славутич») опытно-промышленной партии начали довольно активно раскупаться с 1992 года. При этом приносить весьма неплохой доход создателям. Как указывал В.Д.Захматов в одной из своих публикаций: «После завершения проекта изготовлено 30 машин себестоимостью (заводской стоимостью) 35 680 долл., которые были проданы на территории Украины, а также в Россию и Йемен по цене от 50 тыс. до 200 тыс. долл.». Средняя стоимость, по его оценке, составляла около 100 тыс. долларов, при себестоимости – чуть выше 10 тысяч.

В том же 1992 годы В.Д.Захматов оформляет российский патент на изобретение № RU 2008048 C1 от 09.10.1992г. «Пожаротушащая установка».

ГБПМ «Импульс-3М» в пожарной части Чернобыля, 2015 год Источник изображения: warspot.ru

Интересный вопрос о том, сколько же всего таких машин было выпущено. Не будем принимать во внимание поверхностные и крайне неверные суждения блоггеров, а обратимся к публикациям опять же самого Захматова. К сожалению, они так же не дают точного и однозначного ответа. От статьи к статье, данные разняться. По данным разработчика, за время выполнения работ по проекту были изготовлены и испытаны на полигонах экспериментальные и опытно-промышленные образцы «Импульс-1», «Импульс-2», «Импульс-2М», «Импульс-3», «Импульс-ЗМ». То есть 5 штук. Следом была опытно-промышленная партия «Импульс-3» и «Импульс-3М» в количестве 30 машин. В другой публикации Захматов пишет об опытно-промышленной партии в количестве 32 машины. Так сколько же всего? Точно известно, что 7 машин было закуплено и распределено по объектовым военизированным пожарным частям Украины. Из них 2 штуки – ВПЧ г.Чернобыль (1994год); 2 штуки — в г.Полтава, отряд по тушению газовых и нефтяных скважин; г.Черкассы, химическое ПО «Азот», (1994 год); НПЗ в с.Гнедицы, Черниговской обл.; НПЗ г.Симферополь. Так же совершенно точно 5 машин ушло на экспорт в Йемен. А вот данные по поставке в Россию сильно гуляют – от 10 до 15 машин. Причем непонятно, входит ли в число 15 машин симферопольский «Импульс», доставшийся России после событий 2014 года и 2 машины «Импульс-Шторм» из Норильска (о них ниже). Пока точно известно, что 3 или 4 «Импульс-3» было поставлено в подразделения МЧС Башкортостана (в Кумертау на Канчуринско-Мусинский комплекс подземного хранения газа и в Уфу – НПК «Башнефть»); 2 штуки на АЭС Балаково, Саратовской области; 2 штуки на НПЗ в г. Сызрань, Самарской области (пожарная часть 26). В частности, первая машина в ПЧ-26 пришла в сентябре 1993 года и имела №226. В ходе приёмочных испытаний были:

«Проведены стрельбы залпами по 10 стволов с целью определения дальности распространения газопорошкового потока. Поток распространился до 110 м. Площадь равномерного распыления порошка с огнетушащей концентрацией, составляла не менее 500 м². при залпе из 10 стволов; проведены показательные учения по тушению пожарной машиной «Импульс-3» модельного очага пожара с горящими нефтепродуктами площадью до 800 м²».

Представляется наиболее вероятным, что первоначально, в 1992-1994 годах, в Россию ушло 10 «Импульсов-3». Таким образом, число реализованных машин составило 7 (Украина) + 10 (Россия) + 5 (Йемен) = 22 единицы. А где же остальные?

«Импульс-3М» в одной из пожарных частей МЧС Украины выходит для тренировочной стрельбы. Хорошо видны два заряженных ствола Источник изображения: warspot.ru

Ответ мы находим на фотографиях, сделанных в начале марта 2010 года малость обнаглевшими блоггерами прямо через забор Киевского бронетанкового завода (бывший 7-й БТРЗ). На них мы можем насчитать ещё 10 «Импульсов-3М» ржавеющих под снегом в отстойнике предприятия. Судя по всему, покупателей на эти машины так и не нашлось.

Источник изображения: warspot.ru

Оставшиеся невостребованными «Импульсы-3М» на территории отстойника Киевского БТРЗ. Март 2010 года. Фото Олега Стельмаха Источник изображения: warspot.ru

Таким образом, общее количество машин опытно-промышленной партии составляет 32 штуки. С учетом опытных изделий, получаем общее количество 37 машин. А это уже кое-что…

«Импульс-Шторм»

После развала СССР и отказа Минобороны России в лице ГРАУ от закупок, «Импульс-3М» рассматривался уже исключительно как конверсионная техника для гражданского применения. Его активно позиционировали в качестве объектовой пожарной машины для предприятий энергетического комплекса и прежде всего атомных электростанций, объектов химической и нефтегазовой промышленности, деревообрабатывающих предприятий и лесобирж и даже для тушения лесных пожаров. Хотя для тушения лесов, он всё же малопригоден в силу своей специфики. Да и вообще, для «гражданки», машина на военном гусеничном шасси не очень выгодна – уж слишком дорога эксплуатация. Высокий расход топлива, низкий ресурс, сложности с добыванием запчастей. В армии со всем этим проблем нет, а вот на цивильной службе они встают в полный рост. Кроме того, как показала практика эксплуатации пожарных машин на танковых шасси, противоснарядная броня необходима только при прямых попаданиях больших фрагментов от взрыва технологических установок, что бывает крайне редко. Это прекрасно понимали и сами создатели:

«Гусеничное, тяжелобронироованное танковое шасси создает немалые трудности при эксплуатации в пожарных частях, малопригодно для длительных маршей и требует частых, регулярных ремонтов. Главный недостаток этого шасси состоит в большом времени 40–60 мин на запуск этого шасси в работу, что позволяет машине участвовать в тушении пожара только на его поздней стадии развития, когда пожар трудно контролировать и взрывы уже произошли – технологическое оборудование уничтожено и загорелись соседние резервуары и установки. Время свободного горения 40–60 мин других пожаровзрывоопасных объектов приводит к их необратимым разрушениям, взрывам объекта и быстрому распространению горения на другие, соседние объекты. Это сильно ограничивает самостоятельное применение ГБПМ «Импульс-3М» в мирных условиях, низводя ее на уровень основной машины, прибывающей на пожар последней и работающей только на дотушивание и локализацию крупного пожара», — так писали они, предлагая потенциальным заказчикам вариант машины с многоствольным модулем на шасси коммерческих автомобилей с налаженной системой ремонта и поставкой необходимых запчастей. Однако практического успеха в этом направлении добиться не удалось.

Рекламная листовка компании «Знергия олдинг», продвигающей пожарную машину «Импульс-3», 1992 год Источник изображения: warspot.ru

Между тем, в 1991 году для продвижения «Импульс-3М» и прочих вариантов установок импульсного пожаротушения в Киеве было зарегистрировано коммерческое предприятие ООО «Энергия Холдинг». Именно оно осуществляло продажи этой техники в середине 90-х. И если поначалу бизнес был весьма успешен, то к началу 2000-х, интерес к тяжёлым пожарным машинам на рынке начал угасать. Не добавляла уверенности в завтрашнем дне крайне нестабильная ситуация в Украине. В России тогда тоже было мало хорошего. Но первое президентство Владимира Путина вдохнуло надежды и в общество в целом, и в бизнес в частности. В Россию один за другим потянулись члены команды разработчиков «Импульса». Это не был одномоментный процесс, переезд затянулся на годы. В частности патентообладатель – Владимир Захматов покинул Украину одним из последних, уже во второй половине 2010-х, обосновавшись профессором в Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России.

19 декабря 2003 года в Москве регистрируется ЗАО «Новые Импульсные Технологии» (учредители: ООО «БСП Лигал» (90%), Дмитриев В.В. (10%), генеральный директор Иванов Валерий Анатольевич с 9 декабря 2004 г.), которое продолжает продвижение инновационных разработок в области пожаротушения под брендом «Импульс-Шторм». Стартом на новом месте стал заказ двух пожарных машин с 50-ствольными модулями от ОАО «Таймыргаз» (ныне АО «Норильскгазпром», входящий в ПАО «ГМК «Норильский никель»). В условиях Крайнего Севера применение тяжелой гусеничной базы для них было более чем оправдано. Однако в отличие от «Импульсов», выпущенных на Украине, вариант, получивший название «Импульс-Шторм» был собран на платформе конверсионного тягача ГТУ-1, который в свою очередь был создан на основе тягача типа БТС-4, созданном путём конверсии танков типа Т-44, Т-54 или Т-55.

Пожарная машина «Импульс-3» (борт №217) на демонстрационном показе представителям иностранной делегации. 2003 год Источник изображения: warspot.ru

Пожарная машина «Импульс-3» (борт №217) на демонстрационном показе представителям иностранной делегации. 2003 год Источник изображения: warspot.ru

Пожарная машина «Импульс-3» (борт №217) на демонстрационном показе представителям иностранной делегации. 2003 год Источник изображения: warspot.ru

У такого выбора были свои плюсы и свои минусы. Плюс был в том, что данная техника уже являлась гражданской, что исключало необходимость проведения долгой и муторной процедуры демилитаризации. Коме того, при конверсии в ГТУ, машины были капитально отремонтированы. И самое приятное – они получили закрытую отапливаемую кабину с обзором как у автомобиля – то, что нужно для Севера. Отметим, что на машинах серии «Импульс-1» — «Импульс-3М» водитель в положении по-походному был вынужден торчать из люка как в обычном танке. При этом устанавливать специально предусмотренный защитный колпак на «Импульс» смысла не было, так как теоретически, прибыв в зону пожара нужно было быстро нырять под броню, да и больших маршей, при пожарной охране стационарных объектов как-то не предвиделось. Таким образом, «Импульс-Шторм» обеспечивал комфорт и удобство для экипажа. Удобство же заключалось в заряжании – заряжая стволы модуля с крыши кабины теперь не нужно было высоко тянуться. Соответственно это обеспечивало увеличение скорости заряжания – вполне реальный тактический параметр. Минус заключался в том, что исходный ГТУ не имел… погона! Кроме того, достаточно высокая кабина мешала монтажу стандартного модуля – нижний ряд стволов, фактически лежал бы на ней. Пришлось на корпус монтировать кольцевую проставку – барбет. Крышей барбета был обрезанный по кругу танковый подбашенный лист с родным кольцом погона башни. Опять же в отличие от «номерных» «Импульсов», имевших военные корни, «Импульс-Шторм» не оснащался стационарной радиостанцией и габаритными фонарями. Справедливости ради заметим, что на одной из двух машин в верхней передней части модуля габариты ГСТ-64 всё же были установлены на кронштейны, но вот электропроводка к ним отсутствовала.

«Импульс-Шторм» перед отправкой в Норильск, 18.08.2004 Источник изображения: warspot.ru

Обе заказанные «Таймыргазом» пожарные машины «Импульс-Шторм» перед отправкой заказчику, 27.09.2004 Источник изображения: warspot.ru

Обе машины были закончены в августе 2004 года и 2 октября были отправлены из Красноярска по Енисею в Дудинку. Перед тем, как передать технику пожарной части были проведены испытания машины путём пробного залпа порошковыми зарядами. Он производился в 900 м от временного жилого комплекса, у вахтового посёлка ОАО «Норильскгазпром» в сторону площадки с буровым оборудованием с положительным результатом. Стоят ли там «Импульс-Шторм» на дежурстве до настоящего момента – автору не известно. Однако, судя по фотографиям, примерно лет 10-12 назад они были вполне работоспособны и даже производили испытательные стрельбы. К сожалению, больше заказов на «Импульсы» не последовало. ЗАО «Новые Импульсные Технологии» было ликвидировано. В 2015 году было зарегистрировано новое предприятие – правопреемник ООО «Новые Импульсные Технологии» (генеральный директор Иванов В. А.; учредители: Иванов В.А. (70%) и ООО «БСП Лигал» (30%)). Судя по состоянию публичной финансовой отчетности и официального сайта, дела у компании оставляют желать лучшего. Между тем, если верить имеющимся публикациям в специализированных периодических изданиях, при научном руководстве В.Д. Захматова в Чехии с учетом всех недостатков машин «Импульс-ЗМ», выявленных в процессе эксплуатации был разработан свой проект многоствольного модуля. Отметился Владимир Дмитриевич и в Китае, где реализовал и успешно испытал модули на 9, 20, 30 стволов. Сейчас там ведется подготовка производства многоствольных модулей на колесных шасси и лафетах для внутреннего китайского рынка.50 – Заряжание многоствольной установки «Импульс-Шторм». Норильск, 25.11.2008

«Импульс-Шторм» в Норильске, 24.11.2008 Источник изображения: warspot.ru

«Импульс-Шторм» на охране объекта. Норильск, 24.11.2008 Источник изображения: warspot.ru

Однако пока ближайшим и единственным конкурентом пожарных машин типа «Импульс» за рубежом является немецкая пожарная бронированная машина «Леопард-IFEX» на шасси танка «Леопард-1» с башенной 2-ствольной пневмоимпульсной водяной «пушкой» фирмы «IFEX-3000», выстреливающей залпом из 2 стволов по 40 л воды, создавая шквал тонкодисперсной воды дальностью до 40-50 м, при реальной дальности тушения до 15 м. На шасси расположена цистерна с 10 т воды, насос подачи воды в каналы стволов, компрессор высокого давления. «Леопард-IFEX» в 2-4 раза уступает «Импульс-ЗМ» по основным тактико-техническим характеристикам — дальность, масштаб тушения, диапазон применяемых огнетушащих составов, но в 15 раз превосходит по стоимости.

Feuerlöschpanzers IFEX Источник изображения: warspot.ru

Что касается России, известны несколько опытно-промышленных образцов многоствольных импульсно-распылительных установок на колесных и гусеничных шасси. В Нижнем Новгороде на ГАЗе в свое время была разработана 22-ствольная установка «Ветлуга».

Пожарная машина «Ветлуга», разработки ПО ГАЗ Источник изображения: warspot.ru

Однако она лишена главных достоинств модулей «Импульс» – не может создавать мощные огнетушащие вихри, так как залповое распыление у «Ветлуги» возможно не более чем из двух стволов и на дальность всего до 40 м. При этом не распыляются наиболее эффективные для тушения жидкости, вязкие составы и природные материалы. ВНИИПО так же создал пятиствольную установку на базе патронных огнеметов, которая сложна в эксплуатации и распыляет выстрелом только очищенную воду с пенообразователем на дальность до 60 м при залпе из двух стволов. Есть ещё пятиствольная, пневмоимпульсная, порошковая установка, которая выбрасывает одновременно 200 кг порошка, но только из одного ствола, обеспечивая дальность тушения не более 30 м. В виду отсутствия возможности залпового распыления, возможности этой установки очень ограничены. Так же отмечается большая длительность (по 40 минут на каждый ствол) и трудоемкость перезаряжания.

«Импульсы» в сражениях с огнём

Пытаясь выяснить, где и как бронированные пожарные машины «Импульс» применялись на практике, автор нашел только одно информационное сообщение о реальном пожаре, тушением которого занимался «Импульс-3». В Самарской области на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе имеются отстойные озера общей площадью 170 000 м². В одном из таких озер площадью 3000 м² загорелись отходы нефти. Тремя последовательными залпами установки «Импульс-3» удалось ликвидировать горение и предприятие был защищено от крупных неприятностей. Эта информация была подчерпнута из публикаций В.Д.Захматова. Однако о каком именно пожаре идет речь, Владимир Дмитриевич не уточняет. Действительно, 28 мая 1992 года, в отстойнике – так называемой «мазутной яме» площадью около 175 000 м², в которую сливали отходы нефтепродуктов ещё с 1940-х годов, произошёл крупный пожар, вызванный поджогом. Причем это было уже третье возгорание мазутной ямы за один месяц. Пожар тушили 8 часов с привлечением подразделений из Жигулевска и Тольятти, а также пожарного поезда и гражданской тяжелой строительной техники. В огне тогда погибли два человека: начальник ПЧ-26 Михаил Васильевич Луценко и командир отделения Сергей Александрович Вотрин. Оба они были посмертно награждены орденом за личное мужество. Однако первый «Импульс-3» в ПЧ-26, как уже писалось выше, поступил только в 1993 году. А межу тем, имеется информация, что вскоре после пожара 1992 года отстойники на предприятии были ликвидированы. Да, в последующие годы на ряде объектов этого НПЗ случались возгорания, но информации о применении для их тушения «Импульса» в источниках нет. Оснований не верить Захматову – нет. Но вопросы остаются.

Испытания машины «Импульс-3М» в октябре 1993 года Источник изображения: warspot.ru

На Украине в период с 2004 по 2008 год произошло четыре катастрофических пожара на крупнейших базах хранения ракет и артиллерийских боеприпасов. Однако по каким-то причинам пожарные машины «Импульс-3» и «Импульс-3М», имевшиеся в пожарных частях к тушению этих пожаров не привлекались, хотя эти машины создавались как раз для таких ситуаций. Анализ противопожарной защищенности штабелей боеприпасов дает основание полагать, что имели место квалифицированно организованные поджоги с целью скрыть крупномасштабную нелегальную продажу боеприпасов за рубеж. Вероятно, поэтому, руководство просто не было заинтересовано в тушении огня на этих объектах.

Захматов указывает, что в период с 1991 по 2002 год пожарные машины импульсного действия «Импульс-1» и «Импульс-2» использовались Полтавской Головной Военизированной Противофонтанной частью (ГВПФЧ) при тушении «мощных горящих газовых фонтанов на газовых и газоконденсатных месторождениях». Однако судя по другим его публикациям, речь шла об испытании опытных установок. В частности, на испытаниях на базе ГВПФЧ испытывалась первая 40-ствольная установка «Импульс-1». Тушили распыленный газовый фонтан с расходом 0,9 млн. м³/сут. С третьего залпа горение было прекращено. Одновременно металлические конструкции охлаждались водой из лафетного ствола. Повторное воспламенение не возникало. Результаты использования установок «Импульс-1» и «Импульс-2» под Полтавой показывают, что фонтан дебитом от 1,2–2 млн м³/сут. можно потушить с расстояния 100 м двумя установками.

Испытания машины «Импульс-3М» на ПО «Азот» в Черкассах Источник изображения: warspot.ru

Весьма убедительно ГБПМ «Импульс-3М» демонстрировала преимущества импульсного тушения в Варвинском районе Черниговской области. Тушилась имитация высокодебитной газовой скважины 1,5×106 м³, давлением до 150 атм, состоящая из трех струй газа – вертикальной и двух горизонтальных, направленных в диаметрально противоположные стороны. Длина факелов пламени составляла 15–20 м, а максимальный диаметр до 2,5 м. Сначала скважину с дистанций от 15 до 30 м безуспешно тушили две пожарные машины с насосами и лафетными стволами интенсивностью подачи 60 л/с австрийской фирмы «Розенбауэр», смонтированные на шасси КАМАЗ, шесть переносных лафетных стволов интенсивностью подачи воды 20 л/с от двух насосных пожарных машин, обслуживаемые 25 пожарными, работающими в высокоопасной зоне. За 15 мин интенсивной работы было выпущено по фонтану более 220 т воды, но было лишь кратковременное тушение не более одной струи, если по ней сосредоточивали воздействие все стволы. Однако после переноса струй воды на другую газовую струю, ранее потушенная, быстро повторно воспламенялась. На втором этапе машины КАМАЗ заменила порошково-пневматическая пожарная машина АП-5 с 5,5 т огнетушащего порошка и лафетным стволом интенсивности подачи до 50 л/с и дальностью тушения до 20 м. АП-5 выбросила весь запас порошка с максимальной интенсивностью подачи за 2 мин с одновременно работающими шестью переносными лафетными стволами (120 л/с воды суммарно), однако не было достигнуто тушения не только трех струй, но даже ни одна не была временно потушена. Затем на смену АП-5 вступила в действие АГВТ-150 – газоводяная машина с газотурбинными авиационными двигателями, распыляющими до 90 л/с воды в виде мощного, газоводяного потока диаметром до 5 м, дальностью тушения до 30 м. При этом достигалось, как и в первом случае, временное тушение только одной струи, пока на неё непосредственно воздействовал газоводяной поток. Таким образом, все попытки тушения «скважины» были неудачны, несмотря на интенсивную работу четырех–шести машин и 25–40 пожарных в опасной зоне в течение 25 мин и использовании более 500 т воды и 5,5 т порошка. Удачная атака осуществлена ГБПМ «Импульс-3М» с дистанции 40 м всего лишь одним залпом из десяти стволов, распылившим 200 кг огнегасящего порошка – в виде мощного, газопылевого вихря диаметром до 5 м, потушившего прямым воздействием за одну секунду две горизонтальные струи и через 3–4 секунды вертикальную струю за счёт эффекта эжекции этой струей газопорошкового облака, образовавшегося после тушения двух горизонтальных струй. Опыт был повторен ещё три раза.

Опыт по тушению установкой «Импульс-3М» трехфакельного газового фонтана Источник изображения: warspot.ru

Во втором и третьем экспериментах все три газовые скважины были потушены одним залпом с прицелом, измененным по вертикали. В четвертом эксперименте первый залп потушил горизонтальные скважины, а второй через 10 секунд потушил вертикальную скважину. Во всех случаях повторных воспламенений не было. Позднее проводилась серия экспериментов тушения трехструйной скважины залпами по 10 стволов с дистанции 50 м с изменением углов горизонтального и вертикального наведения. В четырех случаях было достигнуто полное тушение, два залпа загасили вертикальный фонтан, два залпа – по два горизонтальных фонтана, один залп загасил один горизонтальный фонтан. Эти эксперименты позволили определить оптимальные параметры подготовки залпов: взаимную расстановку стволов, участвующих в залпе, горизонтальное и вертикальное их наведение при тушении горящего фонтана, расположенного на открытой поверхности.

Опыт работы с машиной «Импульс-3М» позволил установить следующие параметры одного залпа из 10 стволов калибра 200 мм:

при распылении из каждого ствола по 20 кг огнетушащего порошка марок ПСБ-3 или «Пирант» – дальность до 120 метров, ширина фронта огнетушащего потока от 1,5 до 12 метров, площадь сбития пламени с возможными повторными воспламенениями — до 950–1000 м², включая площадь окончательного тушения — до 600–700 м²;

при распылении из каждого ствола по 10 кг воды – дальность до 75 метров, ширина фронта огнетушащего потока от 1,5 до 15 метров, площадь сбития пламени с возможными повторными воспламенениями — до 750–800 м², площадь окончательного тушения – до 400–500 м².

Источник изображения: warspot.ru

Суммируя вышесказанное, можно отметить:

ГБПМ (ПМИВ) «Импульс» заказывалась и разрабатывалась для военных с основным предназначением тушить штабели боеприпасов на складах-арсеналах. Это уже потом ей придумали гражданское назначение – борьбу с очагами возгорания на промышленных объектах, тушение разливов нефтепродуктов и газовых скважин.

Нет, это не РСЗО и не ТОС. Из неё не запускались снаряды, использующие принцип реактивного движения. «Импульс» выстреливал заряд огнетушащего вещества как из обычного артиллерийского орудия. Многоствольность нужна ему для обеспечения залповой стрельбы, в чем кроется суть эффективности метода, да для обеспечения возимого боезапаса.

Со своей работой «Импульс», судя по результатам опытов и экспериментов, справлялся вполне успешно, финансовый результат проекта также можно признать вполне успешным. Нефтяные скважины «Импульс» тушить не мог – только газовые, а также исключительно разлившиеся нефтепродукты. Лес «Импульс» не тушит – в лучшем случае, локальный очаг возгорания, к которому ещё нужно успеть добраться, пока он не распространился. О возможности тушения леса разработчики только заявляют – экспериментальных проверок и испытаний не было.

«Импульс» не применялся при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, но выводы, сделанные по результатам этой катастрофы, интенсифицировали разработку новых пожарных средств, в том числе и этой машины. Впоследствии «Импульсы» несли службу в пожарной части Чернобыля.

«Импульс» был не один – только модификаций у него было шесть. Всего было произведено около 40 машин.

В.Д. Захматов и компания, известная как «Новые импульсные технологии», являются разработчиками способа пожаротушения и модульной установки. Пожарную машину в целом, как объект, разрабатывал 482-й КТЦ в Киеве. В Россию переехали непосредственные создатели, трудившиеся над разработкой модуля — конкретные люди. В России ими была создана новая компания, а все прежние организации так и остались в Украине.

В Украине не перестали использовать «Импульсы» из-за «отсутствия боеприпасов, которые теперь нужно закупать в России». Воспроизвести «боеприпасы» не сложно — никаких особых чудес там нет, а при использования сыпучих огнегасящих материалов вообще ничего воспроизводить не нужно: порох, пыжи, электровоспламенитель – всё это в Украине есть.

Россия сегодня не производит «Импульсы» – здесь было изготовлено всего две машины против 32 в Украине (не считая опытных). Россия была их крупнейшим потребителем, но пожинать плоды творческих усилий разработчиков «Импульса», скорее всего, будет Китай.

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Автор благодарит Александра Селина за предоставленные материалы и помощь в работе над статьёй

Алексей Хлопотов