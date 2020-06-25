Венгры скоро полетят в космос

23 июня 2020 года Москву для этого посетил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Впрочем, главная цель визита, как всегда, - это покупка российского газа.

По результатам визита Сийярто сообщил, что с октября текущего года по октябрь следующего Венгрия покупает 4,2 млрд кубометров российского газа. Об этом было подписано соглашение с «Газпромом». На это лето Венгрия уже закупила 2 млрд кубометров газа, транспортировка которого уже началась. Этот газ будут помещать в венгерские хранилища.

Кроме того, на пресс-конференции в Москве венгерский министр сообщил: «Мы начнем торговые переговоры с осени следующего года. Наша цель состоит в том, чтобы достичь долгосрочного соглашения на три-пять лет, которое может быть отозвано в конце каждого пятилетнего периода. Это обеспечит наши долгосрочные поставки и гарантирует, что, если возникнут лучшие возможности или произойдет изменение на международном энергетическом рынке, соглашение может быть пересмотрено или отозвано».

По словам министра, помимо переговоров об объемах поставок газа, расширение транспортных маршрутов его доставки также хорошо для Венгрии, поскольку «Турецкий поток» позволит ей закупать газ с южного направления уже с октября следующего года.

«Все венгерские решения были приняты для соединения с национальной газопроводной системой посредством 15-километрового трубопровода через сербско-венгерскую границу. Это позволит с октября следующего года получать с южного направления 6 миллиардов кубов газа», - сообщил Сийярто.

Дальше Сийярто рассказал о желании венгров летать в космос. Для этого он встречался в Москве с генеральным директором «Роскоскоса»Дмитрием Рогозиным.

По словам венгерского министра, в отношении развития космического сотрудничества политическая воля с обеих сторон ясна - со стороны Будапешта и Москвы. Венгерский министр сообщил: «В российско-венгерском сотрудничестве мы хотим продолжить три крупных научно-исследовательских проекта, в которых технологический вклад венгерских компаний - промышленных компаний и ученых, уже существенен. В ближайшие четыре-пять лет эти технологические достижения достигнут той точки, когда эти приборы можно будет доставить на Международную космическую станцию для исследовательских целей. Наша цель, очевидно, состоит в том, чтобы иметь венгерского астронавта-исследователя в команде, которая доставит эти приборы на Международную космическую станцию».

Третье направление визита министра Сийярто весьма актуально - это медицина в свете коронавируса. Венгерский министр отметил, что в двустороннем сотрудничестве может быть открыта новая возможность — это исследование вакцин и терапии против коронавируса. Он отметил, что в области здравоохранения, особенно в фармацевтической сфере, отношения между двумя странами очень развиты. Более пятой части венгерского экспорта в Россию приходится на фармацевтическую продукцию.

Eadaily также отмечает, что Сийярто сообщил, что венгерский фармацевтический гигант - компания «Гедеон Рихтер» уже присутствует в России с производственной базой в несколько сотен миллионов евро. «Рихтер» смог сохранить свою долю на рынке во время кризиса и планирует инвестировать дополнительные 15 миллионов евро в свое производство в России.

Министр сообщил, что еще одна венгерская компания, производящая медицинские инструменты и оборудование, уже активно работает на российском рынке.