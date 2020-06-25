Три условия: как Трамп хочет продлить СНВ-3

США назвали три условия для продления договора по вооружениям
Вашингтон вполне может продлить СНВ-3, но при трех условиях, заявил журналистам источник в американской администрации. Трамп хочет отредактировать договор, чтобы жестко обозначить шаги по проверке его исполнения, внести туда все ядерные боеголовки и включить в соглашение КНР. При этом китайская сторона ранее неоднократно отказывалась присоединяться к переговорам по сокращению вооружений.
Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) вполне может быть продлен, Вашингтон не исключает такой возможности. Об этом сообщает со ссылкой на источник в администрации США влиятельная газета The Wall Street Journal.
Американский президент Дональд Трамп желает внести правки в соглашение, заявил собеседник издания. Кроме обозначения жестких мер верификации для проверки исполнения сторонами пунктов договора СНВ, он также
Соединенные Штаты могут оформить новый договор СНВ как проект, который должен одобрить конгресс, или же - как форму обязательств всех сторон «без юридических обязательств к выполнению», отметил источник. WSJ также сообщает, что в ходе переговоров между РФ и США в австрийской Вене 22 июня, когда обсуждались вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями, специальный представитель США Маршалл Биллингсли «пытался убедить» российского заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова в необходимости «подключить» Пекин к договору СНВ.
Кроме того, американский дипломат призывал Москву надавить на китайских партнеров, чтобы привлечь их к переговорам.
Стоит отметить, что МИД КНР ранее неоднократно подчеркивал, что попытки США привлечь Пекин к переговорному процессу по сокращению наступательных вооружений «абсурдны». Кроме того, китайские дипломаты обвиняют американскую сторону в «постоянном нарушении своих обязательств по действующему соглашению».
Россия многократно указывала на важность договора СНВ, призывая США к продлению перезаключенного в третий раз в 2010 году договора. Этот документ, считает Москва - залог того, что гонка вооружений будет предотвращена после завершения действия текущей редакции, которая теряет силу в начале следующего февраля - уже через полгода.
СНВ-3 предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений в течение семи лет. Согласно условиям соглашения, Москва и Вашингтон должны сократить наступательные вооружения таким образом, чтобы их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.
Как сообщает Politico, в последние недели администрация президента США сталкивается с ростом критики в том, что цель Трампа заставить Китай сесть за стол переговоров не реалистична. Оппоненты президента обеспокоены, что в случае его неудачи в мире возникнет угроза гонки вооружений.
Об этом же заявляет и Кремль. «Мы вплоть до конца года готовы продлить, просто взять и продлить, действующее соглашение СНВ-3. Если завтра нам пришлют по почте, или мы готовы подписать и прислать в Вашингтон. Пусть поставит там свою подпись соответствующий руководитель, в том числе президент, если они готовы. Но пока на все наши предложения нет никакого ответа, и если не будет СНВ-3, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений. И это, на мой взгляд, плохо», - говорил президент РФ Владимир Путин в декабре 2019 года.
«ДСНВ остается важным договором в ядерной сфере между Россией и США и требует к себе повышенного внимания. Он является основой стратегической безопасности для двух стран, а также глобальной стратегической стабильности. У Китая нет никаких намерений вступать ни в какие трехсторонние переговоры по вопросам контроля над вооружениями», - заявил он.
Официальный Пекин считает, что ему нет смысла присоединяться к договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, поскольку ядерные арсеналы и США, и России превосходят запасы Китайской народной республики почти в 20 раз.
Иван Апулеев