Три условия: как Трамп хочет продлить СНВ-3

США назвали три условия для продления договора по вооружениям

Вашингтон вполне может продлить СНВ-3, но при трех условиях, заявил журналистам источник в американской администрации. Трамп хочет отредактировать договор, чтобы жестко обозначить шаги по проверке его исполнения, внести туда все ядерные боеголовки и включить в соглашение КНР. При этом китайская сторона ранее неоднократно отказывалась присоединяться к переговорам по сокращению вооружений.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) вполне может быть продлен, Вашингтон не исключает такой возможности. Об этом сообщает со ссылкой на источник в администрации США влиятельная газета The Wall Street Journal.

Американский президент Дональд Трамп желает внести правки в соглашение, заявил собеседник издания. Кроме обозначения жестких мер верификации для проверки исполнения сторонами пунктов договора СНВ, он также

хочет включить в новую редакцию соглашения «все ядерные боеголовки» и привлечь к сокращению вооружений Китайскую народную республику (КНР).

Соединенные Штаты могут оформить новый договор СНВ как проект, который должен одобрить конгресс, или же - как форму обязательств всех сторон «без юридических обязательств к выполнению», отметил источник. WSJ также сообщает, что в ходе переговоров между РФ и США в австрийской Вене 22 июня, когда обсуждались вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями, специальный представитель США Маршалл Биллингсли «пытался убедить» российского заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова в необходимости «подключить» Пекин к договору СНВ.

Кроме того, американский дипломат призывал Москву надавить на китайских партнеров, чтобы привлечь их к переговорам.

Стоит отметить, что МИД КНР ранее неоднократно подчеркивал, что попытки США привлечь Пекин к переговорному процессу по сокращению наступательных вооружений «абсурдны». Кроме того, китайские дипломаты обвиняют американскую сторону в «постоянном нарушении своих обязательств по действующему соглашению».

Россия многократно указывала на важность договора СНВ, призывая США к продлению перезаключенного в третий раз в 2010 году договора. Этот документ, считает Москва - залог того, что гонка вооружений будет предотвращена после завершения действия текущей редакции, которая теряет силу в начале следующего февраля - уже через полгода.

13 июня посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов при этом отмечал, что США не дают «никаких прозитивных сигналов» по вопросу договора СНВ.

СНВ-3 предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений в течение семи лет. Согласно условиям соглашения, Москва и Вашингтон должны сократить наступательные вооружения таким образом, чтобы их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Как сообщает Politico, в последние недели администрация президента США сталкивается с ростом критики в том, что цель Трампа заставить Китай сесть за стол переговоров не реалистична. Оппоненты президента обеспокоены, что в случае его неудачи в мире возникнет угроза гонки вооружений.

Об этом же заявляет и Кремль. «Мы вплоть до конца года готовы продлить, просто взять и продлить, действующее соглашение СНВ-3. Если завтра нам пришлют по почте, или мы готовы подписать и прислать в Вашингтон. Пусть поставит там свою подпись соответствующий руководитель, в том числе президент, если они готовы. Но пока на все наши предложения нет никакого ответа, и если не будет СНВ-3, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений. И это, на мой взгляд, плохо», - говорил президент РФ Владимир Путин в декабре 2019 года.

Впоследствии официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в очередной раз подчеркнул, что Китай не намерен вступать ни в какие многосторонние переговоры по вопросам стратегических наступательных вооружений.

«ДСНВ остается важным договором в ядерной сфере между Россией и США и требует к себе повышенного внимания. Он является основой стратегической безопасности для двух стран, а также глобальной стратегической стабильности. У Китая нет никаких намерений вступать ни в какие трехсторонние переговоры по вопросам контроля над вооружениями», - заявил он.

Официальный Пекин считает, что ему нет смысла присоединяться к договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, поскольку ядерные арсеналы и США, и России превосходят запасы Китайской народной республики почти в 20 раз.

Иван Апулеев