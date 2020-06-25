Войти
Газета.ru

Три условия: как Трамп хочет продлить СНВ-3

560
0
0
Источник изображения: gazeta.ru

США назвали три условия для продления договора по вооружениям

Вашингтон вполне может продлить СНВ-3, но при трех условиях, заявил журналистам источник в американской администрации. Трамп хочет отредактировать договор, чтобы жестко обозначить шаги по проверке его исполнения, внести туда все ядерные боеголовки и включить в соглашение КНР. При этом китайская сторона ранее неоднократно отказывалась присоединяться к переговорам по сокращению вооружений.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) вполне может быть продлен, Вашингтон не исключает такой возможности. Об этом сообщает со ссылкой на источник в администрации США влиятельная газета The Wall Street Journal.

Американский президент Дональд Трамп желает внести правки в соглашение, заявил собеседник издания. Кроме обозначения жестких мер верификации для проверки исполнения сторонами пунктов договора СНВ, он также

хочет включить в новую редакцию соглашения «все ядерные боеголовки» и привлечь к сокращению вооружений Китайскую народную республику (КНР).

Соединенные Штаты могут оформить новый договор СНВ как проект, который должен одобрить конгресс, или же - как форму обязательств всех сторон «без юридических обязательств к выполнению», отметил источник. WSJ также сообщает, что в ходе переговоров между РФ и США в австрийской Вене 22 июня, когда обсуждались вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями, специальный представитель США Маршалл Биллингсли «пытался убедить» российского заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова в необходимости «подключить» Пекин к договору СНВ.

Кроме того, американский дипломат призывал Москву надавить на китайских партнеров, чтобы привлечь их к переговорам.

Стоит отметить, что МИД КНР ранее неоднократно подчеркивал, что попытки США привлечь Пекин к переговорному процессу по сокращению наступательных вооружений «абсурдны». Кроме того, китайские дипломаты обвиняют американскую сторону в «постоянном нарушении своих обязательств по действующему соглашению».

Россия многократно указывала на важность договора СНВ, призывая США к продлению перезаключенного в третий раз в 2010 году договора. Этот документ, считает Москва - залог того, что гонка вооружений будет предотвращена после завершения действия текущей редакции, которая теряет силу в начале следующего февраля - уже через полгода.

13 июня посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов при этом отмечал, что США не дают «никаких прозитивных сигналов» по вопросу договора СНВ.

СНВ-3 предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений в течение семи лет. Согласно условиям соглашения, Москва и Вашингтон должны сократить наступательные вооружения таким образом, чтобы их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Как сообщает Politico, в последние недели администрация президента США сталкивается с ростом критики в том, что цель Трампа заставить Китай сесть за стол переговоров не реалистична. Оппоненты президента обеспокоены, что в случае его неудачи в мире возникнет угроза гонки вооружений.

Об этом же заявляет и Кремль. «Мы вплоть до конца года готовы продлить, просто взять и продлить, действующее соглашение СНВ-3. Если завтра нам пришлют по почте, или мы готовы подписать и прислать в Вашингтон. Пусть поставит там свою подпись соответствующий руководитель, в том числе президент, если они готовы. Но пока на все наши предложения нет никакого ответа, и если не будет СНВ-3, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений. И это, на мой взгляд, плохо», - говорил президент РФ Владимир Путин в декабре 2019 года.

Впоследствии официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в очередной раз подчеркнул, что Китай не намерен вступать ни в какие многосторонние переговоры по вопросам стратегических наступательных вооружений.

«ДСНВ остается важным договором в ядерной сфере между Россией и США и требует к себе повышенного внимания. Он является основой стратегической безопасности для двух стран, а также глобальной стратегической стабильности. У Китая нет никаких намерений вступать ни в какие трехсторонние переговоры по вопросам контроля над вооружениями», - заявил он.

Официальный Пекин считает, что ему нет смысла присоединяться к договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, поскольку ядерные арсеналы и США, и России превосходят запасы Китайской народной республики почти в 20 раз.


Иван Апулеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Китай
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
Похожие новости
18.03.2020
Усилить пропаганду в поддержку «Авангарду»
07.08.2019
Архивный договор: после развала ДРСМД Москва настроена на диалог
18.02.2019
Ядерное домино: новая гонка вооружений глазами аналитиков Мюнхенской конференции по безопасности (Українська правда, Украина)
24.03.2017
Путь Трампа к Путину лежит через НАТО
13.02.2017
10 лет "мюнхенской речи": в чем оказался прав Владимир Путин
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.06 11:48
  • 8
Обнародована информация о перспективном боевом модуле “Эпоха”
  • 25.06 11:39
  • 1
Кризисная воронка
  • 25.06 11:25
  • 4
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 25.06 11:23
  • 73
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 25.06 10:09
  • 65
Пройдя испытания боем, «Армата» готова выйти на мировой рынок
  • 25.06 09:06
  • 1
Беспилотники для военных активно создаются в России - Ростех
  • 25.06 08:51
  • 9
Началась финальная сборка Ил-114-300
  • 25.06 08:27
  • 14
Россия откажется от РЛС Балхаш в Казахстане
  • 25.06 06:55
  • 1
Германская зенитная самоходная установка для борьбы с малыми БЛА
  • 24.06 23:37
  • 5
Путин дебютировал как историк: 9 000 слов лжи, теорий заговора и полуправды (Berlingske, Дания)
  • 24.06 22:45
  • 35
Американские читатели: вижу, русские все еще летают на антиквариате!
  • 24.06 19:45
  • 3
«Нудоль» и «Прометей»: когда армия получит новые системы
  • 24.06 14:25
  • 9
«Если не победим Индию, будем жалеть»: как в Китае оценили бои на границе
  • 24.06 13:22
  • 3
Эксперт назвал невозможным создание боевых лазеров
  • 24.06 12:14
  • 3
Россия предложила Индии комплексное решение по модернизации парка истребительной авиации