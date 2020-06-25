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Военно-промышленный курьер

Калининградских судостроителей возглавил военный кораблестроитель

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Источник изображения: vpk-news.ru

Новый директор назначен на Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» накануне 75-летия этого оборонного предприятия, входящего в ОСК.

ПСЗ «Янтарь» был образован 8 июля 1945 года на базе кенигсбергской верфи фирмы F. Schichau. Расположенный в Калининграде завод специализируется на строительстве мало- и среднетоннажных судов военного и гражданского назначения, а также на проведении судоремонтных работ. Контрольный пакет акций предприятия контролирует государство в лице АО «Объединенная судостроительная корпорация».

23 июня временно исполняющим обязанности генерального директора ПСЗ «Янтарь» стал Илья Самарин. Соответствующее решение принял совет директоров завода, сообщили «Военно-промышленному курьеру» в пресс-службе предприятия.

Илья Самарин родился в 1972 году. По окончании высшего военно-морского инженерного училища имени Ф.Э. Дзержинского получил диплом инженера-кораблестроителя. Затем окончил Военно-морскую академию, Финансовую академию при правительстве РФ и Российскую академию государственной службы при президенте РФ. В 1989-2009 годах проходил службу в Вооруженных силах. С 2009 по 2012 годы работал в администрации Вологды. С 2013 года возглавлял 33-й судоремонтный завод в Балтийске.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
Янтарь ПСЗ
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