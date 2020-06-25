США на пороге нового «блуждающего» ядерного потенциала

В США полным ходом идет подготовка к строительству новых стратегических атомных субмарин. Вчера, 23 июня, портал defensenews.com сообщил о том, что компания General Dynamics Electric Boat получила новый контракт на строительство подлодок типа Columbia.

Новый контракт на сумму $869 млн направлен на завершение проектных работ. При этом он содержит ряд опционов, реализация которых включает строительство первых двух субмарин. Полная стоимость контракта с реализацией всех опционов составляет порядка $10,4 млрд.

Рендер субмарины типа Columbia Источник изображения: defensenews.com

К 2030-м годам подлодки типа Ohio выработают свой ресурс, и им на смену должны прийти субмарины типа Columbia. Программа создания новых стратегических субмарин является приоритетной для ВМС США, и военное командование делает акцент на том, что работы должны идти без задержек. Первую подлодку типа Columbia планируют передать флоту уже в 2028 году, а к 2031 году она должна будет заступить на боевое дежурство.

Каждая из субмарин типа Columbia будет оснащаться шестнадцатью пусковыми установками для ракет Trident II. По предварительным данным, длина новой субмарины составит 171 м, максимальная ширина корпуса — 13 м. Лодку оборудуют неперегружаемым ядерным реактором, который будет действовать на протяжении всего срока её службы. Также известно, что новые субмарины получат водомётные движители.