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Деловая газета "Взгляд"

В Германии оценили угрозы гиперзвукового оружия

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Источник изображения: Евгений Биятов/РИА Новости

Гиперзвуковые ракеты могут нарушить стратегический баланс в мире, они способны изменить ситуацию в отдельных регионах, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. Авторы статьи оценили влияние гиперзвука на главный фактор ядерного сдерживания – угрозу взаимного уничтожения.

Издание отмечает, что Россия в конце прошлого года добилась превосходства над США – на вооружение ВС России поступил ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым блоком. Оружие обладает межконтинентальной дальностью полета и способен лететь со скоростью, в 20 раз превышающей скорость звука.

Как подчеркивает газета, эта технология на сегодняшний день является наиболее перспективной и в то же время опасной. Отмечается, что обычные ракеты летят по определенной баллистической траектории, что позволяет средствам ПВО просчитать ее и уничтожить снаряд, передает RT содержание публикации немецкого издания.

Новейшее гиперзвуковое оружие способно маневрировать на высоких скоростях, что делает его перехват гораздо сложнее. США, Россия, Китай и Франция активно его разрабатывают, отмечают авторы статьи. По мнению экспертов, такая технология может изменить стратегический баланс в мире или некоторых регионах.

Однако специалисты полагают, что гиперзвуковое оружие не повлияет на главный фактор ядерного сдерживания, а именно угрозу взаимного уничтожения. Пока будут существовать подводные лодки со стратегическим ядерным оружием на борту, перекосов в этой сфере можно не опасаться, говорится в статье.

При этом, по мнению авторов, гиперзвуковое оружие способно изменить ситуацию в отдельных регионах. К примеру, США считают, что новые китайские ракеты угрожают их базам и кораблям в Восточной Азии. Американцам предстоит решить: найти военно-технологический ответ на этот вызов или же вывести оттуда войска.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия близка к разработке оружия, способного перехватывать гиперзвуковые ракеты.

Газета ВЗГЛЯД писала, что создание "антигиперзвука" является задачей колоссальной сложности, и все же действительно есть признаки того, что ВПК России справляется с ней. Газета ВЗГЛЯД анализировала, как Россия обошла Америку в гонке за гиперзвук.


Елизавета Булкина

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