Израиль ударил по позициям сирийской армии в Хаме

Армия Израиля атаковала позиции сирийской армии в двух городах провинции Хама, сообщает командование сирийской армии.

"В 00.45 Израиль осуществил новую агрессию с воздуха, атаковав несколько наших объектов в Салямии и Саббуре в провинции Хама", – сообщается в заявлении, передает РИА "Новости".

Атаку отразили силы ПВО, сбив большое количество ракет. "Потери сведены до материального ущерба", – говорится в документе.

Вечером во вторник позиции сирийской армии также были атакованы с воздуха в провинциях Сувейда и Дейр-эз-Зор, в результате погибли двое военных.

Алина Назарова