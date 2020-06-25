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Деловая газета "Взгляд"

Израиль ударил по позициям сирийской армии в Хаме

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F-15 ВВС Израиля
F-15 ВВС Израиля.
Источник изображения: Фейсбук/ЦАХАЛ

Армия Израиля атаковала позиции сирийской армии в двух городах провинции Хама, сообщает командование сирийской армии.

"В 00.45 Израиль осуществил новую агрессию с воздуха, атаковав несколько наших объектов в Салямии и Саббуре в провинции Хама", – сообщается в заявлении, передает РИА "Новости".

Атаку отразили силы ПВО, сбив большое количество ракет. "Потери сведены до материального ущерба", – говорится в документе.

Вечером во вторник позиции сирийской армии также были атакованы с воздуха в провинциях Сувейда и Дейр-эз-Зор, в результате погибли двое военных.


Алина Назарова

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Страны
Израиль
Сирия
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