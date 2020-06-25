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Деловая газета "Взгляд"

США пообещали помешать Ирану купить российские истребители

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Истребитель Су-30СМ ВМФ России
Истребитель Су-30СМ ВМФ России выполняет полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

США намерены не допустить покупку Ираном новых истребителей у России и Китая, если истечет срок действия оружейного эмбарго ООН, заявил американский госсекретарь Майкл Помпео.

"Если оружейное эмбарго ООН в отношении Ирана истечет в октябре, то Иран сможет покупать новые истребители, такие как российские Су-30 и китайские J-10. При наличии у Ирана этих имеющих высокую огневую мощь самолетов под его прицелом могут оказаться Европа и Азия. США никогда не допустят этого", – написал Помпео в Twitter.

В начале мая Госдепартамент США уже обещал не допустить закупки Ираном военной бронетехники у России или Китая после завершения срока действия оружейного эмбарго.

При этом в России указали, что Соединенные Штаты не могут требовать продления оружейного эмбарго в отношении Ирана, так как уже два года не являются участниками иранской ядерной сделки.

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