Представлено визуальное сравнение отсеков для экипажа Т-14 «Армата» и других танков

Источник изображения: Минобороны РФ, Твиттер/MihajlovicMike

В продолжение темы о сравнении линейных размеров (по длине корпуса и его высоте) российского танки Т-14 «Армата» с танками других стран вышел материал со сравнением несколько иного толка.

Канадский инженер из Торонто (Онтарио) Майкл (Майк) Михайлович, о схемах которого «Военное обозрение» сообщало накануне, представляет новую сравнительную визуализацию. На этот раз она посвящена отсекам для экипажа.

Источник изображения: Минобороны РФ, Твиттер/MihajlovicMike

Сравнение осуществляется по танкам Т-14 «Армата» (Россия), Type99 (Китай), Меркава (Израиль), Leclerc (Франция), «Леопард-2» (Германия).

Источник изображения: Минобороны РФ, Твиттер/MihajlovicMike

Отмечается, что отсек для экипажа российского танка Т-14 "Армата" является наиболее защищённым в сравнении с другими танками.

Источник изображения: Минобороны РФ, Твиттер/MihajlovicMike

Это и понятно. Ведь для размещения экипажа Т-14 не используется башня в отличие от танков предыдущего поколения. Размещение экипажа "Арматы" - бронекапсула, находящаяся в передней части танкового корпуса. Объём этой капсулы не столь велик, как в целом ряде других танков (в том числе и тех, по которым идёт визуальное сравнение), но зато существенно повышается эргономика (удобство) для самих танкистов. Капсула способна защитить экипаж, например, от последствий возгорания боекомплекта, давая время военнослужащим покинуть машину до детонации.