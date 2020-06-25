Визит главы Минобороны Индии в Москву назвали «большим российским шопингом»

Источник изображения: indiatoday.in

В индийских СМИ активно обсуждается визит министра обороны страны Раджната Сингха в Москву. Его сопровождают глава секретариата Минобороны Аджай Кумар и начальник штаба интегрированной обороны Хари Кумар.

Глава индийского оборонного ведомства проводит встречи со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, а также с зампредом правительства РФ Юрием Борисовым, гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым, главой «Рособоронэкспорта» Александром Михеевым. Информационная служба India Today назвала визит Сингха «большим российским шопингом» индийского министра обороны.

Как уже сообщало «Военное обозрение», Раджнат Сингх пытается договориться об ускорении поставок в страну российских ЗРК С-400 «Триумф», а также о поставках комплектующих для сборки на индийских заводах истребителей МиГ-29 и Су-30МКИ. Помимо всего прочего речь в ходе визита в Россию идёт о поставках комплектующих к вертолётам и подводным лодкам.

Инфографика военно-технического сотрудничества India Today:

Источник изображения: indiatoday.in

Для справки: cr (крор) - 10 млн индийских рупий)

В упомянутом индийском СМИ отмечается, что все разговоры о срочности поставок вооружений и комплектующих из России связаны с неспокойной обстановкой на границе с Китаем – в регионе Ладакх. Индийские источники утверждают: им удалось выяснить, что с китайской стороны в ходе стычки, произошедшей несколько дней назад, погиб командир одного из подразделений.

В связи с событиями в Ладакхе индийские армия, флот и ВВС получили от правительство разрешение на дополнительные закупки оружия и боеприпасов на сумму примерно до 210 млн долларов в совокупности. Важно отметить, что это именно дополнение к уже выделенным ранее средствам по линии военного бюджета. Основную часть этих (дополнительно выделенных) средств Минобороны Индии собирается потратить на закупки вооружений и комплектующих именно в России.

Инфографика India Today:

Источник изображения: indiatoday.in

India Today:

Поездка Раджната Сингха в Россию очень важна. И главное в ней не столько посещение парада в честь 75-летия победы над Германией, сколько именно военно-техническая составляющая индийско-российских отношений. До половины всех вооружений Индии сегодня имеют российское происхождение. По словам представителя министерства обороны, Россия для Индии сегодня является фактически единственной страной, способной поставить необходимое оружие и боеприпасы практически в одночасье.