Универсальный боец

ЗРС С-300В4 «Антей-2500» оснащена полностью цифровой аппаратурой и способна уничтожать баллистические и аэродинамические цели

24 июня 2020 года на Красной площади состоится военный парад в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. На нем впервые в составе боевой колонны пройдет зенитная ракетная система С-300В4 «Антей-2500». Что это за оружие противовоздушной обороны, какие задачи решает и почему ЗРС решили продемонстрировать на главной площади страны только сейчас?

Анализ тенденций развития Европейского и Азиатского театров военных действий показывает, что угроза ракетного противостояния нарастает быстрыми темпами. Старт эскалации гонки вооружений дали США, официально заявив 2 августа 2019 года, что выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В начале 2020-го Пентагон по решению Белого дома начал формировать Космические силы. 21 мая Вашингтон объявил о намерении через шесть месяцев выйти из Договора по открытому небу. Отчетливо просматривается стремление администрации США не продлевать еще одно фундаментальное соглашение, на котором строится мировая безопасность, – это Договор СНВ-3.

«Трехсотка», да не совсем

Провокационные действия Вашингтона привели к тому, что многие страны стали серьезно задумываться, как обезопасить себя от ракетного удара со стороны США и ряда других государств. Россия на практике показывает, что разработанные отечественным оборонно-промышленным комплексом средства ПВО-ПРО способны обеспечить надежную защиту от внезапного ракетного удара. Примером служит система противовоздушной обороны на российских базах в Сирии.

На сегодня только наша страна обладает универсальной системой ПВО-ПРО, предназначенной для борьбы со средствами воздушно-космического нападения вероятного противника. Это зенитная ракетная система (ЗРС) С-300В4 и ее экспортная версия «Антей-2500» (по классификации НАТО – SA-23 Gladiator). ЗРС С-300В4, повторим, впервые будет показана на Параде Победы в Москве 24 июня 2020 года.

Система «Антей-2500» разработана концерном ВКО «Алмаз-Антей» и является средством противосамолетной и противоракетной обороны большой дальности действия. Ее название происходит от аналогии с древним греческим великаном, обладавшим большой силой. В отличие от прототипа ЗРС С-300ВМ «Антей-2500» способна с более высокой эффективностью решать задачи нестратегической противоракетной обороны и перехватывать БР с дальностью пуска до 2500 километров, а также поражать аэродинамические цели на дальности до 200 (250) километров.

За счет использования новых технологий и элементной базы были значительно повышены возможности радиолокационных и огневых средств ЗРС, средств автоматизированного управления процессом боевой работы, а также общая помехоустойчивость всей системы. ЗРС «Антей-2500» в корне отличается от предыдущих модификаций системы С-300В. Вариант В4 по сути – новейшая разработка, оснащенная полностью цифровой аппаратурой и способная уничтожать баллистические и аэродинамические цели на значительном расстоянии. Это, видимо, и явилось определяющим в решении показать ее на Параде Победы.

ЗРС «Антей-2500» на марше. Фото: baltnews.lt

ЗРС «Антей-2500» на марше. Фото: baltnews.ltСогласно официальной информации концерна ВКО «Алмаз-Антей» ЗРС «Антей-2500» предназначена для поражения современных и перспективных самолетов тактической и стратегической авиации (в том числе выполненных с применением стелс-технологии), баллистических ракет средней дальности (БРСД), оперативно-тактических и тактических ракет, аэробаллистических и крылатых ракет, а также самолетов радиолокационного дозора и наведения, разведывательно-ударных комплексов и барражирующих постановщиков помех. Система сохраняет свою эффективность в сложной воздушной и помеховой обстановке.

При создании ЗРС «Антей-2500» разработчики смогли найти оригинальное техническое решение, объединив в одной системе фактически две. Одна – для противосамолетной обороны, другая – для противоракетной.

Благодаря этому возросли боевые характеристики при поражении различных типов целей, появилась возможность модернизации каждой составляющей комплекса независимо от другой. Оригинальность архитектуры построения С-300В4 была проверена временем, показала эффективность и нашла новое воплощение в российской зенитной ракетной системе С-500 «Прометей».

«Антей-2500» включает в себя боевые средства, к которым относятся узел обнаружения и целеуказания (УОЦ) и зенитные ракетные комплексы, а также технические средства (ТС). В состав узла обнаружения и целеуказания входят три основных элемента. Первый – командный пункт (КП) 9С757МЭ, предназначенный для управления боевой работой всей системы в режимах как противоракетной, так и противосамолетной обороны. Второй важный элемент – радиолокационная станция кругового обзора (РЛС-КО) «Обзор-3» (9С15М2Э), предназначенная для обнаружения различных аэродинамических целей и баллистических ракет. Кроме РЛС-КО «Обзор-3», в ЗРС имеется радиолокационная станция секторного (программного) обзора (РЛС-СО) «Имбирь» 9С19МЭ. Она выполняет задачи по обнаружению головных частей ракет и барражирующих самолетов – постановщиков помех в назначенном секторе.

В состав зенитной ракетной системы «Антей-2500» входит до четырех зенитных ракетных комплексов, которые используются для уничтожения различных типов целей. Каждый ЗРК имеет шесть целевых каналов и 12 ракетных.

В состав одного ЗРК входят многоканальная станция наведения ракет (МСНР) 9С32МЭ, пусковые установки (ПУ) 9А83МЭ, пускозаряжающие установки (ПЗУ) 9А84МЭ и зенитные управляемые ракеты первого и второго типов 9М82МЭ (ЗУР-1) и 9М83МЭ (ЗУР-2). Общее количество ПУ может быть доведено до шести.

Кроме боевых составляющих, в систему входят средства ракетно-технического обеспечения, технического обслуживания и ремонта, учебно-тренировочные.

ЗРС «Антей-2500» обладает уникальными в своем классе ТТХ, что достигается благодаря широкому использованию ЭВМ нового поколения с цифровой обработкой сигнала. Максимальная дальность обнаружения целей составляет 400–500 километров, а максимальная высота их поражения достигает 250 километров. ЗРС способны «обнулять» цели, летящие со скоростью до 4500 метров в секунду. Система эффективно уничтожает аэродинамические цели на дальностях до 200 километров и на высотах от 25 метров до 30 километров. Минимальная эффективная поверхность рассеивания целей – 0,02 квадратного метра. Тактические баллистические ракеты поражаются на дальности до 40 километров и на высотах до 25 километров. Оперативно-тактические баллистические ракеты «Антей-2500» уничтожает на дальности до 30 километров. ЗРС способна одновременно обстрелять до 24 целей, наводя на них до 48 ракет. Возимый запас составляет 144 ЗУР.

По желанию заказчика ЗРС «Антей-2500» может быть доработана для применения ракет 9М82МДЭ с дальностью поражения аэродинамических целей 350–400 километров.

Вертикальный старт

Особый интерес представляет сам принцип действия ЗРС «Антей-2500». Во время боевой работы РЛС кругового обзора (РЛС-КО) обеспечивает контроль окружающего пространства, обнаружение и сопровождение аэродинамических целей, тактических баллистических и крылатых ракет, их опознавание и распознавание, выдачу радиолокационной информации на КП.

Определение принадлежности целей производится соответствующей аппаратурой опознавания, применяемой каждым конкретным государством. В России и еще почти в 40 странах используется единая система государственного радиолокационного опознавания «Пароль».

РЛС-КО является трехкоординатной когерентно-импульсной РЛС сантиметрового диапазона с мгновенной перестройкой частоты и программным электронным управлением лучом в угломестной плоскости и электрогидравлическим вращением антенны по азимуту. За период обзора РЛС-КО может в режиме автосъема выдавать до 200 целей. Расчет станции – четыре человека.

Для более точного определения координат целей и их сопровождения используется радар секторного обзора (РЛС-СО). Ее антенна выполнена на базе фазированной антенной решетки (ФАР) с системой электронного управления лучом в двух плоскостях. РЛС-СО обеспечивает поиск, обнаружение и сопровождение трасс баллистических, аэродинамических и крылатых ракет в заданном секторе в сложной помеховой обстановке. РЛС-СО также обнаруживает, сопровождает и опознает аэродинамические цели и выдает РЛИ по ним на командный пункт ЗРС.

КП организует процесс боевой работы зенитной ракетной системы и управляет им, а также обеспечивает связь и взаимодействие с вышестоящим КП. На командном пункте проводится анализ воздушной обстановки и на его основе осуществляется отбор наиболее опасных целей, происходит их распределение между зенитными ракетными комплексами. Затем КП ЗРС выдает целеуказание в каждый ЗРК многоканальным станциям наведения ракет.

Многоканальная станция наведения ракет (МСНР) представляет собой трехкоординатную когерентно-импульсную РЛС сантиметрового диапазона на основе пассивной фазированной антенной решетки. Во всех режимах работы станции используется цифровая обработка сигналов. МСНР по целеуказанию с КП ЗРС в назначенном секторе воздушного пространства обеспечивает поиск, обнаружение и точное сопровождение до 12 целей. МСНР способна одновременно управлять работой всех пусковых и пускозаряжающих установок. При необходимости на одну цель может быть назначено от одной до четырех ракет. Кроме того, постоянно отслеживается возможность появления над линией горизонта низколетящих целей. В расчете станции – шесть человек.

Пусковая установка 9А83МЭ с четырьмя ракетами 9М83МЭ обеспечивает транспортировку, предстартовую подготовку, ввод полетного задания, вертикальный старт ЗУР из транспортно-пускового контейнера. Время подготовки к пуску – 7,5 секунды. ПУ способна обеспечить запуск двух ЗУР с интервалом 1,5 секунды. Кроме того, пусковая установка с помощью параболической антенны, установленной на телескопическом подъемнике, передает команды радиокоррекции в процессе полета ракеты и осуществляет подсвет цели на конечном участке наведения на цель.

На вооружении комплекса находится два типа ракет. ЗУР-1 типа 9М82МЭ предназначена для поражения головных частей оперативно-тактических ракет и аэробаллистических ракет, а также самолетов – постановщиков активных помех и других аэродинамических целей на дальности до 200 километров. Для ЗРС «Антей-2500» разработана и принята на вооружение также новая ракета 9М82МДЭ дальнего действия, способная поражать аэродинамические цели на дальности до 350–400 километров.

Еще одна ракета – 9М82МВ комплекса С-300В4 согласно официальному заявлению разработчика создана для поражения целей на больших высотах. На заатмосферных участках она может разгоняться до скорости 9 Махов и при этом сохранять возможность активного маневрирования.

ЗУР-2 типа 9М83МЭ применяется для поражения самолетов тактической и стратегической авиации, тактических баллистических ракет, а также низколетящих крылатых ракет в условиях радиопротиводействия на дальности до 120–130 километров.

Максимальная скорость полета ЗУР-1 – до 2600 метров в секунду, а ЗУР-2 – до 1700. Тип боевой части (БЧ) – осколочно-фугасная, направленного действия. Вес БЧ равен 150 килограммам, а масса осколков составляет 47 килограммов. Ракеты двухступенчатые, твердотопливные. Выполнены по аэродинамической схеме «несущий конус» с газодинамическими рулями первой ступени. Конструкция обеих ЗУР максимально унифицирована. Однако ЗУР-1 9М82МЭ имеет стартовый ускоритель большего размера, что обеспечивает повышенную дальность стрельбы и скорость полета, но и требует увеличенных размеров ТПК. У ракеты есть два участка полета – активный (маршевый) и пассивный. При промахе предусмотрена самоликвидация ЗУР.

Весь боекомплект находится в транспортно-пусковых контейнерах в готовом для боевого применения состоянии со сроком службы 10 лет. Старт ракет вертикальный, с помощью находящегося в ТПК газогенератора, что позволяет сэкономить время, необходимое для разворота пусковых установок в сторону воздушного противника. Уже в воздухе ЗУР с помощью импульсных двигателей отклоняется на заданный угол в направлении цели, после чего включается маршевый двигатель. В начале полета ракета управляется по данным инерциальной системы. Затем происходит переход на командно-инерциальное наведение, когда траектория корректируется радиокомандами с пусковой установки. На конечном участке ракета переходит в режим полуактивного самонаведения по отраженному от цели сигналу, что гарантирует высокую точность поражения.

Силен и подвижен

Важным достоинством системы «Антей-2500» является ее высокая мобильность. Боевые средства ЗРС размещены на унифицированных самоходных гусеничных шасси высокой проходимости, специально созданных для ЗРС С-300В4 («Антей-2500»). Скорость движения – 50 километров в час. Запас хода боевых средств без дозаправки топливом с последующей работой газотурбинного агрегата – 250 километров.

На боевых средствах установлены унифицированные автономные системы электроснабжения, аппаратные комплексы телекодовой и речевой радио- и телефонной связи, навигации, топопривязки и взаимного ориентирования. Кроме того, имеется аппаратура автоматизированного функционального контроля, которая позволяет быстро обнаружить неисправность какого-либо съемного блока и заменить его. Благодаря высокому уровню автоматизации время свертывания и развертывания боевых средств ЗРС составляет пять-шесть минут.

«Антей-2500» может действовать не только автономно, но и в режиме централизованного управления в составе любой группировки ПВО. В этом случае система работает по командам, целераспределению и целеуказанию от КП зенитной ракетной бригады, оснащенной АСУ «Поляна-Д4М».

Согласно данным Рособоронэкспорта Венесуэла в 2013 году приобрела два дивизиона С-300ВМ («Антей-2500»). В 2014-м было подписано аналогичное соглашение с Египтом. Оба контракта выполнены.

Что касается поставок в Российскую армию, то Министерство обороны РФ в 2012 году заключило с концерном ВКО «Алмаз-Антей» контракт на поставку зенитных ракетных комплексов С-300В4. Бригадные комплекты уже поступили в части Южного и Восточного военных округов, а также в оперативно-стратегическое командование Северного флота. Продолжается развертывание ЗРС С-300В4 в Арктике и на Дальнем Востоке.

Юрий Кнутов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 23 (836) за 23 июня 2020 года