«Перегрин» на низком старте

Raytheon анонсировал выпуск новой ракеты «воздух-воздух» для ВВС США

Осенью 2019 года во время ежегодного Национального собрания Ассоциации ВВС в Вашингтоне компания Raytheon представила макет своей новой ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности Peregrine, разработка которой финансировалась на собственные средства компании без официального контракта и без конкретных требований ВВС или авиации ВМС.

Согласно заявлению Raytheon «новая малая ракета Peregrine является более скоростной и более маневренной, чем устаревшие ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности, и удваивает загрузку оружия на различных платформах истребителей-носителей. Ее сложная миниатюрная система наведения позволяет обнаруживать и отслеживать цели в любое время суток и в любых погодных условиях».

«Peregrine позволит американским и союзным летчикам-истребителям нести большее количество ракет на борту, чтобы сохранить господство в воздухе, – заявил Томас Бюссинг, вице-президент Raytheon Advanced Missile Systems. – С ее передовыми датчиками, системами наведения и двигателем, упакованными в гораздо меньших размеров планер, это новое оружие представляет собой значительный шаг вперед в разработке ракет класса «воздух-воздух».

“ Новая ракета предназначена для подвески на внешних пилонах всех самолетов четвертого и пятого поколений, а также в оружейных отсеках F-35 ”

В ходе презентации Марк Нойес, старший менеджер передовых ракетных систем Raytheon, сказал, что у ракеты будут многорежимная инфракрасная ГСН, новая высокоэффективная двигательная система, осколочно-фугасная боеголовка, новый легкий планер и высокопроизводительная модульная система управления.

В конструкции Peregrine используются готовые модульные компоненты, позволяющие получить ракету, которая легче и дешевле, чем имеющееся оружие в арсенале вооруженных сил США. Ракета будет иметь длину около 1800 миллиметров и весить 67,5 килограмма, она короче и легче, чем AIM-120 AMRAAM (длина которой 3600 мм, вес около 152 кг), и Sidewinder AIM-9 (2700 мм и 86,5 кг). Максимальная дальность пуска ракеты в переднюю полусферу – 40 миль (64 км) – вдвое меньше, чем у AIM-120D, и в два раза больше, чем у AIM-9X.

По словам Нойеса, новая ракета предназначена для подвески на внешних пилонах всех самолетов четвертого и пятого поколений, а также в оружейных отсеках F-35. При этом он отказался сообщить журналистам, поместится ли ракета также в оружейные отсеки F-22. Однако на снимке, опубликованном Raytheon, видна ракета, запущенная с F-22, изображенного с открытыми оружейными отсеками.

ВВС США в настоящее время используют AIM-9 Sidewinder и AIM-120 – обе производства Raytheon. По данным компании, Peregrine сочетает в себе большую дальность и автономность AMRAAM с характеристиками маневренности AIM-9X. Нойес уточнил, что Peregrine предназначена для дополнения AMRAAM и Sidewinder и не заменит их, добавив, что AIM-9X по-прежнему останется лучшей ракетой ближнего боя.

Всего за три месяца до этого ВВС объявили, что Lockheed Martin также разрабатывает новую ракету AIM-260 для замены AIM-120. Новая ракета будет совместима с разъемами ракет AMRAAM, но обладает большей дальностью полета, и планируется сначала ее размещать в отсеке для оружия F-22 и на внешних подвесках F/A-18, а затем ее получат и F-35.

Сергей Кетонов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 23 (836) за 23 июня 2020 года