Письмо заокеанскому дедушке

Что и кому хотел сказать президент РФ на страницах американского журнала

На самом деле текст достаточно убедителен и стилистически хорош – за статью Владимира Путина, опубликованную журналом The National Interest, как за литературный труд ни капельки не стыдно. Минимум не хуже «Целины» и «Малой Земли». Вопрос в другом – почему в американском издании? Кто адресаты и какая реакция от них ожидается?

Наверное, и историки не станут кидать в президента тапками: мотивы, цели и предыстория Второй мировой войны изложены в полном соответствии с концепцией, ныне принятой на территории России, но во многом неразделяемой западным миром. Стоит отметить – сейчас неразделяемой, ведь еще четверть века назад мировые лидеры охотно слетались на очередной юбилей победы в Москву и ни у кого из них не было позывов как-то очернить роль СССР в победе над гитлеровским фашизмом. Потому уместно будет сравнить Россию наших дней с точки зрения Запада и ее же, но образца середины 90-х. Тогда мы с благодарностью поедали ножки Буша, а в ответ нещадно расправляясь со своим стратегическим арсеналом. Под автоген шли современные самолеты и подлодки, предприятия по обеззараживанию остатков ракет от ядовитых компонентов топлива работали с перегрузкой – заметим, на западные же средства. То есть страна показала, что ее устраивают условия капитуляции или, выражаясь кошачьим языком жестов, легла на спину и задрала лапы. Запад одобрил, оставив побежденным пару игрушек, приятных для национального самосознания, вроде признания космических заслуг в мировом прогрессе и безусловного лидерства в антигитлеровской коалиции как минимум по масштабу боевых действий и понесенных потерь.

Но с начала 2000-х Россия внезапно для Запада повела себя иначе, явно сорвавшись с поводка: вспомним речь Владимира Путина в 2007 году на конференции по безопасности в Мюнхене. Запад искренне обиделся. А Москва стала говорить о возрождении своего прежнего величия, апогей которого пришелся на сталинские времена. Только тогда величие имело под собой не только мощнейшую армию, но и не менее мощную экономику. А также идеологию, которая во многих странах была весьма симпатична если не элите, то населению точно. Наверное, и стоило бы то величие возрождать, опираясь на те же три компонента: идеологию, которую можно назвать и национальной идеей, мощную экономику и сильную армию. Однако с идеологией не срослось, экономику оказалось проще и выгоднее для отдельных персоналий сделать западно ориентированной, зато всю энергию бросили на армию.

Что получилось? Получилась страна, которую, с одной стороны, все боятся, с другой – всячески стараются сократить ее влияние на мировой арене. Возвращение Крыма дало западным странам вполне легитимный, с их точки зрения, рычаг давления. И вместе с остальными видами наказания, вроде санкций, избрали путь принижения роли СССР, а значит, и России в победе 1945 года. А раз победа не такая однозначная, то и мировое устройство, на ней основанное, можно подкорректировать. Если сделать нынешнюю Россию ответственной за пакт Молотова – Риббентропа, а сам этот договор назвать сговором Сталина с Гитлером и объявить главной причиной Второй мировой войны, то и членство Москвы в Совбезе ООН можно оспорить. Это, собственно, и делалось все последние годы. А в ответ либо тишина, либо заявления, что все было не так, как хотят видеть современные западные политики. Собственно, и статья Путина в журнале, руководимом одним из пророссийских политологов Дмитрием Саймсом, соведущим политического ток-шоу на Первом, из того же ряда оправданий перед мировым сообществом. И Прибалтику присоединили законно, и Польша получила по заслугам абсолютно юридически безупречно… К чему это? Фраза «Сталин руководствовался в первую очередь безопасностью СССР» исчерпывающе закрывает все неприятные вопросы в ревизии итогов той войны. Сталин был в состоянии это делать – вот что главное. Ибо за ним были и экономика, и армия, и народная поддержка. Как и за счет чего – другой вопрос, но ведь были же.

А что прикажете делать сейчас нынешнему руководству России? Ну как минимум призвать открыть все архивы всех стран – участниц Второй мировой войны и уже с архивными документами провести новый трибунал. Над виновниками развязывания Второй мировой. Скажем, в упомянутом в статье Ржеве и чтобы всему миру было понятно, за что тогда СССР заплатил миллионом жертв в одном сражении. Наверное, стоит призвать мастеров культуры, предварительно спросив, с кем они. Делать фильмы о тех предвоенных годах, о том клубке иезуитства и взаимного предательства, в который сплелась мировая политика тех лет. «Семнадцать мгновений» показали, что и за интригой сепаратных переговоров можно следить, не отрываясь. Книги писать и такие, чтобы их охотно переводили на все мировые языки. Параллельно занимаясь упущенными компонентами, без которых не может быть великой державы, – экономикой и идеологией. Чтобы тебя слушали, либо нужно говорить всем приятные для них вещи, либо сделать так, что не слышать тебя невозможно. Второе труднее.

Артур Несвияжский

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 23 (836) за 23 июня 2020 года