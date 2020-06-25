Палки с гвоздями вместо ядерного оружия

Население Китая – 1,4 миллиарда человек, Индии – 1,3 миллиарда

Китай и Индия вновь начинают обвинять друг друга в агрессии на границе двух стран, вместе с тем демонстрируя готовность к быстрой разрядке взрывоопасной ситуации. Хотя до сих пор слова о демаркации многих участков границы в районе Тибета остаются только на бумаге. Счет погибшим за последние 50 лет в ходе боестолкновений двух мировых гигантов, обладающих арсеналом ядерного оружия, идет на тысячи человек. В последние недели вновь на индийско-китайской границе льется кровь. Уже погибли десятки человек.

Как завещал товарищ Мао

Согласно концепции основателя коммунистического Китая Мао Цзэдуна формула для достижения разных целей проста – решение вопроса войной. Культурная революция 1966 года еще раз показала, что прогресс может заключаться и в мировой войне. Пусть даже и ценой гибели половины человечества. Численность народонаселения гигантов Азии это позволяет.

Тем более что уже в установках великого кормчего была заложена националистическая политика. Здесь Китай действительно в отличие от всех стран мира имеет серьезную опору. Те, кто пытается сегодня использовать мусульманское население в Синьцзяне (уйгуры или дунгане) как противовес ханьцам, могут уповать лишь на комариный укус. Может быть, поэтому уйгуры проявляют себя лишь в политически ослабленной Сирии в рядах исламистов, потому что любые подобные действия в Китае оканчиваются секир-башкой.

“ Согласно концепции Мао Цзэдуна формула для достижения разных целей проста – решение вопроса войной ”

Уже в 60-е годы печатный орган Военного комитета КПК и Главного политуправления НОАК «Цзефанцзюнь бао» писал: «Большие потрясения – это хорошее дело, это признак большого развития революции. Революция требует больших потрясений». При этом, чтобы не обвинили газету в модном тогда «ревизионизме», а иначе в лучшем случае ссылка на полевые работы, автор откровенно отмечал, что под «большими потрясениями» он имеет в виду «мировые войны».

Китайцы с получением международного признания благодаря дальновидной экономической политике того же Дэн Сяопина в 80-х годах всегда умели построить правильный пропагандистский ход. Наследники хорошо усвоили уроки китайской Высшей партийной школы. Ведь еще в годы обострения военного конфликта на Ближнем Востоке в 1967 году в том же Пекине сокрушались, что находившиеся тогда в Средиземном море советские и американские военные корабли не скрестили оружие и не померились силами.

Политика стравливания, когда потом ты можешь войти и взять все, что ты хочешь, политика умная – США и Великобритания могут дать тут фору.

Здесь уместно вспомнить откровенное высказывание одного из дипломатов, который отметил: «Международные отношения – это не мир, где господствует международное право. Это мир, где господствует право, связанное с силой. Другими словами, у тебя столько прав, сколько дивизий».

Тибетский фактор

По сути корни китайско-индийского конфликта начинаются с начала 50-х годов, когда Индия предоставила политическое убежище четырнадцатому далай-ламе, который бежал из Тибета после завоевания китайцами этой страны. Захват, оккупация или освобождение – эту тему политических приоритетов, споров оставим на совести политиков.

В 1951 году, когда было подписано соглашение, по которому Тибету предписывалось «вернуться в великую семью народов матери-родины – КНР», все военные и внешнеполитические вопросы полностью отходили под юрисдикцию центральных властей Китая. В Тибете учреждались военно-административный комитет и штаб военного округа, а ВС Тибета становились частью НОАК. Китай вновь столкнулся с Индией, и тогда же начали проявляться первые споры на уровне мордобоя между китайскими и индийскими пограничниками. Кстати, индийско-китайская граница протяженностью 3,4 тысячи километров делится на три отдельные части, которые разделены Непалом и Бутаном.

Здесь уместно будет напомнить, что именно позиция Китая заставила в 60-е годы тогдашнего премьер-министра Джавахарлала Неру идти на сближение со странами НАТО, отказавшись от политики нейтралитета.

Сегодня Индия успешно выстраивает экономику на своем уровне, опираясь при этом, как и ее сосед, на заокеанские вливания. Тем не менее справедливо отмечается теми же китайскими газетами, что заигрывание США с Индией в стиле «кошки-мышки» лишь способствует индийским властям считать себя в военном отношении сильнее Китая. Индии не надо забывать, что для США индийская армия лишь хороший рычаг против Китая. Цель которого – удержать на одной цепи две страны ради влияния Вашингтона на большой регион Юго-Восточной Азии.

К тому же Индия, как и Китай, весьма активно не только покупает современные мировые образцы военной техники, но и успешно создает свой ВПК. Вспомним совместное российско-индийское предприятие «БраМос» и ее детище – сверхзвуковую противокорабельную ракету, разработанную совместно ОАО «ВПК «НПО машиностроения» и Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) Министерства обороны Индии.

Ну и наконец, говоря об Индии, отметим ее политику к своим «маленьким» соседям. Обвиняя Китай в агрессивном поведении, Индия готова также делать ставку на силовые методы. Например, весной в одностороннем порядке было открыто дорожное сообщение между Дхарчулой в индийском штате Утракханд и Липу Лех в Непале. Дорога пролегает через спорную территорию Калапани. При этом в прошлом году в Индии были выпущены новые карты, где эти территории отмечены как часть Индии.

Пока стоят горы, спор будет продолжаться

В последнее время Индия и Китай перебросили в пограничный район по несколько тысяч военных, а Дели напомнил о своей позиции, в соответствии с которой Китай оккупировал в этом районе 38 тысяч квадратных километров индийской территории.

Как сообщали СМИ, огневой контакт индийских и китайских пограничников был минимальным, и большая часть погибших стала результатом рукопашной схватки военных с использованием холодного оружия и бамбуковых палок, усеянных гвоздями. Об этом, в частности, сообщала Би-би-си.

Нью-Дели утверждает, что китайцы пытались в одностороннем порядке изменить статус-кво в спорном регионе. Понятно, что Пекин в свою очередь обвинил индийских военных в нападении на китайцев.

Также сообщалось, что индийские и китайские представители проводят в долине Галван в индийском регионе Ладакх, ставшей эпицентром пограничного инцидента, интенсивные консультации, направленные на деэскалацию обстановки.

Не секрет, что в последнее время Индия активно занималась строительством инфраструктуры в приграничной полосе и, игнорируя разногласия между странами в понимании пограничного вопроса, решила вести строительство дорог и другой приграничной инфраструктуры на линии фактического контроля китайской стороны. Для остановки строительных работ китайские военные выступили вперед, что привело к повторному военному столкновению между армиями двух стран. В общем-то, все правильно. Но… отмечу, что аналогичные действия, однако уже с китайской стороны и привели к первой индо-китайской войне начала 60-х годов.

По данным СМИ, обе стороны уже стянули в регион артиллерию и другую тяжелую технику. А Индия даже начала строительство взлетно-посадочной полосы в районе главной автомагистрали соседнего Кашмира – еще одного спорного региона, но уже между Индией и Пакистаном, за которым стоит Китай.

Да, узел противоречий в четырехугольнике Китай – Индия – Непал – Пакистан затягивается. Но не туже, чем он был раньше. Пограничные стычки здесь уже никого не удивляют. И каждая сторона, имеющая за своей спиной не только хорошо вооруженную армию, но и ядерное оружие, это понимает. Предпочитая пока колотить противника палками с гвоздями.

И еще. Полагаю, что индусы все-таки переиграли своих противников на экономическом поле, объявив бойкот китайским товарам. Война перешла в соцсети, интернет-магазины. А это при нынешних экономических войнах США и Китая может быть посерьезнее кровавых стычек на границе для наследников товарища Мао.

Сергей Лебедев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 23 (836) за 23 июня 2020 года