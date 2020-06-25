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Известия.ru

Украина и Италия вышли из российского проекта по изучению Вселенной

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Киев и Рим отказались от участия в создании астрофизической обсерватории «Гамма-400» для изучения гамма-лучей, поэтому телескоп будет чисто российским, рассказал 24 июня научный руководитель проекта, главный научный сотрудник Физического института РАН Аркадий Гальпер.

«У нас в какой-то момент произошел разрыв отношений с нашими итальянскими коллегами. Не получилось чисто административно. У них не было финансовых ограничений», — цитирует Гальпера «РИА Новости».

Предполагалось, что итальянцы должны будут создать часть прибора, отвечающую за измерение угла прилета гамма-частицы.

Кроме того, по словам ученого, из программы «Гамма-400» вышла Украина, потому что «их ученым как бы в вежливой форме их руководство рекомендовало не принимать участие». Украинские специалисты намеревались изготовить специальные детекторы энергии гамма-частиц, а также аппарат по измерению электромагнитной обстановки.

Все эти обязательства возьмет на себя Россия, в частности, Институт космических исследований РАН, сообщил Гальпер.

При этом, по его словам, на уровне Академий наук был подписан документ, предполагающий участие белорусских коллег в проекте «Гамма-400». Они подготовят часть наземной аппаратуры для испытаний обсерватории.

В апреле генеральный директор НПО Лавочкина Владимир Колмыков заявил, что запуск российского телескопа «Гамма-400» для обнаружения следов темной материи запланирован на 2030 год.

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