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В Перу начато расследование по факту закупки самолета Ан-178 на Украине

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Оригинал взят у коллеги dambiev в В Перу начато расследование по факту закупки самолета Ан-178 на Украине

В Перу начался политический скандал по факту закупки Национальной полицией страны транспортного самолета Ан-178 у украинского государственного концерна "Укроборонпром".

Новый министр внутренних дел Перу Гастон Родригес был вызван на слушания комиссии по вопросам национальной обороны Конгресса Республики Перу для дачи объяснений по возможной коррупционной составляющей при проведении государственного тендера МВД Перу на замену в авиации Национальной полиции Перу одного эксплуатируемого транспортного самолета Ан-32Б, где победу одержал транспортный самолет Ан-178.

Депутаты перуанского парламента и некоторые общественные активисты обвиняют руководство МВД страны в том, что оно выбрало самолет не производящийся серийно и не прошедший определенные сертификационные мероприятия. Как заявил перуанский военный эксперт Ксавьер Тайбо Аррибос: "Этот самолет всего лишь прототип. Мы купили призрака, на него нет заказов".

Представленный на тендере украинским "Спецтехэкспортом" Ан-178 набрал 80,02 балла при стоимости 65 млн. долл. США. На втором месте оказался C-27J "Спартан" группы Leonardo, представленный Национальным управлением по вооружениям Италии. Он набрал 66,22 балла, предложенная стоимость - 65 млн. долл.США. Третье место занял C-295M компании Airbus Military, представленный Генеральной дирекцией по вооружениям и материальному обеспечению (DGAM) Испании. Самолет получил 58,60 баллов при стоимости 55 млн долл. США.

Помимо депутатской комиссии парламента Перу, к расследованию возможной коррупционной составляющей при заключении тендера на закупку Ан-178 у Украины подключилось Управление государственного контролера Перу.

Также сообщается о том, что министр внутренних дел Перу Гастон Родригес заявил, что не будет препятствовать расследованию и не будет лоббировать закупку Ан-178 при обнаружении каких-либо нарушений при проведении тендера.

Ан-178 - средний транспортный самолет, предназначенный для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, транспортировки материальных средств, почты и других грузов в стандартной таре и грузов на поддонах общей грузоподъемностью до 18 т . В условиях чрезвычайных ситуаций Ан-178 может использоваться для эвакуации населения из зоны стихийного бедствия, транспортировки раненых на стандартных носилках, десантирование спасательных команд.

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Страны
Испания
Италия
Перу
США
Украина
Продукция
C-27J
C-295 CASA
Ан-178
Ан-32
Компании
Airbus
Leonardo
Укроборонпром
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