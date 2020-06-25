Израильский оборонный экспорт в 2019 году

Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в Израильский оборонный экспорт в 2019 г.: 7.203 млрд долларов

В апреле 2018 г. Отдел оборонного экспорта МО [министерства обороны Израиля] (СИБАТ - "Сиуа Битхони") опубликовал статистику военного экспорта Израиля за 2018 г. - 7,5 млрд долларов (примерно 27 млрд шекелей). А вчера, 22.06.20, была опубликована аналогичная статистика за 2019 г. - 7,203 млрд долларов (около 25 млрд шекелей). Как и в прошлом году, учёт идёт по заключённым новым контрактам. В общей сложности, в экспорте участвуют около 120 оборонных компаний.

Бригадный генерал (рез.) Яир Кулас, глава СИБАТ.

Деление покупателей по географическим районам:

Азия и Тихоокеанский регион - 41%;

Европа - 26%;

Северная Америка - 25%;

Африка - 4%;

Латинская Америка - 4%.

Деление экспорта по видам продукции:

РЛС и системы РЭБ - 17%;

ракеты и системы ПВО - 15%;

пилотируемые ЛА и авионика - 13%;

системы наблюдения и электрооптики - 12%;

огневые системы и ПУ - 10%;

БПЛА и мультикоптеры - 8%;

системы разведки, информационные системы и кибертехнологии - 7%;

системы коммуникации и связи - 7%;

транспорт и БТТ - 4%;

услуги и другое - 3%;

боеприпасы и вооружение - 3%;

морские системы - 1%.

Глава СИБАТ бригадный генерал (рез.) Яир Кулас сказал: "Несмотря на проблемы и жесткую международную конкуренцию, мы смогли удержать Израиль в числе 10 крупнейших экспортеров оборонной продукции в мире, а доля экспорта на рынке составила более 7 млрд долларов. 2019 год характеризовался значительным увеличением числа заключенных сделок. Около 120 оборонных предприятий сообщили о подписании новых контрактов в этом году, что отражает устойчивость израильской оборонной промышленности".

Говоря о кризисе коронавируса, глава СИБАТ добавил: "В 2020 году ожидался рост оборонных сделок между странами (GTG), однако кризис коронавируса поставил мировую экономику, в т.ч. и оборонный рынок, перед новыми реалиями. Мы вносим коррективы в деятельность МО и пытаемся различными способами превратить кризис в новые возможности для оборонной промышленности".

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