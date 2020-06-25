Корреспондент (Украина): что происходит с НАТО

Эммануэль Макрон снова вспомнил о своих словах о «смерти мозга» НАТО. На этот раз он прокомментировал события вокруг Ливии, бросающие, по мнению французского президента, вызов самому существованию альянса.

На днях турецкий фрегат, направлявшийся в Ливию с неизвестным на борту грузом, был остановлен французским фрегатом, выполнявшим задание в рамках миссии НАТО Sea Guardian по обеспечению оружейного эмбарго против Ливии, введенного Совбезом ООН.

Турки не только отказались пускать французов на досмотр грузов, но и демонстративно прошли мимо них, взяв их фрегат на прицел с помощью систем ракетного наведения. Французы провоцировать не хотели, и вынуждены были пропустить турок, наблюдая за тем, как они продолжают движение в сторону Триполи.

Данный инцидент очень серьезный. Он ставит под сомнение сразу несколько процессов:

1. Способность НАТО выполнять свои обязательства, даже если это касается другого члена НАТО.

2. Способность Франции выполнять свои обязательства, особенно в свете их амбиций быть руководящей силой Европы и альянса в противовес США и Британии.

3. Способность международного сообщества и НАТО, в частности, в принципе заставить стороны соблюдать международное эмбарго, нарушение которого является нарушением международного права.

4. Способность НАТО помогать в разрешении каких-либо конфликтов, которые угрожают региональной стабильности и безопасности.

Неудивительно, что Макрон набросился на Турцию с критическими комментариями, заявив, что их действия "не совместимы со статусом страны-члены НАТО".

Тезис о "смерти мозга" НАТО в принципе подтверждается как раз такими случаями. Единства в альянсе становится все меньше. И хотя о его распаде или выходе его членов речь не идет, но координация и сотрудничество в рамках НАТО все больше страдает от внутриполитических и меж-идеологических противоречий, а также от роста эгоцентризма, национализма и популизма в отдельных странах-членах НАТО, которые противоречат духу многосторонней дипломатии и ценностям, заложенным в альянс после Второй мировой.

Кстати, вокруг Ливии складывается довольно интересный пасьянс, который также показывает, что международная политика или конфликты - это не про черно-белый мир, где есть "хорошие" и "плохие", как у нас привыкли обо всем говорить.

Франция поддержала заявления Египта о вероятности военного вмешательства в конфликт в Ливии на стороне Халифы Хафтара, если Турция пойдет на штурм города Сирт и восточной части страны.

Италия заключила союз с Турцией по Ливии, и будет выступать на стороне Правительства национального согласия в Триполи. С ними также Катар и вроде бы Тунис, а также часть американской военной бюрократии в Пентагоне, которая старается держать Белый Дом и лично Трампа подальше от решений по Ливии, поскольку он лично симпатизирует Халифе Хафтару.

На стороне Египта выступают Эмираты, Саудовская Аравия, Алжир, Иордания, Греция и Франция. Свою поддержку высказал недавно даже Иран в обмен на некие договоренности по Сирии, о которых я пока сказать что-то определённое не могу.

Появились даже слухи, что ОАЭ готовы профинансировать вторжение египтян в Восточную Ливию и даже накинуть им сверху пару-тройку миллиардов долларов, что повышает риск турецко-египетского столкновения в Ливии.

Россия и Китай пока раскладывают яйца в разные корзины, хотя в последнее время Москва все больше склоняется к договорняку с Турцией.

Илия Куса, эксперт Украинского института будущего

Илия Куса