Войти
ИноСМИ

Корреспондент (Украина): что происходит с НАТО

547
0
0
Турецкий фрегат TCG Gemlik у военно-морской базы Аксаза в средиземном море
Турецкий фрегат TCG Gemlik у военно-морской базы Аксаза в средиземном море.
Источник изображения: © AP Photo, Selcan Hacaoglu

Эммануэль Макрон снова вспомнил о своих словах о «смерти мозга» НАТО. На этот раз он прокомментировал события вокруг Ливии, бросающие, по мнению французского президента, вызов самому существованию альянса.

На днях турецкий фрегат, направлявшийся в Ливию с неизвестным на борту грузом, был остановлен французским фрегатом, выполнявшим задание в рамках миссии НАТО Sea Guardian по обеспечению оружейного эмбарго против Ливии, введенного Совбезом ООН.

Турки не только отказались пускать французов на досмотр грузов, но и демонстративно прошли мимо них, взяв их фрегат на прицел с помощью систем ракетного наведения. Французы провоцировать не хотели, и вынуждены были пропустить турок, наблюдая за тем, как они продолжают движение в сторону Триполи.

Данный инцидент очень серьезный. Он ставит под сомнение сразу несколько процессов:

1. Способность НАТО выполнять свои обязательства, даже если это касается другого члена НАТО.

2. Способность Франции выполнять свои обязательства, особенно в свете их амбиций быть руководящей силой Европы и альянса в противовес США и Британии.

3. Способность международного сообщества и НАТО, в частности, в принципе заставить стороны соблюдать международное эмбарго, нарушение которого является нарушением международного права.

4. Способность НАТО помогать в разрешении каких-либо конфликтов, которые угрожают региональной стабильности и безопасности.

Неудивительно, что Макрон набросился на Турцию с критическими комментариями, заявив, что их действия "не совместимы со статусом страны-члены НАТО".

Тезис о "смерти мозга" НАТО в принципе подтверждается как раз такими случаями. Единства в альянсе становится все меньше. И хотя о его распаде или выходе его членов речь не идет, но координация и сотрудничество в рамках НАТО все больше страдает от внутриполитических и меж-идеологических противоречий, а также от роста эгоцентризма, национализма и популизма в отдельных странах-членах НАТО, которые противоречат духу многосторонней дипломатии и ценностям, заложенным в альянс после Второй мировой.

Кстати, вокруг Ливии складывается довольно интересный пасьянс, который также показывает, что международная политика или конфликты - это не про черно-белый мир, где есть "хорошие" и "плохие", как у нас привыкли обо всем говорить.

Франция поддержала заявления Египта о вероятности военного вмешательства в конфликт в Ливии на стороне Халифы Хафтара, если Турция пойдет на штурм города Сирт и восточной части страны.

Италия заключила союз с Турцией по Ливии, и будет выступать на стороне Правительства национального согласия в Триполи. С ними также Катар и вроде бы Тунис, а также часть американской военной бюрократии в Пентагоне, которая старается держать Белый Дом и лично Трампа подальше от решений по Ливии, поскольку он лично симпатизирует Халифе Хафтару.

На стороне Египта выступают Эмираты, Саудовская Аравия, Алжир, Иордания, Греция и Франция. Свою поддержку высказал недавно даже Иран в обмен на некие договоренности по Сирии, о которых я пока сказать что-то определённое не могу.

Появились даже слухи, что ОАЭ готовы профинансировать вторжение египтян в Восточную Ливию и даже накинуть им сверху пару-тройку миллиардов долларов, что повышает риск турецко-египетского столкновения в Ливии.

Россия и Китай пока раскладывают яйца в разные корзины, хотя в последнее время Москва все больше склоняется к договорняку с Турцией.

Илия Куса, эксперт Украинского института будущего


Илия Куса

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Греция
Египет
Иордания
Иран
Италия
Катар
Китай
Ливия
ОАЭ
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
США
Тунис
Турция
Украина
Франция
Компании
ООН
Проекты
NATO
Похожие новости
24.09.2018
Война в Заливе 1991 года: причины и уроки
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
30.01.2013
Коррупция в оборонном секторе стоит миру $20 млрд
19.10.2011
В тройку крупнейших мировых экспортеров вооружений в страны Ближнего Востока по периоду 2003-2010 гг. входят США, Франция и Россия
19.09.2011
Пресс-конференция c Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока "Будет ли на Ближнем Востоке новая война?"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.06 11:48
  • 8
Обнародована информация о перспективном боевом модуле “Эпоха”
  • 25.06 11:39
  • 1
Кризисная воронка
  • 25.06 11:25
  • 4
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 25.06 11:23
  • 73
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 25.06 10:09
  • 65
Пройдя испытания боем, «Армата» готова выйти на мировой рынок
  • 25.06 09:06
  • 1
Беспилотники для военных активно создаются в России - Ростех
  • 25.06 08:51
  • 9
Началась финальная сборка Ил-114-300
  • 25.06 08:27
  • 14
Россия откажется от РЛС Балхаш в Казахстане
  • 25.06 06:55
  • 1
Германская зенитная самоходная установка для борьбы с малыми БЛА
  • 24.06 23:37
  • 5
Путин дебютировал как историк: 9 000 слов лжи, теорий заговора и полуправды (Berlingske, Дания)
  • 24.06 22:45
  • 35
Американские читатели: вижу, русские все еще летают на антиквариате!
  • 24.06 19:45
  • 3
«Нудоль» и «Прометей»: когда армия получит новые системы
  • 24.06 14:25
  • 9
«Если не победим Индию, будем жалеть»: как в Китае оценили бои на границе
  • 24.06 13:22
  • 3
Эксперт назвал невозможным создание боевых лазеров
  • 24.06 12:14
  • 3
Россия предложила Индии комплексное решение по модернизации парка истребительной авиации