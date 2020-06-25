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Интерфакс-АВН

Российские и сирийские средства ПВО сбили два ударных беспилотника боевиков

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Авиабаза Хмеймим в Сирии
Авиабаза Хмеймим в Сирии.
Источник изображения: РИА Новости / Дмитрий Виноградов

Один аппарат пытался атаковать авиабазу Хмеймим

Москва. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Два ударных беспилотника боевиков сбили российские и сирийские силы противовоздушной обороны (ПВО), сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Щербицкий.

"22 июня около 22:30 российскими средствами противовоздушной обороны были выявлены приближавшиеся к району расположения российской авиабазы Хмеймим и населенному пункту Джебла провинции Латакия беспилотные летательные аппараты. Огнём российских и сирийских средств ПВО сбито два беспилотных летательных аппарата (БЛА) боевиков в ударном оснащении", - сказал Щербицкий на брифинге во вторник.

По его словам, "пострадавших или материального ущерба нет". "Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", - сказал Щербицкий.

"Средствами объективного контроля установлено, что запуск БЛА осуществлен с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории Идлибской зоны деэскалации - из долины Эль-Габ в провинции Идлиб", - сообщил Щербицкий.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Проекты
БПЛА
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