Крупнейший в РФ кремниевый комплекс установят на реакторе ТПУ

ТОМСК, 18 июн – РИА Томск. Томский политехнический университет (ТПУ) установит в 2020 году на своем исследовательском ядерном реакторе первый в России комплекс для легирования кремния диаметром более 200 миллиметров; это позволит производить до 7 тонн кремния в год, что составит около 5% от мирового объема производства, сообщил РИА Томск руководитель реактора Артем Наймушин.

Ранее сообщалось, что в 2019 году ТПУ получил грант Минобрнауки РФ в размере 87,5 миллиона рублей на модернизацию исследовательского вузовского реактора. До конца 2020 года на реакторе будут установлены новые научные комплексы.

Для чего нужен кремний

Как рассказал Наймушин, без нейтронного легирования кремния невозможно сделать ни один силовой электроприбор: кремний является сырьем для всей полупроводниковой промышленности, а легирование позволяет внедрять в него примеси для изменения электрических свойств.

Исследовательский ядерный реактор ТПУ. Источник: © РИА Томск. Павел Стефанский

"В мире идет рост потребления кремния, что связано с развитием электромобилей, солнечных панелей, ветряков и так далее. Промышленности нужен мощный проводник большого диаметра – кремний. Самый продвинутый способ его получения – на реакторе. Сейчас оборудование реактора ТПУ позволяет производить до 5 тонн кремния, это около 3% от всего мирового производства", – сообщил он.

Новый комплекс производительностью до 7 тонн (около 5% от всего мирового производства), будет установлен на реакторе благодаря программе масштабной модернизации по гранту Минобрнауки РФ до конца лета.

"Единственный в России комплекс для выпуска кремния диаметром более 200 миллиметров. В первый год-два он будет в опытной эксплуатации, потому что это уникальная вещь, никто с этим не работал. <...> У нас сложилась уникальная ситуация, когда мы облучаем кремний практически для всего мира. Основной покупатель – Китай, где сконцентрирована большая часть мирового производства электроники", – уточнил Наймушин.

Исследовательский ядерный реактор ТПУ. Источник: © РИА Томск. Павел Стефанский

По его словам, аналогичные комплексы также работают на реакторах за рубежом – в Германии, Австралии и Бельгии. В России пока еще нет комплексов, работающих в таком крупном масштабе.

Оборудование изготавливается по спецзаказу российскими и зарубежными производителями. Первые контейнеры с частями установки поступили в политех накануне.

Помимо кремниевого направления, в рамках модернизации будут усилены и другие научные направления работы реактора: политехники установят новые комплексы для производства радиофармпрепаратов, изотопов, нейтрон-захватной терапии и так далее.

"Из 87,5 миллиона гранта уже освоено 50 миллионов. До конца сентября 2020 года освоим оставшиеся. Несмотря на пандемию, поставщики оборудования обещают привезти комплексы в срок", – резюмировал Наймушин.

Исследовательский ядерный реактор ТПУ. Источник: © РИА Томск. Павел Стефанский

О реакторе

Реактор Томского политеха – это единственный действующий вузовский ядерный реактор в России. Он был запущен в 1967 году и с тех пор неоднократно модернизировался. Всего за последние 10 лет на модернизацию, обновление парка научного и технологического оборудования было направлено более 650 миллионов рублей.

Как уточняется на сайте вуза, реактор ТПУ – уникальная образовательная площадка. Ежегодно на реакторе проходят обучение 430 студентов, в том числе иностранных (среди российских работающих реакторов только томский может обучать граждан других государств).

На реакторе ведутся исследования в области ядерной медицины. ТПУ является одним из ведущих российских центров разработки и производства радиофармпрепаратов – лекарственных средств, содержащих радиоизотопы. На базе реактора ученые получают диагностический изотоп технеций-99м. Здесь же действует единственное в России производство дефицитного радиоактивного фосфора-32.