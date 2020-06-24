Войти
Военное обозрение

В Британии переходят на новый этап разработок GaN-радара нового поколения для истребителей

880
2
0

Источник изображения: сайт BAE Systems

Британская компания оборонной отрасли BAE Systems сообщает о переходе к новому этапу разработки перспективных радаров для истребителей. Речь идёт о радарах нового поколения, которые, как планируется, будут совмещать в себе технологии радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связи.

Представители научно-исследовательской лаборатории упомянутой компании сообщают о том, что тщательно изучается и поэтапной внедряется полупроводниковая технология на основе нитрида галлия (GaN) с миллиметровым диапазоном для использования в РЛС нового поколения.

BAE Systems продвигает технологию полупроводников на основе нитрида галлия (GaN) миллиметрового диапазона для реализации радиолокаторов следующего поколения - радиоэлектронной борьбы и связи. Эти GaN-радары планируется использовать в перспективных средствах авиации, включая истребители, которые теоретически относят уже к 6-му поколению средств ВВС.

Используемое сочетание GaN позволяет обеспечить относительно широкий спектр частот при высокой эффективности передачи информации. Один из основных плюсов, о котором говорят британские исследователи, состоит в малых размерах приёмно-передающих устройств в сравнении с теми, которые эксплуатируются сегодня. При этом мощность выдаваемого сигнала остаётся высокой.

Нитрид галлия, как утверждается, позволяет снизить затраты на создание высокопроизводительной РЛС.

Директор по линейке продукции для РЛС Крис Раппа:

Программа по использованию GaN создает основу для разработки передовых технологий, которая может привести к появлению новых критически важных технологий для следующего поколения боевых истребителей.

Отмечается, что такая работа ведётся как в интересах Британии, так и в интересах США «с учётом американского технологического опыта».

Ранее о создании нового радара на основе нитрида галлия заявляли в американской Raytheon. При этом радар создаётся для перспективных систем ПВО-ПРО, которые призваны заменить ЗРК Patriot.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
BAE Systems
Raytheon
Похожие новости
04.04.2017
Патриотизм по-польски: Варшава потратит годовой военный бюджет на американские ЗРК
24.06.2016
Несбыточные амбиции Эрдогана: оборонная промышленность и энергетика
14.11.2012
«Шесть сигм» для армии и «оборонки»
18.06.2012
Корпорация Raytheon – ведущий американский производитель систем противовоздушной обороны
23.07.2008
Военный Фарнборо
2 комментария
№1
24.06.2020 04:47
+1
Сообщить
№2
24.06.2020 09:30
Да, крайне важная тема.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.06 19:45
  • 3
«Нудоль» и «Прометей»: когда армия получит новые системы
  • 24.06 17:18
  • 2
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 24.06 14:25
  • 9
«Если не победим Индию, будем жалеть»: как в Китае оценили бои на границе
  • 24.06 13:56
  • 13
Россия откажется от РЛС Балхаш в Казахстане
  • 24.06 13:25
  • 4
Обнародована информация о перспективном боевом модуле “Эпоха”
  • 24.06 13:22
  • 3
Эксперт назвал невозможным создание боевых лазеров
  • 24.06 12:14
  • 3
Россия предложила Индии комплексное решение по модернизации парка истребительной авиации
  • 24.06 10:23
  • 60
Пройдя испытания боем, «Армата» готова выйти на мировой рынок
  • 24.06 09:55
  • 71
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 24.06 09:30
  • 2
В Британии переходят на новый этап разработок GaN-радара нового поколения для истребителей
  • 24.06 09:21
  • 1
Могли сбить случайно: кого подозревают в крушении MH17
  • 24.06 09:07
  • 1
Париж готовится к сдерживанию Турции в Средиземноморье, в том числе на Кипре - эксперт
  • 24.06 08:49
  • 4
Путин дебютировал как историк: 9 000 слов лжи, теорий заговора и полуправды (Berlingske, Дания)
  • 24.06 07:10
  • 6
Как фирма из Эйндховена стала монополистом на рынке современного оборудования для производства микросхем
  • 24.06 04:34
  • 1
Мимо России: Индия хочет больше оружия из США