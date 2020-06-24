РФ и Мьянма намерены углублять ВТС

УБС Як-130 на аэродроме летного училища ВВС Мьянмы в Мейтхила, 15 декабря 2019 г.

Москва. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Перспективы развития военно-технического сотрудничества (ВТС) обсудили во вторник в Москве замминистра обороны РФ Александр Фомин и главком вооружённых сил Мьянмы Мин Аунг Хлайн, информирует Минобороны России.

"Стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной области и подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления военного и военно-технического сотрудничества в духе стратегического партнерства", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

По оценке ведомства, "встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере".