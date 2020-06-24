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Интерфакс-АВН

РФ и Мьянма намерены углублять ВТС

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УБС Як-130
УБС Як-130 на аэродроме летного училища ВВС Мьянмы в Мейтхила, 15 декабря 2019 г.
Источник изображения: Фото из открытых источников

Москва. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Перспективы развития военно-технического сотрудничества (ВТС) обсудили во вторник в Москве замминистра обороны РФ Александр Фомин и главком вооружённых сил Мьянмы Мин Аунг Хлайн, информирует Минобороны России.

"Стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной области и подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления военного и военно-технического сотрудничества в духе стратегического партнерства", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

По оценке ведомства, "встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере".

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Мьянма
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
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