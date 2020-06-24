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США заказали «самые совершенные» подлодки за треть бюджета Минобороны России

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Источник изображения: Изображение: U.S. Navy / Wikimedia

Военно-морские силы (ВМС) США заключили контракт на строительство на американской верфи General Dynamics Electric Boat двух атомных подводных лодок класса Columbia («Колумбия»), предназначенных для замены субмарин класса Ohio («Огайо») разработки конца прошлого века. Об этом сообщает Naval News.

Совокупная сумма соглашения достигла 10,3 миллиарда долларов, что составляет около трети расходной части бюджета Минобороны России на текущий год (1,894 триллиона рублей, или 27,5 миллиарда долларов). В рамках контракта исполнитель обязуется провести работы по проектированию, инженерные работы, построить подлодки и обеспечить их техническую поддержку, а также проинвестировать расширение мощностей на своей верфи специально под производство субмарин класса «Колумбия». Naval News называет их «самыми совершенными в мире ракетными подводными лодками».

Сообщается, что возможен вариант запуска головной лодки проекта, получившей тактический номер SSBN-826, в октябре этого года, хотя ранее сообщалось о начале производства лишь в 2021-м. Строительство второй субмарины, SSBN-827, может стартовать в 2024 финансовом году, то есть с 1 октября 2023-го по 30 сентября 2024-го.

Президент General Dynamics Electric Boat Кевин Грэйни подчеркнул, что компания готова выполнить программу. «Мы провели большую подготовку, наняв и обучив следующее поколение квалифицированных судостроителей», — добавил топ-менеджер. Как отмечает Naval News, в данной корпорации в общей сложности трудоустроены 16 тысяч человек.

Ввод в эксплуатацию первой подводной лодки класса «Колумбия» намечен на декабрь 2031 года. Планируется, что эти субмарины постепенно заменят в составе ВМС США подлодки класса «Огайо», последняя из которых вступила в строй в 1997 году, и станут основным носителем баллистических ракет морского базирования, то есть одним из компонентов американской ядерной триады. Завершение программы предварительно планируется на 2042 год, срок службы подлодок рассчитан до 2084 года.

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Страны
Колумбия
Россия
США
Компании
General Dynamics
Минoбороны РФ
Проекты
Ohio
Ядерный щит
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