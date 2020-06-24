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РИА Новости

КРЭТ не выявил нареканий к аппаратам ИВЛ "Авента-М"

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Аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М"
Аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн - РИА Новости, Ольга Ерачина. Нареканий к аппаратам ИВЛ "Авента-М", произведенным на Уральском приборостроительном заводе (входит в КРЭТ "Ростеха"), в ходе дополнительного тестирования не выявлено, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе концерна "Радиоэлектронные технологии".

"На данный момент в ходе проведения дополнительного тестирования нареканий к АИВЛ "Авента-М" не выявлено, вся проверенная техника функционирует согласно заявленным характеристикам. Реализуется программа дополнительной проверки функциональных и технических характеристик поставленных АИВЛ "Авента-М", цель которой - финально подтвердить качество оборудования и выдать на каждый экземпляр документы, подтверждающие возможность его дальнейшего обращения", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что об этой инициативе Уральский приборостроительный завод уведомил Росздравнадзор.

"Проверка будет проводиться как на предприятии, так и на местах фактической установки АИВЛ, силами АО "Уральский приборостроительный завод", либо с привлечением организаций, имеющих соответствующую лицензию. Все расходы на проведение вышеуказанных проверок берет на себя АО "Уральский приборостроительный завод", - подчеркнули в пресс-службе.

Аппараты ИВЛ "Авента-М", произведенные на одном из заводов КРЭТ, использовались в московской и петербургской больницах, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли в общей сложности семь пациентов. После случившегося Росздравнадзор приостановил использование в России этих аппаратов ИВЛ на время расследования.

Ранее в пресс-службе КРЭТ РИА Новости сообщали, что после инцидентов с пожарами в больницах Москвы и Санкт-Петербурга была создана специальная комиссия для технического исследования аппаратов "Авента-М". Помимо дополнительных стандартных тестирований были проведены дополнительные испытания, которые включали проверку работы аппарата на аварийных режимах: при повышенных температурах, при значительном повышенном и пониженном напряжении сети, а также отработку возможных нештатных режимов работы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КРЭТ
УПЗ (Урал)
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