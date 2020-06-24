Reuters: США и Россия разработают договор, включающий все ядерное оружие

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что США и Россия договорились провести новую встречу по стратегической стабильности в Вене при первой возможности, возможно, в конце июля или начале августа, сообщает агентство Рейтер.

Кроме того, он сообщил, что США на переговорах с РФ договорились работать над новым договором, который будет покрывать все ядерное оружие, а не только стратегическое. Разрабатывается возможность будущего трехстороннего или многостороннего соглашения по контролю над вооружениями.

Биллингсли не стал исключать продления СНВ-3, но отметил необходимость прогресса по новому договору.