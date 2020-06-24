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РИА Новости

Reuters: США и Россия разработают договор, включающий все ядерное оружие

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Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии.
Источник изображения: © U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что США и Россия договорились провести новую встречу по стратегической стабильности в Вене при первой возможности, возможно, в конце июля или начале августа, сообщает агентство Рейтер.

Кроме того, он сообщил, что США на переговорах с РФ договорились работать над новым договором, который будет покрывать все ядерное оружие, а не только стратегическое. Разрабатывается возможность будущего трехстороннего или многостороннего соглашения по контролю над вооружениями.

Биллингсли не стал исключать продления СНВ-3, но отметил необходимость прогресса по новому договору.

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Россия
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СНВ-3
Ядерный щит
ЯО
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