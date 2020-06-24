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РИА Новости

Эксперт назвал невозможным создание боевых лазеров

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Виктор Мураховский
Виктор Мураховский.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Создание боевых лазеров, способных уничтожать ракеты и другую военную технику, как это делают сегодня обычные вооружения, невозможно, поскольку это противоречит законам физики, заявил РИА Новости член экспертного совета при коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский.

Так он прокомментировал статью "Пересвет": российская подвижная лазерная система для ослепления спутников противника", опубликованную ранее в американском интернет-издании The Space Review, согласно которой основной функцией новейшего российского лазерного комплекса "Пересвет" является "засвечивание" спутников.

При этом в публикации проводится различие между терминами "засвечивание" (dazzling) и "ослепление" (blinding). "Засвечивание" приводит к временной потере оптическими и электронно-оптическими устройствами своих возможностей обнаружения, наполняя их более ярким светом, чем тот, который они пытаются отобразить. "Ослепление" наносит непоправимый урон таким системам.

"Есть объективные физические границы, в которых возможно применять лазерные технологии. Эти границы были "нащупаны" ещё в прошлом веке в результате многочисленных исследований и испытаний. Когда я слышу сегодня бравые заявление американцев, что они будут поражать своими лазерами ракеты и всё что угодно, становится смешно", - сказал Мураховский.

Сферы применения

Эксперт напомнил, что в Советском Союзе активно развивались программы по созданию боевых лазеров - были созданы такие экспериментальные образцы как "Терра-3" и "Стилет", по итогам эксплуатации которых стали ясны реальные сферы применения лазерных технологий в военных целях: лазерная локация, оптико-электронное подавление различных систем, системы связи на коротких расстояниях и навигация.

"Одним словом, бластеров не будет – законы физики не обманешь. Требуются очень большие мощности, чтобы получить концентрированный лазер. КПД лазера достаточно низкий – если 15%, то это уже считается сверхотличный показатель. Энергию подали на лазер, а оставшуюся куда девать – нужно делать теплоотвод. К тому же с изменением атмосферных условий надо устраивать систему оптической автофокусировки", - пояснил Мураховский.

"Капризная" техника

Собеседник агентства добавил, что невозможность применения лазера в качестве боевого оружия связана также с тем, что техника данного типа достаточно "капризная": "Идеальные условия для работы лазера – это высокогорье, чтобы температура была ниже ноля, да ещё и ветерка не было. А если в приземных слоях, где могут быть пыль, туман, снег и прочие вещи, то его эффективность падает в разы".

Об успехах в разработке лазера, способного поразить беспилотники, заявляли в США. В мае 2020 года командование Тихоокеанского флота США опубликовало видеоролик испытания так называемой системы твердотельного лазерного оружия (Solid State Laser Weapons System Demonstrator), размещенного на борту десантно-транспортного корабля USS Portland, на основании которого можно сделать вывод, что ему удалось повредить БЛА.

Впервые президент России Владимир Путин объявил о новейших видах российского стратегического вооружения, среди которых был боевой лазер "Пересвет" в послании к Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Позднее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что установки комплекса "Пересвет" с 1 декабря 2018 года заступили на опытно-боевое дежурство.

Как отмечал начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, комплекс с декабря 2019 года используется для прикрытия передвижных российских ракетных комплексов.

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3 комментария
№1
24.06.2020 06:06
Лазеры бывают разные. Ещё в 60-е прошлого века писали про Гамма лазеры (гразеры)... Теперь есть новые идеи о том как их создать.
https://nplus1.ru/news/2019/12/09/gamma-laser-positronium
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№2
24.06.2020 09:38
Цитата, статья
Идеальные условия для работы лазера – это высокогорье, чтобы температура была ниже ноля, ...
- лазер поднятый в воздух (А-60), при стрельбе в верхнюю полусферу будет иметь условия близкие  к желаемым. Вопрос в располагаемой энергетике и целях (боевых задачах). Сбивать БЧ МБР и даже самолёты в реальных условиях видимо не получится ещё долго.

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№3
24.06.2020 13:22
Мураховский открыл новые законы физики? Нет ни каких ограничений, на создание боевых лазеров именно для поражения военной техники, включая ракеты и другие воздушные цели. Конечно, для поражения некоторых видов целей, вроде боевых блоков МБР и различных ГЗЛА, выдерживающих высокие тепловые нагрузки, лазеры так и могут остаться не эффективными. Но это во многом вопрос мощности лазера и дальности поражения. Уничтожение же лазерами многих других видов целей – вполне решаемый вопрос.

Цитата, Peter Tsk сообщ. №2
Сбивать БЧ МБР и даже самолёты в реальных условиях видимо не получится ещё долго.
На счёт БЧ МБР согласен. А самолёты тот же "Пересвет" или "Светозар" вполне может сбивать на малых дистанциях. Конечно это для них сугубо второстепенные задачи.
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