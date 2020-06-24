Войти
РИА Новости

"Потенциал провокации". Эксперт о покупке Украиной военных катеров США

585
0
0
Патрульные катера MKVI
Патрульные катера MKVI.
Источник изображения: U.S. Navy

МОСКВА, 23 июня / Радио Sputnik. Председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга Михаил Ненашев не считает, что переданные Украине от США 16 военных катеров усилят боеспособность армии страны.

Соединенные Штаты решили продать Украине 16 патрульных катеров Mark VI, вооруженных артиллерией и ракетами типа AGM-176C Griffin B (Block II).

СМИ предположили, что в ответ на усиление ВМС Украины РФ необходимо рассмотреть возможность создания Азовской флотилии в составе ЧФ.

"Закупка Украиной этих катеров … — это только потенциал провокации и создания проблем для судоходства. То есть это такое государственное пиратство они, возможно, разовьют", — сказал эксперт РИА Новости.

По его словам, у России располагается достаточное количество сил в Черноморском и Азовском регионах, а присутствие дополнительных формирований там не требуется.

Он добавил, что для того, чтобы "потопить этот кораблик" достаточно одного РПГ, основное предназначение катера – борьба с контрабандистами, считает эксперт. По словам Ненашева, не исключены проблемы с комплектованием катеров. Он привел в пример переданные США в 2019 году два катера типа Island. По его словам, катера до сих пор не задействованы.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Пентагон сообщил Конгрессу об успехах Киева в борьбе с коррупцией.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Похожие новости
13.01.2020
Проблемы с созданием космического ракетного комплекса «Ангара»
11.10.2018
На нужды друзей: Пентагон скопирует российское оружие
14.09.2015
Госдеп США: возможное строительство РФ военной базы близ Украины - это право Москвы
11.09.2015
ГП "Антонов", "Укроборонпром" и Россия: полеты во сне и наяву
19.11.2013
НИИ «Орион» может стать основой кластера в ОПК Украины
26.10.2011
Наш ответ американскому «Хищнику»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.06 19:45
  • 3
«Нудоль» и «Прометей»: когда армия получит новые системы
  • 24.06 17:18
  • 2
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 24.06 14:25
  • 9
«Если не победим Индию, будем жалеть»: как в Китае оценили бои на границе
  • 24.06 13:56
  • 13
Россия откажется от РЛС Балхаш в Казахстане
  • 24.06 13:25
  • 4
Обнародована информация о перспективном боевом модуле “Эпоха”
  • 24.06 13:22
  • 3
Эксперт назвал невозможным создание боевых лазеров
  • 24.06 12:14
  • 3
Россия предложила Индии комплексное решение по модернизации парка истребительной авиации
  • 24.06 10:23
  • 60
Пройдя испытания боем, «Армата» готова выйти на мировой рынок
  • 24.06 09:55
  • 71
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 24.06 09:30
  • 2
В Британии переходят на новый этап разработок GaN-радара нового поколения для истребителей
  • 24.06 09:21
  • 1
Могли сбить случайно: кого подозревают в крушении MH17
  • 24.06 09:07
  • 1
Париж готовится к сдерживанию Турции в Средиземноморье, в том числе на Кипре - эксперт
  • 24.06 08:49
  • 4
Путин дебютировал как историк: 9 000 слов лжи, теорий заговора и полуправды (Berlingske, Дания)
  • 24.06 07:10
  • 6
Как фирма из Эйндховена стала монополистом на рынке современного оборудования для производства микросхем
  • 24.06 04:34
  • 1
Мимо России: Индия хочет больше оружия из США