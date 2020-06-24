"Потенциал провокации". Эксперт о покупке Украиной военных катеров США

МОСКВА, 23 июня / Радио Sputnik. Председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга Михаил Ненашев не считает, что переданные Украине от США 16 военных катеров усилят боеспособность армии страны.

Соединенные Штаты решили продать Украине 16 патрульных катеров Mark VI, вооруженных артиллерией и ракетами типа AGM-176C Griffin B (Block II).

СМИ предположили, что в ответ на усиление ВМС Украины РФ необходимо рассмотреть возможность создания Азовской флотилии в составе ЧФ.

"Закупка Украиной этих катеров … — это только потенциал провокации и создания проблем для судоходства. То есть это такое государственное пиратство они, возможно, разовьют", — сказал эксперт РИА Новости.

По его словам, у России располагается достаточное количество сил в Черноморском и Азовском регионах, а присутствие дополнительных формирований там не требуется.

Он добавил, что для того, чтобы "потопить этот кораблик" достаточно одного РПГ, основное предназначение катера – борьба с контрабандистами, считает эксперт. По словам Ненашева, не исключены проблемы с комплектованием катеров. Он привел в пример переданные США в 2019 году два катера типа Island. По его словам, катера до сих пор не задействованы.

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