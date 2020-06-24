"Все пущено на самотек". Военный эксперт об инциденте в НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон привел доказательство "смерти мозга НАТО", речь идет об инциденте с турецкими и французскими кораблями в Средиземном море. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал военный эксперт Владимир Карякин.

Инцидент в Средиземном море с участием французского и турецкого фрегатов подтвердил старый тезис о "смерти мозга НАТО", заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он назвал случившееся недопустимым, пишет РИА Новости.

Как сообщил ранее France 24, 10 июня французский фрегат у берегов Ливии попытался подплыть к турецкому судну, заподозрив экипаж в контрабанде оружия. В этот момент, как утверждает французская сторона, три других турецких военных корабля навели прицел на фрегат и отказались выполнять требования о досмотре судна.

Франция сочла это агрессивным поведением. Турция, в свою очередь, отвергла обвинения, заявив, что французские военные совершали опасные маневры, а турецкие корабли использовали радары не для наведения, а для наблюдения за фрегатом.

В прошлом году президент Франции заявил, что альянс полностью утратил координацию внутри военно-политического блока. Подобную ситуацию Макрон охарактеризовал как "смерть мозга НАТО".

В эфире радио Sputnik военный политолог, преподаватель Военного университета Министерства обороны РФ, кандидат военных наук, полковник в отставке Владимир Карякин прокомментировал ситуацию.

"В НАТО, судя по всему, имеются противоречия между государствами, и они обостряются, принимают форму военных инцидентов. Конечно, НАТО как организация должна была бы урегулировать все это в своих верхах, не допускать инцидентов. Но все пущено на самотек, страны НАТО не придерживаются блоковой дисциплины, уважения к членам своего военного альянса. Турция ведет самостоятельную политику, в последнее время идет вразрез с интересами США, а так же интересами Греции, ведет самостоятельную политику в Ливии. Турция хочет стать углеводородным хабом Европы, и она использует военную силу, чтобы закрепиться в этих районах", - сказал Владимир Карякин.