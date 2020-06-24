Путин подписал закон о статусе Центра управления в кризисных ситуациях

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об изменении статуса Национального центра управления в кризисных ситуациях: теперь этот центр будет структурным подразделением МЧС, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения предлагается внести в статью 4.1 федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и статью 4.1 федерального закона "О гражданской обороне".

Законопроект предлагает изменить статус Национального центра управления в кризисных ситуациях с подведомственного МЧС России учреждения на структурное подразделение этого министерства.