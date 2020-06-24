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РИА Новости

Столтенберг считает, что Brexit сделает НАТО еще важнее

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Мюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что выход Великобритании из ЕС сделает НАТО еще более важной организацией для безопасности в Европе.

"Меняется отношение Великобритании с ЕС, но не с НАТО… Brexit даже сделает НАТО еще более важной платформой, которая объединяет европейских союзников для обсуждения беспокоящих их вопросов", - сказал Столтенберг в Брюсселе в ходе международной онлайн-конференции.

При этом генсек НАТО приветствовал усилия Евросоюза по укреплению своих оборонительных возможностей. В то же время, по словам Столтенберга, ЕС не сможет прийти на смену НАТО и защищать Европу. Он напомнил, что 80% расходов на оборону в Североатлантическом альянсе приходятся на государства за пределами Европы.

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Страны
Великобритания
Проекты
NATO
Евросоюз
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