СМИ назвали "загадочное оружие", которым РФ способна отбить атаку США

МОСКВА, 23 июня/ Радио Sputnik. Наличие у РФ зенитно-ракетных комплексов С-500 является сигналом для США, что попытка атаки большим количеством бомбардировщиков приведет к негативным последствиям для Вашингтона, пишет argumenti.ru со ссылкой на издание Sohu.

Китайское СМИ называет системы "настоящим сокровищем" армии РФ. Не исключено, что с помощью С-500 Москва сможет построить самую мощную систему ПВО на планете, так как они справятся с перехватом всех ныне существующих воздушных целей и отразят удар американской авиации в случае конфликта.

Также издание отмечает, что С-500 сегодня является "самым загадочным оружием", ведь до сих пор нет точных характеристик комплекса.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Индия намерена "надавить на Россию" в отношении поставок С-400.