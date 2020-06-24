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РИА Новости

СМИ назвали "загадочное оружие", которым РФ способна отбить атаку США

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Бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer в небе
Бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer в небе.
Источник изображения: CC0 / United States government work /

МОСКВА, 23 июня/ Радио Sputnik. Наличие у РФ зенитно-ракетных комплексов С-500 является сигналом для США, что попытка атаки большим количеством бомбардировщиков приведет к негативным последствиям для Вашингтона, пишет argumenti.ru со ссылкой на издание Sohu.

Китайское СМИ называет системы "настоящим сокровищем" армии РФ. Не исключено, что с помощью С-500 Москва сможет построить самую мощную систему ПВО на планете, так как они справятся с перехватом всех ныне существующих воздушных целей и отразят удар американской авиации в случае конфликта.

Также издание отмечает, что С-500 сегодня является "самым загадочным оружием", ведь до сих пор нет точных характеристик комплекса.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Индия намерена "надавить на Россию" в отношении поставок С-400.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
С-500
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1 комментарий
№1
24.06.2020 02:26
Цитата
МОСКВА, 23 июня/ Радио Sputnik. Наличие у РФ зенитно-ракетных комплексов С-500 является сигналом для США, что попытка атаки большим количеством бомбардировщиков приведет к негативным последствиям для Вашингтона, пишет argumenti.ru со ссылкой на издание Sohu.

А при отсутствии С-500 "попытка атаки большим количеством бомбардировщиков" не приведет к негативным последствиям для Вашингтона"?
:)
Интересно, что написало "китайское СМИ", а что - "домыслили" русские "переводчики" и "аналитики"?
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