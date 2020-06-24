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Раскрыта загадка темной стороны Луны

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Источник изображения: Изображение: NASA / NOAA

Дальняя сторона Луны кардинально отличается от той, которую можно наблюдать с Земли. Об этом говорится в исследовании международной группы ученых, сообщает EurekAlert! со ссылкой на журнал Nature Geoscience.

Ранее считалось, что темная сторона Луны радикально не отличается от светлой, однако новые данные дают понять, что это не так. Согласно отчету специалистов, загадка естественного спутника Земли заключается в неравномерном распределении веществ группы KREEP по поверхности небесного тела. Под аббревиатурой KREEP ученые понимают породы, обогащенные калием и элементами группы REE (церий, эрбий, европий и прочие) и фосфором (P).

Тепло от радиоактивного распада элементов KREEP позволяло расплавить твердые породы на Луне, из-за чего на поверхности спутника возникали глубокие кратеры. Данные элементы распределялись неравномерно, из-за чего кратеры преобладают на светлой стороне Луны, при этом их гораздо меньше на темной стороне.

Ранее ученые предполагали, что видимые с Земли кратеры являются высохшими морями и океанами, в этой связи географические объекты получили название Maria (в перероде с латыни — «моря» — прим. «Ленты.ру»). По оценке специалистов, на темной стороне Луны почти нет «морей», что связано с особенностями формирования небесного тела. В частности, лишь один процент поверхности темной стороны был покрыт условными морями, тогда как на светлой эти объекты занимали до 31 процента от площади.

Специалисты сделали вывод, что на светлой стороне Луны преобладают такие радиоактивные элементы, как уран и торий, при этом они почти не встречаются на темной стороне небесного тела. «Понимание происхождения локальных объектов на Луне поможет объяснить детали формирования естественного спутника и условия жизни на Земле во время этого процесса», — говорится в исследовании.

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