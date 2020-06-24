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WarSpot

Kansas City пополнил «зелёный флот»

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Американский флот принял пополнение. Вчера, 22 июня, портал navalnews.com сообщил о том, что корабль USS Kansas City типа Independence официально вошел в состав ВМС США.

USS Kansas City из-за пандемии был принят на вооружение без торжественной церемонии, но с соблюдением традиций ВМС США. Новый корабль стал одиннадцатым в составе ВМС США типа Independence и 22-м проекта LCS.

Корабль USS Kansas City

Источник изображения: navalnews.com

Корабли прибрежной зоны LCS (Littoral Combat Ships), или так называемый «зелёный» флот, являются одними из самых неоднозначных в ВМС США. С одной стороны, это отличные быстроходные корабли с высокой автономностью, с другой, их называют «недостаточно вооружёнными для конфликтов высокой интенсивности». Впрочем, это неудивительно, так как эти боевые единицы проектировались и строились для защиты американского побережья.

В последние годы LCS прошли ряд улучшений, позволяющим им как противостоять нападению скоростных катеров, так и поражать крупные корабли противника. Если в первом случае для вооружения использовались ракеты Hellfire модификации Longbow, то в начале года корабли расширили свой арсенал ракетами NSM (Naval Strike Missile).

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AGM-114
NSM
Проекты
LCS-1
LCS-2
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