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Газета.ru

«Надавить на Россию": Индия намерена ускорить поставки С-400

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Источник изображения: gazeta.ru

Bloomberg сообщил, что Индия «надавит» на Россию ради поставок С-400

Индия намерена "надавить" на Россию, чтобы ускорить процесс поставок ЗРК С-400 в страну. Согласно договоренностям, первая партия должна прийти в Индию к концу 2021 года. Но отношения индийской стороны с Китаем вновь напряжены: на прошлой неделе на границе стран произошли стычки солдат, есть погибшие с обеих сторон.

Из-за напряженных отношений с Китаем индийские власти хотят «надавить» на Россию для ускорения поставок российских зенитных ракетных систем С-400, сообщили источники Bloomberg.

По данным агентства, этим вопросом намерен заняться глава Министерства обороны Индии Раджнатх Сингх, который прибыл в Россию на парад Победы. Bloomberg отмечает, что в ходе визита он встретится с российским коллегой Сергеем Шойгу и обсудит инциденты в Ладакхе и возможность укрепления обороноспособности Индии.

Подобную информацию сообщила также индийская газета The Economic Times, источники которой заверили, что Сингх хочет обсудить с Шойгу разделение поставок ЗРК в Индию и другие страны, которые ранее были объединены. По данным газеты, это поможет ускорить процесс поставок российских военных установок в Индию.

В феврале этого года стало известно, что первая партия комплексов С-400 будет передана Индии до конца 2021 года. Об этом сообщил замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.

The Economic Times также отметила, что во время своего визита в Москву министр обороны Индии встретится также с вице-премьером Юрием Борисовым, который курирует в правительстве ВПК. По данным издания, речь в частности пойдет о поставках комплектующих истребителей российского производства, стоящих на индийском вооружении, а также о гарантии выполнения индийских заказов вне зависимости от политической ситуации.

Сам же министр перед вылетом в Москву написал на своей странице в Twitter, что планирует провести переговоры о «дальнейшем углублении российско-индийского оборонного и стратегического партнерства». Кроме того, он заверил, что примет участие в параде, посвященном юбилею Победы в Великой Отечественной войне.


Москва и Нью-Дели заключили контракт о поставках С-400 в 2018 году. Сумма заказа составила $5 млрд. Помимо ЗРК, Индия также хочет приобрести 33 новых истребителя МиГ-29 и СУ-30МКИ. Агентство Bloomberg отмечало, что Россия является крупнейшим поставщиком вооружения в Индии.

Отношения Индии и Китая на их общей границе обострились после того, как в мае произошли столкновения примерно 250 китайских и индийских солдат. Почти половина из них получили ранения.

После этого Индия и Китай отметили, что прилагают все усилия для сохранения стабильности в Ладакхе, однако в ночь с 15 на 16 июня там вновь произошли столкновения.

По данным индийских СМИ, которые ссылаются на источники в армии Индии, солдаты не применяли огнестрельное оружие. В ход шли только палки и камни. Эта конфликтная ситуация, которая возникла в районе реки Галван, привела к гибели не менее 20 военнослужащих Индии. При этом 76 человек с индийской стороны были ранены. Около 45 китайских солдат были убиты и ранены, добавили источники в индийский армии.

Ответственность за произошедшее стороны возложили друг на друга. Главы МИД Индии и Китая договорились как можно скорее снизить напряженность на границе. По мнению руководителя программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александра Габуева, запрос Индии на ускорение поставок С-400 может осложнить отношения России с Китаем. Но эксперт считает, что Россия пойдет навстречу Индии, так как индийский рынок вооружения имеет высокую значимость.

Периодические столкновения между Индией и Китаем происходят из-за давнего территориального спора об участке горной территории на севере Кашмира. Стороны не могут договориться о принадлежности около 60 тыс. кв. м в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. В 1962 году этот конфликт перерос в пограничную войну. Спустя 30 лет страны договорились поддерживать мир на спорных территориях.


Ангелина Мильченко

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Страны
Индия
Китай
Россия
Продукция
МиГ-29
С-400 Триумф
Су-30
Су-30МК
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Борисов Юрий
Шойгу Сергей
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