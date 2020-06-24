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ТАСС

Госдума продлевает период для приватизации предприятий Роскосмоса до 2026 года

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Госдума
Госдума.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

В течение переходного периода корпорация обеспечит преобразование организаций, отмечается в законопроекте

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, продлевающий срок переходного периода для преобразования оставшихся государственных унитарных предприятий (ГУП) Роскосмоса в акционерные общества до 2026 года.

Согласно действующему законодательству, Роскосмос осуществляет права собственника имущества подведомственных государственных унитарных предприятий (ГУП) и федеральных государственных учреждений до 13 июля 2020 года. Согласно указу президента РФ от 12 мая 2016 года, подведомственные корпорации ГУП подлежат преобразованию в акционерные общества с последующей передачей Роскосмосу 100% акций.

"Законопроектом предлагается продлить установленный федеральным законом срок переходного периода до 1 января 2026 года, в течение которого корпорация обеспечит преобразование указанных выше организаций", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В ней уточняется, что к настоящему моменту в акционерные общества преобразованы восемь предприятий корпорации, два предприятия завершают соответствующие процедуры (изданы распоряжения Росимущества об условиях их приватизации), пять организаций находятся в стадии подготовки к приватизации.

"Принятие законопроекта позволит корпорации продолжать осуществлять от имени РФ права собственника имущества в отношении предприятий корпорации, функции учредителя федеральных государственных учреждений, подведомственных корпорации, права собственника имущества, находящегося в оперативном управлении данных учреждений", - поясняется в сопроводительных материалах к инициативе.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
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