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Интерфакс-АВН

Врио руководителя судозавода "Янтарь" назначен руководитель 33 судоремонтного завода

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Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"
Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь".
Источник изображения: © Виталий Невар/ТАСС

Калининград. 23 июня. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Коллективу АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (ПСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) представлен новый генеральный директор - Илья Самарин, сообщил "Интерфаксу" информированный источник на предприятии.

"Новый гендиректор представлен пока что в качестве исполняющего обязанности. На заводе нового руководителя знают довольно хорошо. Длительное время Самарин являлся генеральным директором ОАО "33 судоремонтный завод", который входит в структуру ОСК и расположен в Балтийске. Но в отличие от "Янтаря" он занимается исключительно ремонтом боевых кораблей ВМФ России", - сказал представитель предприятия.

По его словам, в заслугу Самарину ставят то, что, руководя заводом, он сумел вывести предприятие из плачевного состояния, в котором то оказалось в 2011-2013 гг. Тогда завод не выполнял гособоронзаказ, погряз в судах, был не в состоянии выплачивать налоги государству и зарплату рабочим.

Предыдущий гендиректор "Янтаря" Эдуард Ефимов, руководивший предприятием с февраля 2016 года, продолжит работу в одной из структур ОСК.

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Страны
Россия
Компании
ОСК
Янтарь ПСЗ
Проекты
Гособоронзаказ
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