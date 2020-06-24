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Интерфакс-АВН

Чемезов заявил о важности квотирования закупок российской продукции

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Сергей Чемезов
Сергей Чемезов.
Источник изображения: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 23 июня. ИНТЕРФАКС - РФ, вводя квоты на закупки отдельных видов продукции, следует примеру других стран, которые поддерживают своих производителей, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов

"Поправки призваны изменить порочную практику, когда приоритет в госзакупках массово отдается зарубежной продукции, то есть государственные средства расходуются, по сути, на поддержку иностранных поставщиков, а не отечественных производителей. Сейчас доля российской промышлености в поставках для государственного и корпоративного сектора крайне низка", - заявил Чемезов во вторник. Его слова привели в пресс-службе Ростеха.

"Конечно, такую ситуацию необходимо менять. Многие страны мира активно поддерживают собственное производство. Преференции для "своих" есть в США, Китае, Индии, Японии и т.д, где понимают, что такие меры позволяют развивать критически важные технологии, промышленность и экономику страны в целом. В России сейчас также прорабатывается большой комплекс мер поддержки. Введение квот на закупки отдельных видов продукции - один из важных шагов в этом направлении",- заявил глава Ростеха

Ранее во вторник Госдума РФ приняла в первом чтении поправки к законам "О контрактной системе" (44-ФЗ) и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), предусматривающие введение механизма квотирования закупок госзаказчиками и госкомпаниями российской продукции.

"На сегодняшний день емкость внутреннего рынка товаров и услуг, которые торгуются по 44-ФЗ и 223-ФЗ, составляет порядка 8,2 трлн рублей и 21,3 трлн рублей соответственно (данные за 2019 год ,- "ИФ"), - пояснил вице-премьер РФ Юрий Борисов в Госдуме. - Порядка одной трети приходится на российскую продукцию, без учета работ и услуг, а остальное - импорт. Глядя на такое соотношение, невольно возникает вопрос: а почему так много импорта мы закупаем? Значит ли это, что у нас нет необходимых компетенций и производственных возможностей, и мы просто не можем произвести конкурентоспособные товары? Ответ однозначен - можем и есть".

Сами законопроекты предусматривают внесение, соответственно, в 44-ФЗ и 223-ФЗ поправок, которые наделяют правительство РФ правом утверждать перечень товаров, на которые будет распространяться норма о квотировании. Также правительство будет устанавливать размер квоты.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
США
Япония
Персоны
Борисов Юрий
Чемезов Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
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